رياضة

نجم الزمالك السابق يتحدث عن رحيل طارق حامد

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
طارق حامد
طارق حامد
علق خالد الغندور نجم وقائد نادي الزمالك السابق، على إمكانية بيع طارق حامد، لاعب خط وسط منتخب مصر، والقلعة البيضاء، أوالاستغناء عن خدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في ظل تقديم اتحاد جدة السعودي عرضًا للتعاقد مع لاعب خط الوسط المدافع المتألق في الفترة الأخيرة سواء مع الزمالك أو المنتخب، ونشر «بندق»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فجر اليوم الخميس: «ضد رحيل طارق حامد ولابد من بقائه مع الفريق وتعويضه لأنه العمود الفقري للفريق والكرة في ملعبه».
وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن طارق حامد، تلقى عرضًا من اتحاد جدة السعودي، مقابل مبلغ مليوني دولار لنادي الزمالك، و1.5 مليون دولار للاعب، وأن طارق أبلغ إدارة الفريق الأبيض برغبته في خوض التجربة الاحترافية، نظير ما قدمه للنادي من مستوى خلال الفترة الماضية، علما بأن النادي
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فرج عامر: «أبوريدة مهندس دمار كرة القدم في مصر»

فتح محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، النار على هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل من منصبه، والثنائي أحمد مجاهد ومجدي عبد الغني عضوي مجلس الجبلاية المستقيلين من منصبيهما. وكتب رئيس نادي سموحة، اليوم الخميس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مهندس دمار كرة القدم في مصر هو هاني أبوريدة، الذي أدار اتحاد الكرة لمصلحته، وبالخيار والفقوس، وتحكم في الجمعية العمومية من خلال الهبات والعطايا للأندية الصغيرة، ومراكز الشباب، وترك الأندية لأحمد مجاهد ومجدي عبد الغني ينهشوا فيها".
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4 طائرات خاصة لمشجعين جزائريين تصل إلى القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 4 طائرات خاصة لمشجعين من الجزائر؛ لمؤازرة منتخب بلادهم في مباراته اليوم أمام كوت ديفوار في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والمقامة في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب السويس الجديد. وقامت سلطات المطار باستقبال طائرات المشجعين بصالة الوصول رقم (3) بمبنى الركاب رقم (1) المعروف بالمطار القديم، وتم إنهاء إجراءات وصولهم بواسطة فريق من المطار برئاسة أشرف عمر، والإشراف على خروجهم من المطار إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة، لحين موعد المباراة.
سانشو 2018

هيمنة إنجليزية على قائمة أغلى 20 لاعبا شابا بالعالم

تصدر الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، قائمة أغلى لاعبي كرة القدم تحت (21 عامًا)، للعام الثاني على التوالي، حيث ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الخميس، أن قيمة مبابي السوقية تقدر بـ261.6 مليون يورو، بحسب القائمة التي نشرتها شركتا "سوكرز" و"برايم تايم سبورت". وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود أي إسباني، ضمن القائمة التي تشمل أغلى 20 لاعبًا في العالم، وذلك لأول مرة منذ إنشاء هذا التصنيف، ويعتمد التصنيف على عمر اللاعب ومركزه وناديه، وعقده والقيمة السوقية والمباريات الدولية والأهداف ودقائق اللعب، إلى جانب سجل الإصابات.
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طارق-حامد

أمير مرتضى يكشف حقيقة رحيل طارق حامد عن الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، حقيقة رحيل طارق حامد لاعب الفريق الأبيض بعد أن ذكرت تقارير صحفية سعودية أن اللاعب حصل على موافقة من إدارة القلعة البيضاء على الإعارة لفريق الاتحاد فى الموسم المقبل 2019- 2020. وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قوام الفريق الأساسي ليس للبيع أيًّا كانت المغريات، الصفقة الأهم الموسم المقبل هو الحفاظ على لاعبينا الدوليين، أمر طبيعي تلقي عروضا لنجوم الفريق، نحترم رغبة اللاعبين في الاحتراف ولكن للزمالك الأولوية في جميع الأحوال".
صدمة-مصر-وفرحة جنوب-افريقيا-تصوير سامح-أبو-حسن‎ (7)

فضيحة جديدة للاعبي المنتخب.. أول اعتذار مدفوع الأجر

لم تمر سوى أيام قليلة على الخروج المهين للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، ما تسبب في بكاء وحسرة وغضب الجماهير المصرية في ليلة خروج المنتخب، حتى خرج لاعبو الفراعنة واستفزوا الجماهير المصرية من جديد، من خلال ظهورهم في إعلان أذيع منذ ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
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فاروق جعفر يقترح تولي الجيش إدارة اتحاد الكرة

اقترح فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، إسناد مهمة إدارة اتحاد الكرة للقوات المسلحة، لأنها عنوان الانضباط والحزم، وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسؤوليتي، على قناة صدى البلد: "الدولة قدمت كل الإمكانيات للمنتخب، لكن في المقابل لم يفعل اللاعبون أو اتحاد الكرة أي شيء للدولة والجماهير"، متابعا: "كل واحد بيفكر في نفسه، والتفكير الشخصي تغلب على التفكير لصالح البلد"، معربا عن تأثره بدموع الأطفال في مدرجات استاد القاهرة عقب الخسارة من جنوب إفريقيا، مضيفا: "يجب أن يتولى أمر اتحاد الكرة شخص ذو كفاءة إدارية عالية، خاصة من الشباب".
مصر-وجنوب-أفريقيا تصوير-سامح-أبو حسن‎ (5)

مصر تودع كأس الأمم بعد الخسارة من جنوب إفريقيا

ودعت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش، وبذلك يتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى ربع نهائي البطولة ومواجهة منتخب نيجيريا الذي تأهل اليوم على حساب منتخب الكاميرون حامل لقب البطولة حيث حسم النسور اللقاء لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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