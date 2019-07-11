هل يفتح تواضروس الباب لإعادة قراءة تاريخ الكنيسة؟

رغم ارتفاع الأصوات المعارضة.. البابا تواضروس يتحدث عن أهمية التاريخ في حياة الكنيسة.. يشير إلى التقويم المصري وتعديله سابقا.. يؤكد أهمية المخطوطات ودراسة التاريخ

تحرير:بيتر مجدي ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

«الكنيسة والذاكرة التاريخية»، هذا هو العنوان الذي اختاره بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا تواضروس الثاني، للمحاضرة الأسبوعية الأخيرة، مساء أمس الأربعاء، التي تُعد بمثابة تأسيس جديد من قبل البابا، وواحدة من مشكلات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في السنوات الأخيرة، وهي دراية أبنائها بتاريخ كنيستهم، وتحدث البابا عن التقويم المصري القديم الذي طالب البعض منذ أشهر بتعديله لتعود الأعياد لما كانت عليه قبل التعديل الجريجوري، وتمسك المتشددين بالكنيسة بعدم توحيد الأعياد قبل توحيد الإيمان، إلا أن البابا فتح بابا جديدا بالإشارة لدراسة التاريخ.

البابا تواضروس بدأ العظة بالإشارة لعيد الرسولين بطرس وبولس الذي يوافق يوم 12 يوليو، وأشار إلى أن عنوان العظة «الكنيسة والذاكرة التاريخية»، هو تعبير قد يكون جديدا على الأذهان، موضحا أن الكنيسة هي أقدم كيان شعبي على أرض مصر، بدأت مع السيد المسيح، وأضاف أن الأصوب أنها بدأت قبل ميلاد السيد المسيح

البابا تواضروس بدأ العظة بالإشارة لعيد الرسولين بطرس وبولس الذي يوافق يوم 12 يوليو، وأشار إلى أن عنوان العظة «الكنيسة والذاكرة التاريخية»، هو تعبير قد يكون جديدا على الأذهان، موضحا أن الكنيسة هي أقدم كيان شعبي على أرض مصر، بدأت مع السيد المسيح، وأضاف أن الأصوب أنها بدأت قبل ميلاد السيد المسيح بأكثر من 700 سنة، مع النبوات في العهد القديم.

التاريخ عن المصريين القدماء

البابا أشار إلى أن فكرة تقسيم الزمن لسنوات وشهور، هي فكرة مصرية قديمة، وأن هيرودوت وهو أشهر مؤرخ عند الإغريق، جاء قبل ميلاد السيد المسيح بـ300 سنة، وقال عن التقويم الموجود في مصر: «قدماء المصريين أول من ابتدع حساب السنة، وقسموها إلى 12 قسما بحسب ما كان لهم من المعلومات حسب النجوم، ويتضح لي أن أنهم أشطر من اليونانيين، فقد كانوا يحسبون الشهر 30 يوما، ويضيفون 5 أيام للسنة، لكي يدور الفصل ويرجع إلى نقطة البداية، وقسمت السنة للشهور».

أول تعديل على التاريخ المصري

البابا أوضح أنه من خلال تقسيم التاريخ تحددت مواعيد الأعياد لقدماء المصريين، مضيفا أنهم لاحظوا أن الأعياد الثابتة والمهمة لدى قدماء المصريين، لا تأتي في موقعها الفلكي إلا كل 1460 سنة، وتابع: «أعرف أنه كلام صعب، فالأعياد تأتي في موقها الفلكي كل 14 قرنا، حيث وجدوا أن الدوران به تأخير ربع يوم، أي أن السنة 365 يوما وربع، فأضافوا يوما كل 4 سنوات وسميت السنة الكبيسة».

وأشار إلى أنه بدأت الأعياد تقع في موقعها الفلكي من حيث طول النهار والليل، وأن كل هذا كان قبل ميلاد السيد المسيح بقرون، من خلال علماء فلك في أبو قير بالإسكندرية.

وأجاب عن سؤال طرحه: ما علاقتنا بهذا وهو حدث قبل السيد المسيح؟ وأوضح أن الكنيسة اتخذت السنة المصرية القديمة وجعلتها معتمدة كنسيا، وقسمت السنة الكنسية بنفس النظام، لافتا إلى أن سنة المصريين القدماء عبارة عن 3 فصول وليس مثل الميلادية 4 فصول، وهي مرتبطة بالزراعة (الفيضان، الزرع، الحصاد).

وأشار لوجود أمثال مرتبطة بالشهور مثل: «هاتور أبو الدهب المنتور»، حيث يزرع القمح في نوفمبر، وأوضح أن الكنيسة اعتمدت السنة المصرية القديمة كسنة كنسية وضبطت عليها كل شيء، لأن كل المصريين يعيشون حول نهر النيل، حيث المياه والزراعة والاستقرار والحياة، وأن النيل كان يسمى الإله حابي عند قدماء المصريين. وتابع: «خلاصة الأمر أن الزمن الذي بدأت فيه الكنيسة صار زمنا كنسيا وشعبيا وللزراعة، وأصبح الزمن المصري القديم تعيش به الكنيسة».

ماذا تعني ذاكرة تاريخية؟

البابا أجاب عن هذا السؤال بأن الكنيسة المصرية والإيمان قبطي الأرثوذكسي التاريخ مهم بالنسبة لهم، لافتا إلى أهمية التاريخ بالنسبة للبشر بصفة عامة، فهو قصة الإنسان، وأن التاريخ يقدم خبرات، ومن المهم أن «نعرف ماذا اختبر الذين سبقونا، وكيف عاشوا، فتراكم الخبرات يسمى الحضارة، فمثلا قدماء المصريين كانوا متميزين في البناء من الأهرامات والمعابد، الأيدي المصرية الأفضل في البناء، والتاريخ يحكي الثقافة والمعرفة ويكشف أعمال يد الله مع الإنسان».

