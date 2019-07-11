«الدرونز».. من أيدي الجنود لمنفذي العمليات الإرهابية

أثبتت الدرونز فاعليتها في حربي فيتنام وسهل البقاع.. استخدمها حزب الله للتجسس.. سلاح بوكو حرام في مواجهة الأمن النيجيري.. داعش أسقط بها مدنيين وعسكريين
مع كل تطور تكنولوجي تتطور بالتبعية الأدوات الحربية، ومن وقت لآخر تحدث طفرات في الأسلحة، وتتهافت الدول المختلفة حول العالم على ضم كل ما هو جديد ومتطور إلى جيوشها، لتضمن لنفسها دائما القوة، وتظل مؤمّنة بأكبر قدر ممكن ضد أي اعتداء خارجي، لكن الأزمة تكمن في انتقال الأسلحة الجديدة من أيدي الجنود والعسكريين إلى الجماعات الإرهابية، التي تعكف في بعض الأحيان على تطوير تلك الأسلحة، وتوجيه ضربات قاتلة بها، وتنفيذ العديد من أعمال العنف والدمار، التي زادت المخاوف منها بعد تمكن تلك الجماعات من الحصول على "الدرونز" وتسييرها لتنفيذ عملياتها الإجرامية بها.
إسرائيل أول مستخدم ناجح للدرونز في الشرق الأوسط
بعد إجراء إنجلترا أولى التجارب العملية للدرونز عام 1917، وتطويرها عام 1924، كان أول استخدام فعلي لها في حرب فيتنام، ثم استخدمتها إسرائيل في حرب أكتوبر 1973، لكن تلك الطائرات أثبتت فاعليتها لأول مرة بصورة غير مسبوقة في معركة سهل البقاع بين سوريا وإسرائيل
إسرائيل أول مستخدم ناجح للدرونز في الشرق الأوسط
بعد إجراء إنجلترا أولى التجارب العملية للدرونز عام 1917، وتطويرها عام 1924، كان أول استخدام فعلي لها في حرب فيتنام، ثم استخدمتها إسرائيل في حرب أكتوبر 1973، لكن تلك الطائرات أثبتت فاعليتها لأول مرة بصورة غير مسبوقة في معركة سهل البقاع بين سوريا وإسرائيل عام 1982، وتمكنت الأخيرة من إسقاط 28 طائرة سورية.
اقرأ أيضا| ردع طائرات الدرونز.. دول العالم تحاول حماية نفسها
حزب الله رائد استخدام الدرونز البدائية في الاستطلاع
يعد حزب الله اللبناني أول من استخدم طائرات «الدرونز» بدائية الصنع لتنفيذ عمليات استطلاع جوي لأراضي إسرائيل في عام 2004، وأعقب ذلك تنفيذ بعض العمليات بها، وفي عام 2006 بدأ حزب الله إطلاق طائرات محملة بمواد متفجرة لضرب أهدافا في العمق الإسرائيلي، وفي عام 2012 استخدمتها أيضا في الاستطلاع حول المفاعل النووي الإسرائيلي، وظهر نشاط "حزب الله" فى توظيف الدرونز في الحرب الأهلية السورية، إذ أعلن الحزب رسميا في عام 2014 تمكنه من اغتيال 23 من المعارضين للنظام السوري بواسطة "الدرونز".
"جنود فانيلا" يستهدف الرئيس الفنزويلي
قبل نحو عام، تعرض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمحاولة اغتيال، عبر تفجير طائرتي درونز محملتين بالمتفجرات، وأعلنت جماعة "جنود فانيلا" المعارضة مسؤوليتها عن الحادث، مؤكدة أنها خططت لإطلاق طائرتين بلا طيار لكن القناصة أسقطوهما.
اقرأ أيضا| خمسون عاما من رحلة تطور العبوات الناسفة
"بوكو حرام" تستخدم الدرونز ضد الأمن
جماعة بوكو حرام المتطرفة في نيجيريا، التي بايعت تنظيم داعش، استخدمت الطائرات بدون طيار (الدرونز) في شن هجمات ضد قوات الأمن النيجيرية، وهو ما أكده الرئيس محمدو بخاري، واعتبره تطورا نوعيا في قدارت الجماعات المتطرفة في القارة السمراء، وأوضحت تقارير رسمية ازدياد الهجمات ضد الجيش النيجيري، التي تسببت في قتل نحو 40 جنديا في شهر واحد، وإصابة العشرات.
داعش يستخدم الدرونز في التجسس والقتال
بدأ تنظيم "داعش" في استخدام الطائرات دون طيار، عام 2014، لتصوير مقاطع الفيديو الدعائية للتنظيم من الجو، ثم أصبح يستعين بها فيما بعد، للاستطلاع وجمع الأخبار، ثم نفذت عمليات مسلحة في العام 2016 بالقرب من الموصل، لقصف مواقع البيشمركة الكردية، وعكف التنظيم على استخدام الدرونز في التجسس وفي تنفيذ عمليات مسلحة في مناطق مختلفة، أبرزها استخدامها ضد قوات الأمن والمواطنين أيضا في مساحات شاسعة من سوريا والعراق.
اقرأ أيضا| مقاتلون خمسة نجوم.. كيف يجند داعش شباب أوروبا؟
استخدام الجماعات الإرهابية يثير القلق
عقب استخدام متطرفي بوكو حرام الطائرات بدون طيار ضد الجيش والشرطة النيجيرية، أعرب المشروع العالمي للطائرات المسيرة، الذي يديره معهد "نيو أمريكا" البحثي في واشنطن، عن مخاوفه من أن تصبح الدرونز سلاحا رسميا للجماعات الإرهابية، وأكد أن هذا الأمر يثير القلق في العالم.
المشروع العالمي للطائرات المسيرة، أوضح أن ما حدث في نيجيريا من أعمال عنف بالدرونز، واستخدام المتمردين الحوثيين في اليمن لها في حربهم ضد الحكومة الشرعية وضد التحالف العربي، وما وقع في ليبيا من قبل المتمردين الليبيين من استخدام الدرونز في عمليات تجسس إبان ثورات الربيع العربي في 2011، تسببت في الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي وقتله فيما بعد، يعزو إلى اعتماد الجماعات المتطرفة في إفريقيا استخدم الدرونز سلاحا أساسيا لها.
اقرأ أيضا| جيش تحرير بلوشستان.. رغبات الانفصال تولد عنفا وإرهابا