فرج عامر: «أبوريدة مهندس دمار كرة القدم في مصر»

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

اتحاد الكرة

فتح محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، النار على هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل من منصبه، والثنائي أحمد مجاهد ومجدي عبد الغني عضوي مجلس الجبلاية المستقيلين من منصبيهما. وكتب رئيس نادي سموحة، اليوم الخميس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مهندس دمار كرة القدم في مصر هو هاني أبوريدة، الذي أدار اتحاد الكرة لمصلحته، وبالخيار والفقوس، وتحكم في الجمعية العمومية من خلال الهبات والعطايا للأندية الصغيرة، ومراكز الشباب، وترك الأندية لأحمد مجاهد ومجدي عبد الغني ينهشوا فيها".

وواصل محمد فرج عامر: "عندما طالبت برحيل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بعد كأس العالم فوجئت بهجوم كاسح من معظم الذين يطالبون برحيله الآن". مهندس دمار كرة القدم في مصر هو هاني ابوريدة الذي ادار اتحاد الكرة لمصلحتة وبالخيار والفقوس وتحكم في الجمعية العمومية من خلال العبات والعطايا للاندية الصغيرة ومراكز