أهمية التاريخ للكنيسة

أوضح البابا أن التاريخ مهم للكنيسة جدا، فهي كالشجرة المغروزة ولها جذور ممتدة في الأرض ولها تاريخ، لافتا إلى أن الجذور لا تظهر في يوم وليلة، وأن الكنيسة القبطية أقدم كيان شعبي على أرض مصر، وهي واحدة من أقدم كنائس العالم، قديمة على الأرض وقديمة في الزمن، وأشار للنبوة في سفر آشعياء «يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود عند تخومها».

البابا أضاف أن الكنيسة قديمة حيث جاء السيد المسيح وعاش في مصر، ومر بأكثر من 25 مكان بها، وبارك الأرض والنهر، وجاء القديس مرقس للكرازة بالإيمان بالسيد المسيح».

وأشار إلى أن الكنيسة قديمة في الزمن وقديمة على الأرض في التاريخ، وأنها واحدة من الكراسي الرسولية في العالم، ما يعني أنها كرسي أسسه واحد من تلاميذ ورسل السيد المسيح، ولفت إلى أن الكراسي الرسولية هي بالترتيب أورشليم ثم أنطاكية، ثم الإسكندرية، ثم روما، ثم أضيفت لهم القسطنطينية (استنبول اليوم)، ثم موسكو (القسطنطينية الجديدة).

أنواع التاريخ

البابا لفت إلى أن التاريخ له أنواع عدة منها، تاريخ العالم ويسمى قصة الحضارة وهناك مرجع كبير بهذا العنوان، وتاريخ الوطن حيث لكل دولة بالعالم تاريخ، موضحا أن مصر تاريخها قديم جدا، سحيق عميق لأنه تاريخ قبل السيد المسيح بعشرات القرون، مطالبا بالاهتمام بدراسة تاريخ مصر.

وأوضح أن هناك تاريخ الكتاب المقدس الذي كتب على مدى زمني 1600 سنة، بنفس الفكر ونفس الخط (خط الخلاص)، وتاريخ المسيحية في العالم من انتشارها من أورشليم وإلى أقصى الأرض، وتاريخ الكنيسة القبطية، وقال: «شيء مهم للغاية أننا كلنا نعرف تاريخ كنيستنا».

تاريخ الكنيسة القبطية

البابا أشار إلى أن تاريخ الكنيسة القبطية عمره 20 قرنا، وهو تاريخ مجيد ورائع، وفيه «نشهد عمل الله في كل زمن وكل سنة وكل يوم»، مضيفا أن البعض يعتبر أن بقاء الكنيسة القبطية كل هذا الزمان أعجوبة أو معجزة، مضيفا: «بجانبنا بلاد كنائسها الوطنية اندثرت مثل ليبيا والجزائر وتونس، وكنيسة مصر حية وفعالة».

كتاب السنكسار

البابا أكد على أهمية كتاب السنكسار باعتباره كتاب تاريخ، وكتاب آخر يسمى «الدفنار» يقرا في التسبحة ليلا،، موضحا أن السنكسار كتاب يومي يتزايد بالأحداث، وهو الكتاب الرسمي المعتمد داخل الكنيسة، ويقرأ في القداس.

وتابع: «التقويم المفروض نكون عارفين الشهور والتاريخ وفي أي سنة وهي مسؤولية علينا جميعا، آباء وخدام وشعب»، لافتا إلى أن الذاكرة التاريخية تأتي بالأمثال الشعبية التي لم تظهر في يوم وليلة، بل خرجت من واقع الحياة والتاريخ، مثل: «مال الوقف يهد السقف»، وأضاف: «يعني اللي يعتدي على قرش في الكنيسة الباقي معروف».

أهمية المخطوطات

البابا لفت إلى أن الذاكرة التاريخية توجد في المخطوطات، لافتا إلى أن بعض الناس لا تعرف قيمتها فتشعل بها الموقد وهي تراث مهم، مشيرا إلى أن بعض الأديرة والكنائس بها مخطوطات تحكي تراثا قديما، وأن مكتبة أوربية بها 30 ألف مخطوط قبطي، مؤكدا أن حفظها مسؤولية جماعية.

وأشار البابا لكتاب قصة الكنيسة القبطية، لكاهن من ملوي هو القمص منسى يوحنا، وأنه هو مجلد واحد، كذلك للمؤرخة إيريس حبيب المصري، وقال: «في إنسانة فاضلة أوقفت حياتها كاملة لكتابة قصة الكنيسة القبطية، عملت حوالي 9 أجزاء، هي إيريس حبيب المصري»، مؤكدا أن تعليم التاريخ أحد أسباب تقوية الإيمان.

هل تكون محاضرة تأسيسية؟

تعاني الكنيسة القبطية من صراع بين اتجاهين أحدهما منغلق على ذاته، والآخر يمثله البابا وبعض الأساقفة والشباب من لديهم رغبة في الدراسة والتعمق، فهل تشهد الكنيسة طفرة حقيقة في التعليم وفي دراسة تاريخها ومراجعته؟ وهل حديث البابا عن التقويم المصري القديم وتعديله سابقا يفتح الباب لإجراء تعديل عليه، بعض انتشار مقالات ودراسات توضح أنه بحاجة للتعديل حتى تعود الأعياد الكنسية لما كانت عليه في مواعيدها فلكيا؟