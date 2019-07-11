هيمنة إنجليزية على قائمة أغلى 20 لاعبا شابا بالعالم

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

جادون سانشو

تصدر الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، قائمة أغلى لاعبي كرة القدم تحت (21 عامًا)، للعام الثاني على التوالي، حيث ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الخميس، أن قيمة مبابي السوقية تقدر بـ261.6 مليون يورو، بحسب القائمة التي نشرتها شركتا "سوكرز" و"برايم تايم سبورت". وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود أي إسباني، ضمن القائمة التي تشمل أغلى 20 لاعبًا في العالم، وذلك لأول مرة منذ إنشاء هذا التصنيف، ويعتمد التصنيف على عمر اللاعب ومركزه وناديه، وعقده والقيمة السوقية والمباريات الدولية والأهداف ودقائق اللعب، إلى جانب سجل الإصابات.

ويحتل مبابي الصدارة بأكثر من ضعف القيمة المالية لأقرب منافسيه، الإنجليزي جادون سانشو، والذي تقدر قيمته بـ120.3 مليون يورو، في حين يحتل الهولندي ماتياس دي ليخت، المركز الثالث (74.5 مليون يورو). ومن الأسماء المدرجة في القائمة، ترينت ألكسندر أرنولد (73.6 مليون)، وفيل فودين (40.8 مليون)، وديكلان رايس

ويحتل مبابي الصدارة بأكثر من ضعف القيمة المالية لأقرب منافسيه، الإنجليزي جادون سانشو، والذي تقدر قيمته بـ120.3 مليون يورو، في حين يحتل الهولندي ماتياس دي ليخت، المركز الثالث (74.5 مليون يورو).



ومن الأسماء المدرجة في القائمة، ترينت ألكسندر أرنولد (73.6 مليون)، وفيل فودين (40.8 مليون)، وديكلان رايس (39 مليونا)، وريان سيسينون (33.8 مليونا) وكالوم هدسون أودوي (31.7 مليون).



ويتصدر سانشو القائمة من إنجلترا، والتي تملك أكبر عدد من اللاعبين الحاضرين، وتحتل فرنسا المرتبة الثانية خلف إنجلترا، فبعد مبابي يتواجد ماتيو جندوزي (42.8 مليون)، وحسام عوار (41.6 مليون)، وإبراهيما كوناتي (36.3 مليون).



وتمتلك البرازيل فينيسيوس (60.2 مليون)، ورودريجو جويس (35.3 مليون)، بينما تحضر إيطاليا بدوناروما (67.9 مليون)، وزانيولو (45.3 مليون).

