إرهاب

«الدرونز».. من أيدي الجنود لمنفذي العمليات الإرهابية

أثبتت الدرونز فاعليتها في حربي فيتنام وسهل البقاع.. استخدمها حزب الله للتجسس.. سلاح بوكو حرام في مواجهة الأمن النيجيري.. داعش أسقط بها مدنيين وعسكريين
تحرير:مروة السيد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
طائرة درونز
طائرة درونز
مع كل تطور تكنولوجي تتطور بالتبعية الأدوات الحربية، ومن وقت لآخر تحدث طفرات في الأسلحة، وتتهافت الدول المختلفة حول العالم على ضم كل ما هو جديد ومتطور إلى جيوشها، لتضمن لنفسها دائما القوة، وتظل مؤمّنة بأكبر قدر ممكن ضد أي اعتداء خارجي، لكن الأزمة تكمن في انتقال الأسلحة الجديدة من أيدي الجنود والعسكريين إلى الجماعات الإرهابية، التي تعكف في بعض الأحيان على تطوير تلك الأسلحة، وتوجيه ضربات قاتلة بها، وتنفيذ العديد من أعمال العنف والدمار، التي زادت المخاوف منها بعد تمكن تلك الجماعات من الحصول على "الدرونز" وتسييرها لتنفيذ عملياتها الإجرامية بها.
إسرائيل أول مستخدم ناجح للدرونز في الشرق الأوسط بعد إجراء إنجلترا أولى التجارب العملية للدرونز عام 1917، وتطويرها عام 1924، كان أول استخدام فعلي لها في حرب فيتنام، ثم استخدمتها إسرائيل في حرب أكتوبر 1973، لكن تلك الطائرات أثبتت فاعليتها لأول مرة بصورة غير مسبوقة في معركة سهل البقاع بين سوريا وإسرائيل
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طائرات-الدرونز

ردع طائرات الدرونز.. دول العالم تحاول حماية نفسها

في الوقت الذي تسعى فيه الدول على اختلافها لتأمين نفسها ضد الأعمال الإرهابية والتجسس والاختراق، وتعمل على تطوير أدواتها على الدوام في سبيل ذلك، يتسارع في المقابل حراك الجماعات الإرهابية من أجل استخدام أحدث الأساليب لتنفيذ خططهم الإرهابية، وترويع الآمنين، كما تتصاعد استخدامات الوسائل التكنولوجية الحديثة للتجسس والمراقبة، ومع تزايد استخدام الطائرات بدون تيار "درونز" في أنحاء العالم، كان من الضروري وضع حد رادع لها، كي لا يتم استغلالها في أعمال الإرهاب والتجسس وغيرها.
داعش

كيف استعاد تنظيم داعش قوته بعد الهزيمة؟

أصدر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في فبراير الماضي، بيانا، يؤكد أن التنظيم فقد السيطرة على 99% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، ولا يمتلك سوى 1% في سوريا بعد إعلان العراق تحرير الموصل، كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في 23 مارس الماضي، السيطرة على آخر معاقل داعش في بلدة "لباغوز في سوريا، لكن للتنظيم رأي آخر. ويمتلك داعش القدرة على العودة بقوة إلى سابق عنفوانه، فينفذ التفجيرات شبه اليومية بالأماكن الحيوية في بغداد بعضها يقع في محيط السفارة الأمريكية.
انفجار-عبوة ناسفة (2)

خمسون عاما من رحلة تطور العبوات الناسفة

أضحى كل شخص ليس لديه أي خلفية عسكرية أو عملية يمكنه تصنيع هذه العبوات الخطرة، وتقديم النصائح التكتيكية من قبل التنظيمات لكيفية استخدامها، فما العبوات الناسفة؟ يعرف حلف الناتو العبوة الناسفة بدائية الصنع بأنها جهاز يوضع أو يصنع بطريقة مرتجلة تتضمن مواد كيميائية مدمرة أو فتاكة أو سامة أو نارية أو حارقة تهدف إلى التدمير أو شل الحركة أو التشتيت، وتتكون من 4 مكونات رئيسية، هي: الشحنة الرئيسية من المتفجرات، المتفجر، مصدر الطاقة، آلية التحويل. وتوجد عبوات ناسفة يمكن التحكم فيها عن بعد عن طريق الهاتف أو أجهزة التنبيه، أو عبوات ناسفة انتحارية.
خلية-البيتلز-فى-داعش

