رياضة

هيمنة إنجليزية على قائمة أغلى 20 لاعبا شابا بالعالم

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
جادون سانشو
جادون سانشو
تصدر الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، قائمة أغلى لاعبي كرة القدم تحت (21 عامًا)، للعام الثاني على التوالي، حيث ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الخميس، أن قيمة مبابي السوقية تقدر بـ261.6 مليون يورو، بحسب القائمة التي نشرتها شركتا "سوكرز" و"برايم تايم سبورت". وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود أي إسباني، ضمن القائمة التي تشمل أغلى 20 لاعبًا في العالم، وذلك لأول مرة منذ إنشاء هذا التصنيف، ويعتمد التصنيف على عمر اللاعب ومركزه وناديه، وعقده والقيمة السوقية والمباريات الدولية والأهداف ودقائق اللعب، إلى جانب سجل الإصابات.
ويحتل مبابي الصدارة بأكثر من ضعف القيمة المالية لأقرب منافسيه، الإنجليزي جادون سانشو، والذي تقدر قيمته بـ120.3 مليون يورو، في حين يحتل الهولندي ماتياس دي ليخت، المركز الثالث (74.5 مليون يورو). ومن الأسماء المدرجة في القائمة، ترينت ألكسندر أرنولد (73.6 مليون)، وفيل فودين (40.8 مليون)، وديكلان رايس
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الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

فرج عامر: «أبوريدة مهندس دمار كرة القدم في مصر»

فتح محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، النار على هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل من منصبه، والثنائي أحمد مجاهد ومجدي عبد الغني عضوي مجلس الجبلاية المستقيلين من منصبيهما. وكتب رئيس نادي سموحة، اليوم الخميس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مهندس دمار كرة القدم في مصر هو هاني أبوريدة، الذي أدار اتحاد الكرة لمصلحته، وبالخيار والفقوس، وتحكم في الجمعية العمومية من خلال الهبات والعطايا للأندية الصغيرة، ومراكز الشباب، وترك الأندية لأحمد مجاهد ومجدي عبد الغني ينهشوا فيها".
جمهور-الجزائر (4)

4 طائرات خاصة لمشجعين جزائريين تصل إلى القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 4 طائرات خاصة لمشجعين من الجزائر؛ لمؤازرة منتخب بلادهم في مباراته اليوم أمام كوت ديفوار في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والمقامة في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب السويس الجديد. وقامت سلطات المطار باستقبال طائرات المشجعين بصالة الوصول رقم (3) بمبنى الركاب رقم (1) المعروف بالمطار القديم، وتم إنهاء إجراءات وصولهم بواسطة فريق من المطار برئاسة أشرف عمر، والإشراف على خروجهم من المطار إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة، لحين موعد المباراة.
تونس-ومالي‎ (3)

مدغشقر تسعى لكتابة التاريخ أمام تونس في الكان

يخوض المنتخب التونسي، مواجهة محفوفة بالمخاطر، عندما يواجه مدغشقر، اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب السلام، في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا. ورغم فارق الإمكانيات بين المنتخبين، والذي يصب لصالح المنتخب التونسي، المتوج باللقب عام 2004، فإن ذلك لا يمنع نسور قرطاج من ضرورة توخي الحذر أمام مفاجآت مدغشقر، التي تشارك في أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخها. ويبحث المنتخب التونسي عن انتصاره الأول في البطولة، فرغم تأهله لدور الثمانية، فإنه ظل عاجزا عن تحقيق أي فوز، بعدما تعادل في مبارياته الأربع التي خاضها.
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كيليان-مبابي (2)

«ليوناردو» يرفض تأكيد بقاء «مبابي»

أكد ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، عدم ضمانه تجديد النجم الفرنسي كيليان مبابي عقده مع الفريق. ويأتي ذلك في الوقت الذي يرتبط فيه بشدة اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، بعدما صرح برغبته في تحمل المزيد من المسؤولية، وقال ليوناردو في هذا الشأن: "الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن ما إذا كان تجديد عقد مبابي يمثل أولوية لنا أم لا، فهو يوجد معنا الآن، وهو لاعب مهم للغاية بالنسبة للفريق بدون شك، وعاد إلى التدريبات بمعنويات مرتفعة وبفكر إيجابي، الكل يحبه، ومن المهم وجود لاعب مثله معنا في الفريق".
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مبابي يرفض رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان

تصدر اسم كيليان مبابي عناوين الصحف في الآونة الأخيرة، بعد تصريحاته الخاصة بشأن رغبته في الحصول على المزيد من المسؤولية في صفوف باريس سان جيرمان أو مع أي فريق آخر. أوضح مبابي لسان جيرمان رغبته في الوجود في أفضل وضع ممكن للتألق، من خلال إحاطته بالعديد من النجوم أصحاب الخبرة، وذلك رغبة منه لتحقيق هدفه الأول الذي أتى من أجله لصفوف الفريق الفرنسي، وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، والمنافسة بقوة للفوز بالكرة الذهبية، وعلى الرغم من صعوبة إرضاء غرور مبابي ونيمار، فإن النجم الفرنسي يدرك أن سان جيرمان سيتحول إلى فريق أضعف في حال رحل نيمار.
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مبابي يرفض تجديد تعاقده مع سان جيرمان

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي عدم اقتناعه باحتمالية وجوده في صفوف فريقه الحالي باريس سان جيرمان لفترة طويلة، فبعد انتقاله إلى الفريق الباريسي آتيا من موناكو عام 2017، لا يرى المهاجم الفرنسي أنه حصل على المسؤولية الكافية في الفريق، وذلك بسبب وجود البرازيلي نيمار، الذي ينظر إليه بوصفه نجم الفريق الأول، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، لا يحرص مبابي على تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، بصرف النظر عن المبلغ المالي الذي يستعد سان جيرمان لتقديمه إليه كأجر أسبوعي، وينتهي عقد مبابي الحالي في عام 2022، أي بعد 3 سنوات، ولن يجدده لأبعد من ذلك.
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ريال مدريد يؤجل إتمام صفقة مبابي إلى 2020

يبقى التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من الأهداف الرئيسية التي يسعى ريال مدريد لإنهائها، ولكن يبدو أن عملية ضم النجم الفرنسي ستحتاج إلى خطة طويلة الأمد، إذ قررت الإدارة صرف النظر عن التعاقد معه هذا الصيف وتأجيل الصفقة إلى عام 2020، وذلك لرغبة الفريق الملكي في عدم الدخول في أي صراعات مع باريس سان جيرمان في الوقت الحالي، وانتظار الظروف المناسبة للدخول في تلك المعركة ضمن خطة إعادة بناء الفريق، التي بدأت بالتعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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