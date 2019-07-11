رياضة

مدغشقر تسعى لكتابة التاريخ أمام تونس في الكان

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
المنتخب التونسي
المنتخب التونسي
يخوض المنتخب التونسي، مواجهة محفوفة بالمخاطر، عندما يواجه مدغشقر، اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب السلام، في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا. ورغم فارق الإمكانيات بين المنتخبين، والذي يصب لصالح المنتخب التونسي، المتوج باللقب عام 2004، فإن ذلك لا يمنع نسور قرطاج من ضرورة توخي الحذر أمام مفاجآت مدغشقر، التي تشارك في أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخها. ويبحث المنتخب التونسي عن انتصاره الأول في البطولة، فرغم تأهله لدور الثمانية، فإنه ظل عاجزا عن تحقيق أي فوز، بعدما تعادل في مبارياته الأربع التي خاضها.
وعجز منتخب تونس عن بلوغ المربع الذهبي لأمم إفريقيا، منذ تتويجه بلقبه الوحيد قبل 15 عاما، وترى الجماهير التونسية أن الفرصة ربما ستكون مواتية أمام لاعبيه لتحقيق هذا الإنجاز في النسخة الحالية للبطولة. وجاء الصعود لدور الثمانية ليخفف نسبيا من حدة الانتقادات الموجهة للفرنسي آلان جيريس، مدرب منتخب تونس،
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الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

فرج عامر: «أبوريدة مهندس دمار كرة القدم في مصر»

فتح محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، النار على هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل من منصبه، والثنائي أحمد مجاهد ومجدي عبد الغني عضوي مجلس الجبلاية المستقيلين من منصبيهما. وكتب رئيس نادي سموحة، اليوم الخميس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مهندس دمار كرة القدم في مصر هو هاني أبوريدة، الذي أدار اتحاد الكرة لمصلحته، وبالخيار والفقوس، وتحكم في الجمعية العمومية من خلال الهبات والعطايا للأندية الصغيرة، ومراكز الشباب، وترك الأندية لأحمد مجاهد ومجدي عبد الغني ينهشوا فيها".
جمهور-الجزائر (4)

4 طائرات خاصة لمشجعين جزائريين تصل إلى القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 4 طائرات خاصة لمشجعين من الجزائر؛ لمؤازرة منتخب بلادهم في مباراته اليوم أمام كوت ديفوار في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والمقامة في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب السويس الجديد. وقامت سلطات المطار باستقبال طائرات المشجعين بصالة الوصول رقم (3) بمبنى الركاب رقم (1) المعروف بالمطار القديم، وتم إنهاء إجراءات وصولهم بواسطة فريق من المطار برئاسة أشرف عمر، والإشراف على خروجهم من المطار إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة، لحين موعد المباراة.
سانشو 2018

هيمنة إنجليزية على قائمة أغلى 20 لاعبا شابا بالعالم

تصدر الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، قائمة أغلى لاعبي كرة القدم تحت (21 عامًا)، للعام الثاني على التوالي، حيث ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الخميس، أن قيمة مبابي السوقية تقدر بـ261.6 مليون يورو، بحسب القائمة التي نشرتها شركتا "سوكرز" و"برايم تايم سبورت". وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود أي إسباني، ضمن القائمة التي تشمل أغلى 20 لاعبًا في العالم، وذلك لأول مرة منذ إنشاء هذا التصنيف، ويعتمد التصنيف على عمر اللاعب ومركزه وناديه، وعقده والقيمة السوقية والمباريات الدولية والأهداف ودقائق اللعب، إلى جانب سجل الإصابات.
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نيجيريا_جنوب_أفريقيا (3)

شوكويزي أفضل لاعب في لقاء نيجيريا وجنوب إفريقيا

حصل النيجيري صامويل شوكويزي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام جنوب إفريقيا، التي أقيمت، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي انتهت بفوز النسور الخضراء على الأولاد بهدفين مقابل هدف، وهو الفوز الذي منح نيجيريا بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الحالي. أحرز شوكويزي الهدف الأول للنسور في الدقيقة 27، وأضاف إيكونجو الهدف الثاني في الدقيقة 89، بينما أحرز بونجاني زونجو هدف جنوب إفريقيا في الدقيقة 71.
الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

الفراغ اللائحي سلاح الأولمبية لتجنب الصدام مع «فيفا»

ترك مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، المشهد الكروي في مصر من الباب الصغير، بعدما حفلت فترة إدارتهم الجبلاية بالعديد من الفضائح الكروية والأخلاقية. وتقدم هاني أبو ريدة باستقالته من منصبه، عقب إخفاق المنتخب الوطني في التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، كما استقال كل من "أحمد شوبير، أحمد مجاهد، سيف زاهر، حازم إمام، خالد لطيف، دينا الرفاعي، محمد أبو الوفا"، ثم كرم كردي، بشكل رسمي، ويبقى موقف الثنائي مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح غامضًا، لكن تأكد عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.
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مفاجأة وصدارة وأمل.. أبرز مشاهد تاسع أيام كأس الأمم

أقيم اليوم الأحد 4 مباريات في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث أقيمت في السادسة مساء مباراتا المجموعة الثانية، المباراة الأولى جمعت بين مدغشقر ونيجيريا والثانية بين بوروندي وغينيا، بينما أقيم في التاسعة مساء مباراتا المجموعة الأولى، اللقاء الأول جمع بين منتخب مصر ونظيره الأوغندي والمباراة الثانية بين زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وشهدت هذه المباريات مفاجآت قوية.
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مدغشقر تصنع التاريخ وتتصدر مجموعتها في كأس الأمم

واصل منتخب مدغشقر عروضه الرائعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد أن حقق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على منتخب نيجيريا بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بهذه النتيجة يتصدر منتخب مدغشقر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بينما تجمد رصيد نيجيريا عند 6 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل منتخب غينيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط وتذيل بوروندي المجموعة دون رصيد.
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