مقاتلون خمسة نجوم.. كيف يجند داعش شباب أوروبا؟

اعتمد تنظيم داعش في عملياته الإرهابية في دول أوروبا، على التنظيم الفردي للشباب عن بُعد، وهو أخطر لأن أجهزة الأمن الأوروبية لن تستطيع إحباط عملياته بسهولة؛ ما أدى إلى تنفيذ 3 آلاف و673 عملية إرهابية بين عامي 2011 و2016 في أوروبا، وفق قاعدة بيانات الإرهاب العالمية. وأهم ما يلاحظ فى كل الحالات التي قُبض خلالها على الشباب الأوروبي، والتحريات التي تجمع عنهم، أنه لم يعرف عنهم ميلهم للعنف أو اتباع الأيديولوجية السلفية من التردد على مساجد السلفيين أو حتى وجود المظهر السلفي بالملابس أو إطلاق اللحى وحلق الشارب.
اقرأ المزيد من الأخبار
داعش

كيف استعاد تنظيم داعش قوته بعد الهزيمة؟

أصدر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في فبراير الماضي، بيانا، يؤكد أن التنظيم فقد السيطرة على 99% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، ولا يمتلك سوى 1% في سوريا بعد إعلان العراق تحرير الموصل، كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في 23 مارس الماضي، السيطرة على آخر معاقل داعش في بلدة "لباغوز في سوريا، لكن للتنظيم رأي آخر. ويمتلك داعش القدرة على العودة بقوة إلى سابق عنفوانه، فينفذ التفجيرات شبه اليومية بالأماكن الحيوية في بغداد بعضها يقع في محيط السفارة الأمريكية.
خلية-البيتلز-فى-داعش

مقاتلون خمسة نجوم.. كيف يجند داعش شباب أوروبا؟

اعتمد تنظيم داعش في عملياته الإرهابية في دول أوروبا، على التنظيم الفردي للشباب عن بُعد، وهو أخطر لأن أجهزة الأمن الأوروبية لن تستطيع إحباط عملياته بسهولة؛ ما أدى إلى تنفيذ 3 آلاف و673 عملية إرهابية بين عامي 2011 و2016 في أوروبا، وفق قاعدة بيانات الإرهاب العالمية. وأهم ما يلاحظ فى كل الحالات التي قُبض خلالها على الشباب الأوروبي، والتحريات التي تجمع عنهم، أنه لم يعرف عنهم ميلهم للعنف أو اتباع الأيديولوجية السلفية من التردد على مساجد السلفيين أو حتى وجود المظهر السلفي بالملابس أو إطلاق اللحى وحلق الشارب.
هجوم-انتحارى-فى تونس (1)

تنظيم داعش يتبنى تفجير تونس الانتحاري

تبنى تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الخميس، التفجير الانتحاري، الذي وقع في العاصمة تونس، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل. ونقلت وكالة الأنباء التونسية، على لسان مصادر أمنية، أمس الأربعاء، بأن الوحدات الأمنية والفرق الفنية المختصة باشرت التحقيق في عملية إقدام مُفتَّش عنه على تفجير نفسه، في حدود التاسعة والنصف من ليلة الثلاثاء، بمنطقة الانطلاقة في اتجاه المنيهلة من ولاية أريانة. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إنه لم تقع أي خسائر بعد أن قتلت قوات الأمن «إرهابيا» يرتدي حزاما ناسفا بعد ملاحقته.
ارهابى

أهم مناطق النزاع بين الجيوش والتنظيمات الإرهابية

ما أشهر مناطق النزاع بين الإرهابيين والحكومات؟ البداية من منطقة إدلب الواقعة في شمال سوريا، وتسمى بإدلب الخضراء من كثرة شجر الزيتون بها، وتبعد عن العاصمة دمشق بنحو 330 كيلومترا وبها 2 مليون ونصف المليون نسمة وتقع على الحدود التركية، بدأ النزاع بها في عامي 2011 و2012، ومن وقت لآخر تحارب القوات الحكومية المعارضة والجماعات المسلحة في إدلب، وأهم هذه الفصائل المسيطرة عليها هي: هيئة تحرير الشام والتي تعتبر أكبر المسيطرين على إدلب عقب انشقاقها عن تنظيم القاعدة وإقصائها شراءكها من المعارضة.
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