4 طائرات خاصة لمشجعين جزائريين تصل إلى القاهرة

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

جماهير الجزائر

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 4 طائرات خاصة لمشجعين من الجزائر؛ لمؤازرة منتخب بلادهم في مباراته اليوم أمام كوت ديفوار في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والمقامة في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب السويس الجديد. وقامت سلطات المطار باستقبال طائرات المشجعين بصالة الوصول رقم (3) بمبنى الركاب رقم (1) المعروف بالمطار القديم، وتم إنهاء إجراءات وصولهم بواسطة فريق من المطار برئاسة أشرف عمر، والإشراف على خروجهم من المطار إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة، لحين موعد المباراة.

ووجه المشجعون الجزائريون الشكر لقيادات وسلطات المطار على حفاوة الاستقبال، وتسهيل إنهاء إجراءات الوصول، وتوفير سيارات أمام الصالة لنقلهم إلى أماكن الإقامة. وعين الاتحاد الإفريقي "كاف"، الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة اللقاء، ويساعد الإثيوبي البالغ من العمر 39 عامًا، في إدارة اللقاء المقام على استاد السويس

ووجه المشجعون الجزائريون الشكر لقيادات وسلطات المطار على حفاوة الاستقبال، وتسهيل إنهاء إجراءات الوصول، وتوفير سيارات أمام الصالة لنقلهم إلى أماكن الإقامة.



وعين الاتحاد الإفريقي "كاف"، الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة اللقاء، ويساعد الإثيوبي البالغ من العمر 39 عامًا، في إدارة اللقاء المقام على استاد السويس كل من الحكم السوداني إبراهيم محمد كمساعد أول إضافة إلى أولفيي سافاري الكونغولي كمساعد ثاني.



وتبدو المواجهة بين الجزائر وكوت ديفوار متكافئة للغاية، بالنظر إلى نتائج مواجهاتهما الرسمية والودية، حيث التقيا في 23 مواجهة، حقق كل منتخب 8 انتصارات، فيما خيم التعادل على 7 لقاءات.



وتعتبر هذه هي المواجهة الـ 7 بين المنتخبين في بطولات أمم أفريقيا، حيث حقق منتخب كوت ديفوار 3 انتصارات، مقابل انتصارين للجزائر، وخيم التعادل على لقاءين بينهما.

