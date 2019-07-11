نجم الزمالك السابق يتحدث عن رحيل طارق حامد

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

طارق حامد

علق خالد الغندور نجم وقائد نادي الزمالك السابق، على إمكانية بيع طارق حامد، لاعب خط وسط منتخب مصر، والقلعة البيضاء، أوالاستغناء عن خدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في ظل تقديم اتحاد جدة السعودي عرضًا للتعاقد مع لاعب خط الوسط المدافع المتألق في الفترة الأخيرة سواء مع الزمالك أو المنتخب، ونشر «بندق»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فجر اليوم الخميس: «ضد رحيل طارق حامد ولابد من بقائه مع الفريق وتعويضه لأنه العمود الفقري للفريق والكرة في ملعبه».

وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن طارق حامد، تلقى عرضًا من اتحاد جدة السعودي، مقابل مبلغ مليوني دولار لنادي الزمالك، و1.5 مليون دولار للاعب، وأن طارق أبلغ إدارة الفريق الأبيض برغبته في خوض التجربة الاحترافية، نظير ما قدمه للنادي من مستوى خلال الفترة الماضية، علما بأن النادي