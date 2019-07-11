انتشال جثتين من ترعة الشرقاوية وشبرا الخيمة

تحرير:علاء النجار ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

غرق - صورة أرشيفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الخميس، من انتشال جثتين من ترعة الشرقاوية بقليوب ونهر النيل بشبرا الخيمة، تبين أن الجثة الأولى لطالب بالإعدادية، والثانية مجهولة لشاب فى العقد الثالث من العمر، وتحرر محضران بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق، كان اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد عادل الكفراوى مدير شرطة المسطحات بالقليوبية، يفيد انتشال جثتين من ترعة الشرقاوية ونهر النيل، وعلى الفور وجه بانتشال الجثتين وكشف ملابسات الواقعتين.

تلقى العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب، بلاغا من الأهالى بغرق طالب بمياه ترعة الشرقاوية، أمام كوبرى عبدالكريم جاد الله بقرية بلقس، فانتقل رجال المباحث وقوات الإنقاذ النهرى، وتبين انتشال الجثة بمعرفة الأهالى ونقلها لمنزل اهليته. وتبين أن الجثة الأولى للمدعو "عبدالعاطى. م. ع - 14 عامًا"، طالب بالصف