ترامب يستعين بخطة صينية للفوز بانتخابات الرئاسة 2020

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مستشاريه دراسة خيارات تقليل قيمة الدولار، أملا في تحقيق نجاحات على المستوى الاقتصادي تقربه من ولاية رئاسية جديدة

تحرير:محمود نبيل ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

لم ينحصر رهان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الملفات السياسية للفوز بولاية جديدة في البيت الأبيض في السنوات القليلة المقبلة، بل امتد ليشمل العديد من الجوانب الاقتصادية التي يراهن عليها الرئيس الأمريكي لقيادته للفوز في الانتخابات العام المقبل. ترامب، الذي هو في الأصل رجل أعمال ناجح ومشهور في المجتمع الأمريكي، يرى أن النواحي الاقتصادية يمكن أن ترسم بشكل رئيسي طريقه للفوز في الاستحقاق الرئاسي المقبل، الذي قد تحسمه العديد من النتائج المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي في الفترة الحالية.

ويدرك ترامب أن الاهتمام بمثل هذه الجوانب هو الأمر الأكثر فاعلية من أجل الفوز بولاية جديدة في البيت الأبيض، وهو ما ظهر من خلال نقاشاته المستمرة مع المسؤولين في البيت الأبيض. ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين وبحسب ما ورد في وكالة الأنباء الأمريكية "بلومبيرج"، طلب الرئيس دونالد

ويدرك ترامب أن الاهتمام بمثل هذه الجوانب هو الأمر الأكثر فاعلية من أجل الفوز بولاية جديدة في البيت الأبيض، وهو ما ظهر من خلال نقاشاته المستمرة مع المسؤولين في البيت الأبيض.

ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين

وبحسب ما ورد في وكالة الأنباء الأمريكية "بلومبيرج"، طلب الرئيس دونالد ترامب من مساعديه إيجاد طريقة لإضعاف الدولار الأمريكي في محاولة لتعزيز الاقتصاد قبل الانتخابات الرئاسية عام 2020.

ووفق ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة بلومبيرج، فإن ترامب سأل عن العملة الأمريكية في أثناء إجراء مقابلات مع مرشحي مجلس الاحتياطي الفيدرالي جودي شيلتون وكريستوفر والير.

وأكدت المصادر المطلعة للوكالة الأمريكية، أن كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب، لاري كودلو، ووزير الخزانة ستيفن منوشين، لا يوافقان على فكرة العبث الحكومي بالدولار.

تقليديا، حافظت الإدارات الأمريكية السابقة على قيمة الدولار قوية، لأن الأصول ترتبط بالعملة الأمريكية في كل أنحاء العالم، وهو الأمر الذي يخل بالنظام الاقتصادي والمالي دوليا.

وغالبا ما كان ترامب يشتكي من القوة النسبية للدولار الأمريكي في أسواق العملات الأجنبية، إذ يلوم الدول الأخرى على تخفيض قيمة عملاتها، وبالتالي تضخيم العجز التجاري الأمريكي.

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وخلال الأسبوع الماضي، قال الرئيس في تغريدة: "على الولايات المتحدة أن تساير التلاعب بالعملة مع الصين وأوروبا".

وقال ترامب عبر "تويتر": "تتلاعب الصين وأوروبا بالعملة بشكل ضخم، وتُضخ الأموال في نظاميهما من أجل التنافس مع الولايات المتحدة الأمريكية. يجب أن نلعب معهما، وإلا سنستمر في أن نكون الدمى التي تجلس وتشاهد بأدب، بينما تواصل البلدان الأخرى ممارسة ألعابها كما فعلوا لسنوات عديدة".

ومن جانبها، قالت "بلومبيرج" إن الدولار القوي يميل إلى منح المستهلكين الأمريكيين ميزة عند شراء السلع الأجنبية، لكنه يمكن أن يضر بالمصدرين المحليين، إذ تضطر الدول الأخرى إلى دفع مبالغ أكبر مقابل البضائع المنتجة في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي ظل صداعا في رأس ترامب، الذي جعل من تقليص العجز التجاري الأمريكي أفضلية مطلقة في قائمة أولوياته.

وتأتي مناقشة الأمر مع شيلتون والير بعد شهور من هجمات البيت الأبيض على بنك الاحتياطي الفيدرالي وتردده في خفض تكاليف الاقتراض، وهي خطوة من شأنها أن تقلل من قيمة الدولار، بينما يبحث المستثمرون عن أسعار فائدة أعلى في أماكن أخرى.

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وكرر والر، نائب الرئيس التنفيذي في بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي، للرئيس أن محافظي البنوك المركزية لا يعالجون قوة أو ضعف الدولار عند تحديد أسعار الفائدة، ولكن يهتمون بمراقبة التضخم والتوظيف بدلا من ذلك.

ولا تشكل قيمة الدولار جزءًا من التفويض المزدوج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي منحه الكونجرس للبنك المركزي، وهو ما يعني أن رغبات ترامب قد تواجه أزمة سياسية كبرى في المستقبل القريب.