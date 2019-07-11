مدغشقر تسعى لكتابة التاريخ أمام تونس في الكان

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

المنتخب التونسي

يخوض المنتخب التونسي، مواجهة محفوفة بالمخاطر، عندما يواجه مدغشقر، اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب السلام، في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا. ورغم فارق الإمكانيات بين المنتخبين، والذي يصب لصالح المنتخب التونسي، المتوج باللقب عام 2004، فإن ذلك لا يمنع نسور قرطاج من ضرورة توخي الحذر أمام مفاجآت مدغشقر، التي تشارك في أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخها. ويبحث المنتخب التونسي عن انتصاره الأول في البطولة، فرغم تأهله لدور الثمانية، فإنه ظل عاجزا عن تحقيق أي فوز، بعدما تعادل في مبارياته الأربع التي خاضها.

وعجز منتخب تونس عن بلوغ المربع الذهبي لأمم إفريقيا، منذ تتويجه بلقبه الوحيد قبل 15 عاما، وترى الجماهير التونسية أن الفرصة ربما ستكون مواتية أمام لاعبيه لتحقيق هذا الإنجاز في النسخة الحالية للبطولة. وجاء الصعود لدور الثمانية ليخفف نسبيا من حدة الانتقادات الموجهة للفرنسي آلان جيريس، مدرب منتخب تونس،

وعجز منتخب تونس عن بلوغ المربع الذهبي لأمم إفريقيا، منذ تتويجه بلقبه الوحيد قبل 15 عاما، وترى الجماهير التونسية أن الفرصة ربما ستكون مواتية أمام لاعبيه لتحقيق هذا الإنجاز في النسخة الحالية للبطولة.



وجاء الصعود لدور الثمانية ليخفف نسبيا من حدة الانتقادات الموجهة للفرنسي آلان جيريس، مدرب منتخب تونس، من جانب الجماهير التونسية ووسائل الإعلام هناك، بسبب تواضع نتائج الفريق.



وظهر منتخب مدغشقر بشكل باهر طوال مشواره في المسابقة، إذ ظل محافظا على سجله خاليا من الهزائم طوال مبارياته الأربع التي خاضها في البطولة، وتصدر منتخب مدغشقر ترتيب المجموعة الثانية بدور المجموعات برصيد 7 نقاط، عقب تعادله مع غينيا وفوزه على بوروندي ونيجيريا، قبل أن يواصل مفاجآته ويطيح بالكونغو الديمقراطية من دور الـ16.

