رياضة

4 طائرات خاصة لمشجعين جزائريين تصل إلى القاهرة

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
جماهير الجزائر
جماهير الجزائر
وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 4 طائرات خاصة لمشجعين من الجزائر؛ لمؤازرة منتخب بلادهم في مباراته اليوم أمام كوت ديفوار في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والمقامة في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب السويس الجديد. وقامت سلطات المطار باستقبال طائرات المشجعين بصالة الوصول رقم (3) بمبنى الركاب رقم (1) المعروف بالمطار القديم، وتم إنهاء إجراءات وصولهم بواسطة فريق من المطار برئاسة أشرف عمر، والإشراف على خروجهم من المطار إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة، لحين موعد المباراة.
ووجه المشجعون الجزائريون الشكر لقيادات وسلطات المطار على حفاوة الاستقبال، وتسهيل إنهاء إجراءات الوصول، وتوفير سيارات أمام الصالة لنقلهم إلى أماكن الإقامة. وعين الاتحاد الإفريقي "كاف"، الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة اللقاء، ويساعد الإثيوبي البالغ من العمر 39 عامًا، في إدارة اللقاء المقام على استاد السويس
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فرج عامر: «أبوريدة مهندس دمار كرة القدم في مصر»

فتح محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، النار على هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل من منصبه، والثنائي أحمد مجاهد ومجدي عبد الغني عضوي مجلس الجبلاية المستقيلين من منصبيهما. وكتب رئيس نادي سموحة، اليوم الخميس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مهندس دمار كرة القدم في مصر هو هاني أبوريدة، الذي أدار اتحاد الكرة لمصلحته، وبالخيار والفقوس، وتحكم في الجمعية العمومية من خلال الهبات والعطايا للأندية الصغيرة، ومراكز الشباب، وترك الأندية لأحمد مجاهد ومجدي عبد الغني ينهشوا فيها".
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هيمنة إنجليزية على قائمة أغلى 20 لاعبا شابا بالعالم

تصدر الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، قائمة أغلى لاعبي كرة القدم تحت (21 عامًا)، للعام الثاني على التوالي، حيث ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الخميس، أن قيمة مبابي السوقية تقدر بـ261.6 مليون يورو، بحسب القائمة التي نشرتها شركتا "سوكرز" و"برايم تايم سبورت". وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود أي إسباني، ضمن القائمة التي تشمل أغلى 20 لاعبًا في العالم، وذلك لأول مرة منذ إنشاء هذا التصنيف، ويعتمد التصنيف على عمر اللاعب ومركزه وناديه، وعقده والقيمة السوقية والمباريات الدولية والأهداف ودقائق اللعب، إلى جانب سجل الإصابات.
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مدغشقر تسعى لكتابة التاريخ أمام تونس في الكان

يخوض المنتخب التونسي، مواجهة محفوفة بالمخاطر، عندما يواجه مدغشقر، اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب السلام، في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا. ورغم فارق الإمكانيات بين المنتخبين، والذي يصب لصالح المنتخب التونسي، المتوج باللقب عام 2004، فإن ذلك لا يمنع نسور قرطاج من ضرورة توخي الحذر أمام مفاجآت مدغشقر، التي تشارك في أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخها. ويبحث المنتخب التونسي عن انتصاره الأول في البطولة، فرغم تأهله لدور الثمانية، فإنه ظل عاجزا عن تحقيق أي فوز، بعدما تعادل في مبارياته الأربع التي خاضها.
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أمونيكي: هذه ميزة لعب أمم إفريقيا في مصر

تحدث إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، عن مواجهة السنغال في الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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كان 2019.. أرقام لا تفوتك من فوز مصر على زيمبابوي

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي أرقاما من اللقاء.
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صحف المغرب.. بين الافتتاح الأسطوري والفوز الباهت

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف المغربية؟
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انتصار الفراعنة والافتتاح في عيون الصحف التونسية

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية؟
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