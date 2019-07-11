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كيف ارتفعت مخصصات الدعم بالموازنة خلال 5 سنوات؟

ارتفعت مخصصات الدعم في ميزانية الدولة بنسبة بلغت 65% منذ عام 2014، وتم توجيه ترشيد دعم الطاقة إلى زيادة برامج الحماية الاجتماعية ودعم السلع التموينية ورفع الأجور
تحرير:رنا عبد الصادق ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
أموال
أموال
ارتفعت مخصصات الدعم بالموازنة العامة للدولة خلال الـ5 سنوات الماضية بنسبة 65% لتصل إلى 327.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2019-2020، في مقابل نحو 198.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2014-2015، حسب بيانات وزارة المالية. وبدأت الحكومة في رحلة ترشيد الدعم منذ عام 2014، وتعتبر إعادة هيكلة منظومة الدعم، أحد أهم الإجراءات التى تم اتخاذها، خاصة أنه يضمن وصوله إلى الفئات المستحقة، إلى جانب استخدام هذا الدعم في تمويل برامج تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تقليص عبء الاقتراض بما يسهم فى سد عجز الموازنة.
ترشيد دعم الطاقة قالت وزارة المالية إن ترشيد دعم الطاقة سيوفر هذا العام 48 مليار جنيه، عن ميزانية العام الماضي، تم توجيهها للصحة والتعليم، وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية وزيادة الأجور. وبلغت تقديرات دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020 نحو 52.96 مليار جنيه، في مقابل
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الذهب (2)

11 جنيها.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، ليرتفع سعر الجرام بنحو 11 جنيها، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1424 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
صادرات-تركيا للعراق

ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 3.8 مليار دولار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة العجز فى الميـزان التجارى خلال شهر أبريل الماضي ليبلغ 3.87 مليار دولار، في مقابل نحو 3.63 مليار دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة ارتفاع 6.8 %. وأشار جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية والتي أصدرها اليوم، الخميس، إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 0.5% لتبلغ نحو 2.58 مليار دولار خلال شهـر أبريل الماضي، في مقابل نحو 2.57 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018.
مركز-جودة-خدمات-المحمول ‎ (2)

أخيرا.. جودة خدمات المحمول تحت المراقبة الدورية

افتتحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلو شركات الاتصالات فى السوق المصرية اليوم مركز قياس جودة خدمات الاتصالات، بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، وذلك بالتعاون مع شركة rohde & schwarz الألمانية المنفذة للمشروع. وقالت الوزارة، إن أول تقرير سيصدره المركز عن أداء خدمات الاتصالات سيكون في سبتمبر المقبل، على أن يستمر إصداره بشكل شهري. وبحسب وزارة الاتصالات يساهم المركز الجديد فى قياس أعمق الخدمات داخل كل المناطق على مستوى الجمهورية، إلى جانب رفع تصنيف مصر فى مجال جودة خدمات المحمول.
البنك-المركزى

البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة اليوم

تبحث لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري اليوم، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت السعر، خاصة عقب قيام الحكومة برفع أسعار الوقود، حسب بنوك استثمار. وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
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معدل-النمو

7 مؤشرات أدت إلى نمو الاقتصاد المصري خلال 2018-2019

نجحت سياسات الإصلاح في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية، حيث بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على الحلول الجذرية والجريئة الهامة، مثل تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود، وزيادة دعم السلع التموينية، وغيرها من الإجراءات على مدار 3 سنوات، لينتهي برنامج الإصلاح بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019.
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وصل للمرحلة الأخيرة.. محطات ترشيد الدعم في 5 سنوات

بدأت الحكومة في تنفيذ برنامج ترشيد دعم المواد البترولية منذ عام 2014، وبموجب هذا البرنامج تم رفع أسعار الوقود بواقع 4 مرات على مدى 5 سنوات، ويعد العام الجاري 2019 المحطة الأخيرة لترشيد دعم الطاقة، خاصة أنه من المتوقع رفع أسعار الوقود للمرة الأخيرة خلال الفترة المقبلة. ويعد ترشيد وإعادة هيكلة منظومة الدعم، أحد أهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، خاصة أنه يضمن وصوله إلى الفئات المستحقة، إلى جانب استخدام هذا الدعم في تمويل برامج تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تقليص عبء الاقتراض بما يسهم فى سد عجز الموازنة.
فلوس

مع بدء العمل بها.. أهم 10 أرقام في الموازنة الجديدة

تبدأ الحكومة اليوم، الإثنين، الموافق 1 يوليو 2019، العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي 2019- 2020، إذ صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020، وكان البرلمان وافق برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة والجداول والملاحق والتأشيرات الملحقة به للسنة المالية 2019- 2020. وتستهدف الموازنة الجديدة خفض العجز الكلي ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي، مقابل 8.4% متوقعة خلال العام المالي الماضي 2018- 2019، وتحقيق فائض أولي بـ2% من الناتج المحلي الإجمالي.
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بعد زيادة المخصصات.. هكذا تغير حجم الإنفاق بالموازنة

تبدأ الحكومة أول يوليو المقبل تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي الجديد 2019-2020، التى يصل حجم مصروفاتها نحو 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي، مثل الأجور، ودعم السلع التموينية، ومخصصات الصحة والتعليم. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم إصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.
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