زوجة فى دعوى خلع: «النكد لي والحب والغرام لزميلته»

اعتاد العمل موظفا في الصباح وسائق تاكسي لبعد منتصف الليل وفجأة باع التاكسي ورغم هذا لم يكن يعود لأسرته إلا بعد الواحدة صباحًا فأخذت الزوجة تفتش خلفه حتى كشفت المستور

تحرير:سماح عوض الله ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

خلافات زوجية

باتت تكره الرجال جميعهم، فبسبب سوء سلوكه بات العيش معه مستحيلًا، وحجته الوحيدة لعدم تطليقها طفلاهما، فكلاهما صارح الآخر: «أنا مستحمل بس علشان خاطر العيال»، اتفقا وتراضيا على أن يعيشا أغراب تحت سقف واحد، الأب يعمل ويلهو فى وقته كما يشاء، والأم تراعي أولادها وتطهو لهم وتعلمهم وتخرج للعمل إن أرادت، على ألا يحتك أي منهما بالآخر، لكن الزوج خالف الاتفاق وحاول كسره عدة مرات، أحيانًا بالحيلة وأحيانا أخرى بالشجار، وهو ما دفع الزوجة إلى اللجوء لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع.

اتهمت صاحبة الدعوى زوجها بأنه إنسان غير سوي أخلاقيًا، ادعى ف بداية تقدمه لخطبتها غير ذلك، فحين تقدم لخطبتها وافقت أسرتها باعتباره موظفا محترما بإحدى الجهات الحكومية، ويمتلك سيارة تاكسي يعمل عليها، ومن أسرة ميسورة الحال. كان الزوج يعمل بجهد طوال النهار، إذ ينزل من بيتهما فى السابعة صباحًا، ولا يعود إلا