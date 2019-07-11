كيف ارتفعت مخصصات الدعم بالموازنة خلال 5 سنوات؟

ارتفعت مخصصات الدعم في ميزانية الدولة بنسبة بلغت 65% منذ عام 2014، وتم توجيه ترشيد دعم الطاقة إلى زيادة برامج الحماية الاجتماعية ودعم السلع التموينية ورفع الأجور

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

ارتفعت مخصصات الدعم بالموازنة العامة للدولة خلال الـ5 سنوات الماضية بنسبة 65% لتصل إلى 327.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2019-2020، في مقابل نحو 198.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2014-2015، حسب بيانات وزارة المالية. وبدأت الحكومة في رحلة ترشيد الدعم منذ عام 2014، وتعتبر إعادة هيكلة منظومة الدعم، أحد أهم الإجراءات التى تم اتخاذها، خاصة أنه يضمن وصوله إلى الفئات المستحقة، إلى جانب استخدام هذا الدعم في تمويل برامج تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تقليص عبء الاقتراض بما يسهم فى سد عجز الموازنة.

ترشيد دعم الطاقة قالت وزارة المالية إن ترشيد دعم الطاقة سيوفر هذا العام 48 مليار جنيه، عن ميزانية العام الماضي، تم توجيهها للصحة والتعليم، وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية وزيادة الأجور. وبلغت تقديرات دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020 نحو 52.96 مليار جنيه، في مقابل

ترشيد دعم الطاقة

قالت وزارة المالية إن ترشيد دعم الطاقة سيوفر هذا العام 48 مليار جنيه، عن ميزانية العام الماضي، تم توجيهها للصحة والتعليم، وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية وزيادة الأجور.

وبلغت تقديرات دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020 نحو 52.96 مليار جنيه، في مقابل نحو 89.75 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي 2018-2019، بانخفاض قدره 36.112 مليار جنيه، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 40.5%.

وحسب بيانات وزارة المالية، فقد تم ترشيد دعم الطاقة الذي يشمل كلا من المواد البترولية، والكهرباء، ليصل إلى 57 مليار جنيه بما يعادل 17.4% من إجمالي الدعم بموازنة العام المالي الجاري 2019-2020، في مقابل نحو 97.5 مليار جنيه والذى كان يعادل 50% من إجمالي الدعم في موازنة العام المالي 2014-2015.

ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها بالسوق المحلية، سواء عن طريق الإنتاج المحلى أو استيراد بعضها من الخارج، بمراعاة الإجراءات المطلوبة فى هذا الخصوص.

وتحدد قيمة مخصصات دعم الوقود فى الموازنة العامة للدولة وفقًا لثلاثة متحددات وهى: سعر خام برنت عالميا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى معدل استهلاك الوقود فى مصر.

ورفعت الحكومة أسعار الطاقة بنحو 5 مرات على مدى السنوات الخمس الماضية، بدأت فى يوليو 2014، ثم نوفمبر 2016، ويونيو 2017، ثم يونيو 2018، ثم يوليو 2019.

وتم رفع أسعار الوقود يوم الجمعة الماضية، بنسبة تراوحت ما بين 16 و30%، كما تم رفع أسعار الكهرباء بنسبة تبلغ نحو 15% بداية من شهر يوليو الجاري.

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زيادة دعم السلع التموينية

حسب بيانات وزارة المالية، فقد تم زيادة دعم السلع التموينية منذ عام 2014، لتصل إلى 89 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2019-2020، في مقابل نحو 39.4 مليار جنيه بميزانية العام المالي 2014-2015، بنسبة زيادة 126%.

وبلغ دعم السلع التموينية فى موازنة العام المالي الماضي 2018-2019 نحو 86.175 مليار جنيه، فى مقابل نحو 63 مليار جنيه فى موازنة العام المالي السابق عليه 2017-2018.

ويشمل دعم السلع التموينية كلا من دعم الخبز، ودعم البطاقات التموينية، حيث تمنح وزارة التموين أكثر من 120 جنيها دعما شهريا لكل مواطن، مقسمة إلى 50 جنيها دعما سلعيا، و70 جنيها دعم خبز، وهو ما يسجل إجمالي 120 جنيها للفرد الواحد في الشهر.

من جانبه يرى الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة قامت، طبقا لخطة الإصلاح الاقتصادي، بإعادة هيكلة منظومة الدعم لضمان وصوله للمستحقين الحقيقيين، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة طويلة الأجل لتخفيض قيمة الدعم الممنوح على السلع والخدمات مع توفير إجراءات لحماية الفئات المستحقة.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم إعادة هيكلة الدعم ليصل لمستحقيه وتخصيص نحو 82.6% منه بموازنة العام المالي الجاري 2019-2020 لبرامج الحماية الاجتماعية التي كان مقررا لها 50% بميزانية عام 2014-2015.

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رفع الأجور

ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين فى موازنة العام المالي الجاري 2019-2020 بنسبة 11.5% لتصل إلى 301 مليار جنيه، فى مقابل نحو 270 مليار جنيه بموازنة العامة المالي الماضي 2018-2019.

وبلغت فاتورة الأجور نحو 240 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2017-2018 بزيادة على العام المالى السابق، حيث قدرت الأجور بنحو 228 مليار جنيه خلال العام المالى 2016-2017.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، ورفع العلاوة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح جميع العاملين بالدوين علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيها لمعالجة آثار التضخم، بداية من يوليو الجاري.

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وتوقع الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، استمرار حدوث زيادة في الأجور خلال السنوات المقبلة خاصة عقب قيام الحكومة بالإعلان عن آلية التسعير التلقائي للوقود.

فيما أكدت نادية هنري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على ضرورة ربط الأجور بساعات العمل وبالإنتاج، حتى لا يؤثر على الموازنة العامة للدولة ويحملها ثقلا أكثر.

وتوقع صندوق النقد الدولي فى تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، حدوث ارتفاع فى فاتورة الأجور الـ4 سنوات المقبلة بنسبة 75% لتصل إلى 473.1 مليار جنيه بحلول العام المالي 2022-2023.

كما توقع الصندوق ارتفاع نصيب الأجور وتعويضات العاملين إلى 22.7% من مصروفات الموازنة في عام 2022-2023.

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