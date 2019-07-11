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ترامب يستعين بخطة صينية للفوز بانتخابات الرئاسة 2020

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مستشاريه دراسة خيارات تقليل قيمة الدولار، أملا في تحقيق نجاحات على المستوى الاقتصادي تقربه من ولاية رئاسية جديدة
تحرير:محمود نبيل ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص
ترامب
ترامب
لم ينحصر رهان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الملفات السياسية للفوز بولاية جديدة في البيت الأبيض في السنوات القليلة المقبلة، بل امتد ليشمل العديد من الجوانب الاقتصادية التي يراهن عليها الرئيس الأمريكي لقيادته للفوز في الانتخابات العام المقبل. ترامب، الذي هو في الأصل رجل أعمال ناجح ومشهور في المجتمع الأمريكي، يرى أن النواحي الاقتصادية يمكن أن ترسم بشكل رئيسي طريقه للفوز في الاستحقاق الرئاسي المقبل، الذي قد تحسمه العديد من النتائج المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي في الفترة الحالية.
ويدرك ترامب أن الاهتمام بمثل هذه الجوانب هو الأمر الأكثر فاعلية من أجل الفوز بولاية جديدة في البيت الأبيض، وهو ما ظهر من خلال نقاشاته المستمرة مع المسؤولين في البيت الأبيض. ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين وبحسب ما ورد في وكالة الأنباء الأمريكية "بلومبيرج"، طلب الرئيس دونالد
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البحرية الأمريكية

تفاصيل خطة أمريكا لحماية الملاحة في الخليج

"لماذا نحمي الممرات البحرية نيابة عن الدول الأخرى لسنوات عدة دون مقابل؟ على هذه الدول حماية سفنها في هذه المنطقة الخطرة"، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا التساؤل في وقت سابق من شهر يونيو الماضي، في أعقاب الهجوم على ناقلات نفطية في الخليج العربي. والآن، يبدو أن الولايات المتحدة وجدت طريقة لتنفيذ هذه الخطة، حيث قال جنرال أمريكي، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تأمل في تشكيل تحالف عسكري، خلال الأسبوعين المقبلين لحماية المياه الاستراتيجية قبالة إيران واليمن، حيث تلقي واشنطن باللوم على إيران والمقاتلين التابعين لها بالوقوف وراء هذه الهجمات.
البيت-الابيض

السيول تغرق محيط البيت الأبيض وشوارع واشنطن (فيديو)

هطلت أمطار غزيرة على العاصمة الأمريكية "واشنطن" الإثنين الماضي، ما غمر أجزاء كبيرة من شوارع المدينة ومرافقها العامة. وتداولت صفحات الإنترنت وموقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، صورا وفيديوهات تظهر السيول التي غطت بعض شوارع المدينة، والتي وصل ارتفاع منسوب المياه في بعضها لأكثر من 16 سنتيمترا. ونشر رواد مواقع التواصل فيديوهات تبين شلالات المياه التي تدفقت من أسقف بعض محطات المترو في واشنطن، والتي انسكبت مياهها على القطارات مباشرة.
ترامب

بعد التسريبات.. ترامب يهين سفير بريطانيا: غبي ومغفل

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السفير البريطاني كيم داروش، في واشنطن، والذي قرر قطع اتصالاته معه قبل أيام، ردا على ما ورد في المذكرات الدبلوماسية السرية المسربة التي أرسلها الأخير لحكومة بلاده، وانتقد فيها الرئيس الأمريكي وشكك في قدرته على الحكم وإدارة البيت الأبيض.. ووصف ترامب اليوم الثلاثاء، السفير بأنه "شخص غبي"، إذ كتب: "السفير السيء الذي وضعته المملكة المتحدة في الولايات المتحدة ليس بشخص نحن متحمسون للعمل معه. إنه شخص غبي جدا. يجب عليه التحدث مع حكومته بشأن فشلهم في مفاوضات بريكست، وليس التفكير بانتقاداتي لهم".
إريك سوولويل

مرشح ديمقراطي ينسحب من انتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن إريك سوولويل، النائب الديمقراطي بالكونجرس الأمريكي، انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر لها 2020، ليصبح أول مرشح ينسحب من السباق الانتخابي. وجاء انسحاب سوولويل في بيان ألقاه أمام أعضاء حملته في كاليفورنيا، الإثنين، لينهي محاولته القصيرة لخوض المنافسة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي. وقال سوولويل، إنه ينهي حملته الانتخابية الرئاسية لكنه يبدأ مساعيه في الكونجرس بمنظور جديد من أجل حياة مواطنيه وما لمسه من احتياجاتهم خلال فترة حملته الرئاسية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وتحقيق مفهوم «أمريكا لكل الأمريكيين».
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شي-جين-بينج-رئيس-الصين

هل ينهار اقتصاد التكنولوجيا في الصين بسبب ترامب؟

بات المشهد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة غير واضح المعالم، لا سيما بعد أن بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراهنًا على عنصر الوقت، وسياسة النفَس الطويل، التي من الممكن أن تجلب المزيد من المتاعب للصين في المستقبل القريب. وسياسة النفَس الطويل، التي ترجِّح كفّة الأقل تضررًا في فترات الانتظار والتفاوض، ربما لن تصب في مصلحة الصين، التي بدأت تعاني بشدة في العديد من المجالات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وبالأخص في قطاع التكنولوجيا بالبلاد.
الصين-وأمريكا

شروط الصين المسبقة تهدد المحادثات التجارية مع أمريكا

لم تكن الجلسة التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، على هامش قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، قادرة على وضع كل الخطوط العريضة التي يمكن اعتبارها أساسًا للتوصل إلى اتفاق شامل في الحرب التجارية بين البلدين. وعلى الرغم من التوصل إلى صيغة للهدنة تتضمن مهلة من الوقت لإتاحة الفرصة للتفاوض مجددًا بين الولايات المتحدة والصين، فإن الشروط المسبقة قد لا تأتي بجديد خلال الجلسات التفاوضية بين الجانبين، لا سيما أن هذا المبدأ يرفضه الطرفان.
هواوى (1)

لغط في تفسير قرارات ترامب بشأن شركة هواوي

على الرغم من النتائج الطيبة التي خرجت بها قمة مجموعة العشرين، والتي أقيمت في اليابان بداية الأسبوع الجاري، بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فإنها لا تزال مصدر إزعاج للبيت الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية. عندما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية الأسبوع الماضي، عن قراره بتخفيف الحظر على المبيعات الأمريكية لشركة هواوي، فقد كان ذلك بمثابة أخبار سارة لعمالقة الاتصالات الصينية ومورديها، غير أن بعض الأسئلة لا تزال بلا إجابة بشأن الموقف الأمريكي.
ترامب-وشي

جذب الاستثمارات يعزز الصين في الحرب التجارية

اختلف العديد من المحللين والمراقبين في الوقوف على هوية المنتصر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك في أعقاب ما أسفر عنه اجتماع دونالد ترامب وشي جين بينج على هامش قمة مجموعة العشرين منذ أيام قليلة. وعلى الرغم من الاختلاف الواضح في تحديد هوية المنتصر أو من تسير الأمور في صالحه، فإن هناك العديد من العوامل التي يمكن من خلالها تحديد نقاط القوة والضعف لدى الولايات المتحدة والصين على حد سواء، الأمر الذي قد يحدد مَن خرج منتصرًا في الجولات السابقة.
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