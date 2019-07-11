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بالأسماء.. الطلاب المقبولون في المدارس اليابانية

تحرير:أمينة محمود ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص
المدارس اليابانية - صورة أرشيفية
المدارس اليابانية - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019 - 2020، الذين تقدموا للالتحاق بـ40 مدرسة في 23 محافظة، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة والصفحة الرسمية للمدارس اليابانية. وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، إنه تم إصدار النتيجة بعد مراجعة وفحص دقيق للمقابلات مع الطلاب وأولياء الأمور، مشيرة إلى أنه تم قبول الطلاب وفقا للقدرة الاستيعابية للمدارس الجديدة، والتي تم افتتاحها العام الدراسي الماضي المنصوص عليها في الاتفاقية مع الجانب الياباني.
وأضافت وحدة المدارس، أنه بعد إجراءات فحص نتائج القبول ظهرت بعض الأماكن التي ما زالت شاغرة، نتيجة عدم اجتياز بعض الطلاب للمقابلات الشخصية التي تمت أمام لجان مشتركة والمكونة من جهات مختلفة لضمان الحيادية، وأنه سيتم الإعلان عن كيفية التقديم لهذه الأماكن خلال أيام، مؤكدة أن اختيار الطلاب كان وفقا للشروط
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