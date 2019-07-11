القبض على 31 تاجر مخدرات في حملة مكبرة بالجيزة

تحرير:محمد الشاملي ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

حملة أمنية

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.

أسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، وبمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، عن ضبط 32 متهمًا بينهم 31 في قضايا اتجار في المخدرات وحالة تعاطٍ، وعُثر بحوزتهم على 920 جراما من مخدر الحشيش، و1370 قرصا مخدرا، و211 جرام هيروين و320 جراما من مخدر الإستروكس. كما ألقى رجال مباحث الجيزة القبض



أسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، وبمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، عن ضبط 32 متهمًا بينهم 31 في قضايا اتجار في المخدرات وحالة تعاطٍ، وعُثر بحوزتهم على 920 جراما من مخدر الحشيش، و1370 قرصا مخدرا، و211 جرام هيروين و320 جراما من مخدر الإستروكس.



كما ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على 7 متهمين في قضايا دفاع عن النفس، بحوزتهم 6 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، وطبنجة عيار 9 مم، وطلقات مختلفة الأعيرة.



أُخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وأمر بتحرير المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة التي باشرت التحقيقات.



