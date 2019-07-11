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هل يفتح تواضروس الباب لإعادة قراءة تاريخ الكنيسة؟

رغم ارتفاع الأصوات المعارضة.. البابا تواضروس يتحدث عن أهمية التاريخ في حياة الكنيسة.. يشير إلى التقويم المصري وتعديله سابقا.. يؤكد أهمية المخطوطات ودراسة التاريخ
تحرير:بيتر مجدي ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
«الكنيسة والذاكرة التاريخية»، هذا هو العنوان الذي اختاره بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا تواضروس الثاني، للمحاضرة الأسبوعية الأخيرة، مساء أمس الأربعاء، التي تُعد بمثابة تأسيس جديد من قبل البابا، وواحدة من مشكلات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في السنوات الأخيرة، وهي دراية أبنائها بتاريخ كنيستهم، وتحدث البابا عن التقويم المصري القديم الذي طالب البعض منذ أشهر بتعديله لتعود الأعياد لما كانت عليه قبل التعديل الجريجوري، وتمسك المتشددين بالكنيسة بعدم توحيد الأعياد قبل توحيد الإيمان، إلا أن البابا فتح بابا جديدا بالإشارة لدراسة التاريخ.
البابا تواضروس بدأ العظة بالإشارة لعيد الرسولين بطرس وبولس الذي يوافق يوم 12 يوليو، وأشار إلى أن عنوان العظة «الكنيسة والذاكرة التاريخية»، هو تعبير قد يكون جديدا على الأذهان، موضحا أن الكنيسة هي أقدم كيان شعبي على أرض مصر، بدأت مع السيد المسيح، وأضاف أن الأصوب أنها بدأت قبل ميلاد السيد المسيح
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ليبيا تنقذ 53 مهاجرا بينهم 4 مصريين من الغرق

نجح حرس السواحل الليبي أول أمس الثلاثاء من إنقاذ 30 مهاجرا كانوا على متن قارب من الفايبر غرب طرابلس، بحسب الوكالة "الألمانية". وقال مكتب الإعلام بالبحرية الليبية في إيجاز صحفي نشره مساء اليوم الخميس: "إن 25 من المهاجرين يحملون الجنسية المصرية، وال 5 الباقين من السودان". وفي عملية أخرى، وبعد بلاغ آخر ورد أمس الأربعاء، تمكن حرس السواحل من إنقاذ 23 مهاجرا بينهم امرأتان ليبيتان، كانوا على متن قارب من الفايبر في أقصى الغرب الليبي. وكان ضمن المهاجرين 18 ليبيا، و4 مصريين، وسوداني.
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الذرة الصفراء.. المحصول الحائر بين الحكومة والتجار

رغم الحاجة الملحة للاهتمام بمحصول الذرة الصفراء الإستراتيجي، فإن الدولة لا تقدم الدعم للفلاحين لزراعته وترفض في كثير من الأحيان استلامه منهم بمبالغ مجزية، ما يجعل الفلاحين يلجؤون إلى زراعة محاصيل أخرى غير إستراتيجية مثل الكنتالوب واللب والفول السوداني وهي أكثر ربحية من الذرة الصفراء. وتستورد مصر سنويّا من محصول الذرة الصفراء 6 ملايين طن، كما تستورد 97% من زيوت الطعام نحو 2 مليون طن بما قيمته 2 مليار دولار، إذ يقدر طن الزيت بألف دولار رغم توافر الأراضي الزراعية لزراعة هذا المحصول الإستراتيجي.
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برامج الحماية الاجتماعية على مائدة السيسي

في الاتحادية وعلى مائدة الرئيس وضعت ملفات خطط التضامن الاجتماعي ليفتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. ووفقا للسفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فإن الاجتماع تناول عرض أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وما تتضمنه من مشروعات وخطط في هذا الإطار.
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السيسي يبحث تطوير التعليم العالي وإنشاء جامعات جديدة

إدماج المتغيرات الحديثة التي تميز العصر الحالي بالمنظومة التعليمية وفي المناهج الجامعية كان محور اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.? وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول المحاور المختلفة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والموقف التنفيذي للمشروعات القومية في ذلك القطاع وإنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والحكومية، والدولية، والتكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية، وتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، فضلاً عن الاستعدادات للعام الدراسي الجامعي الجديد 2019/2020.
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البابا تواضروس يترأس قداس سيامة 23 كاهنا جديدا

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، صلاة القداس الإلهي من دير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون بمحافظة البحيرة، إذ يتمم سيامة مجموعة من الأباء الكهنة الجدد للخدمة في عدد من الكنائس داخل مصر وفي كندا وأستراليا، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والأباء الكهنة وعدد كبير من شعب الكنيسة، ومن المقرر أن يتمم البابا والآباء الأساقفة، طقس سيامة 23 كاهنا جديدا للخدمة بعددٍ من كنائس القاهرة والإسكندرية وإسنا وأستراليا وكندا.
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البابا يستقبل رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، ماريا فرناندا اسبينوزا، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ووفدا رفيع المستوى من الأمم المتحدة، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الأربعاء، التي قالت: «لقد كان شرفًا وامتيازا أن ألتقي بقداسة البابا تواضروس، أعلى ممثل للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، وكانت زيارتي لمناقشة الحاجة إلى إجراء محادثة جادة لتعزيز الجهود بين المجتمعات المسالمة وتبادل الحديث حول الاهتمام المشترك بشأن التزايد المؤسف للتطرف العنيف وعدم التسامح والعنف على أساس الدين والمعتقد».
حوار الأب أيوب يوسف عن الأوضاع في قرية دلجا تصوير محمد شوقي (32)

في ذكرى 3 يوليو.. كنيسة دلجا أول من ذاق عنف الإخوان

بينما كانت حشود المواطنين في أغلب ميادين وشوارع القاهرة، ومثيلتها في بقية المحافظات، ينتظرون إعلان البيان الرسمي مساء يوم 3 يوليو 2013، بعد مظاهرات طالبت بإنهاء «حكم المرشد» وإسقاط الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي، كان على الطرف الآخر في صعيد مصر وبالتحديد في قرية دلجا بمركز دير مواس محافظة المنيا، يوجد مواطنون آخرون في حالة رعب، في الشوارع الكبرى والميادين انطلقت الاحتفالات ودوت الألعاب النارية ابتهاجا باللحظة، بينما في دلجا تصاعدت ألسنة اللهب من مبنى خدمات كنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك، لذا كان اللقاء مع الأب أيوب يوسف.
كاتدرائية-القديس-بطرس-الفاتيكان

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديسين بطرس وبولس

احتفلت اليوم الكنيسة الكاثوليكية، بعيد القديسين بطرس وبولس، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 12 يوليو من كل عام، أي بعد 13 يوما، وهو نفس فارق الأيام دائما بين أغلب أعياد الكنيستين، بسبب اختلاف التقويمات، حيث تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعيد البشارة بميلاد السيد المسيح في 25 مارس وعيد الميلاد في 25 ديسمبر، بينما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعيدين في 7 أبريل و7 يناير، وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات من شباب مسيحي لتعديل وضبط التقويم القبطي، أسوة بما حدث مع التقويم الميلادي.
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