مرور الجيزة تحرر 4 آلاف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

تحرير:محمد الشاملي ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

حملة مرورية

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1240 مخالفة انتظار خاطئ، و509 مخالفات متنوعة.

كما تم تحرير 1481 مخالفة نموذج 125، وشن 23 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 17 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. وشنت القوات 20 حملة على سيارات السرفيس، وتم تحرير 60 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" وضبط 5 مخالفات زجاج فاميه. تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات