وفاة والدة مروان خوري.. وتأجيل حفله بلبنان

تحرير:محمد عبد المنعم ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

مروان خوري

توفيت صباح اليوم، نسيما مارون نطانيوس، والدة المطرب والملحن اللبناني مروان خوري، ومن المقرر الصلاة على الجثمان في كنيسة السيدة عشميت، ثم ينقل الجثمان لدفنها بمسقط رأسها بمزرعة التفاح بقضاء زعرتا، ويستقبل "مروان" وأسرته العزاء يومي السبت والأحد في دار رعية كنيسة السيدة عشميت. ونعى مقدّم البرامج والممثل الكوميدي هشام حداد والدة الفنان مروان خوري في تغريدة عبر حسابه الرسميى على "تويتر" وكتب: "الله يرحم إمك يا خيي واللي خلّف حدا متلك ذكراه مخلّد لأبد الآبدين".

وكان مروان قد أعلن قبل ساعات من وفاة والدته، عن تأجيل حفله الذي كان من المقرّر إقامته في لبنان، الجمعة المقبل، وكتب عبر حسابه على تويتر: "أود أن أقدم اعتذاري الشديد لكل المحبين، وخصوصاً الذين حجزوا لحفلة الجمعة 12 تموز في منتجع L’Arc مغدوشة، وذلك لعدم تمكني من إحياء الحفل في وقته وتأجيله لموعد