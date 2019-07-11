زوجة فى دعوى خلع: «النكد لي والحب والغرام لزميلته»
اعتاد العمل موظفا في الصباح وسائق تاكسي لبعد منتصف الليل وفجأة باع التاكسي ورغم هذا لم يكن يعود لأسرته إلا بعد الواحدة صباحًا فأخذت الزوجة تفتش خلفه حتى كشفت المستور
تحرير:سماح عوض الله
١١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
خلافات زوجية
باتت تكره الرجال جميعهم، فبسبب سوء سلوكه بات العيش معه مستحيلًا، وحجته الوحيدة لعدم تطليقها طفلاهما، فكلاهما صارح الآخر: «أنا مستحمل بس علشان خاطر العيال»، اتفقا وتراضيا على أن يعيشا أغراب تحت سقف واحد، الأب يعمل ويلهو فى وقته كما يشاء، والأم تراعي أولادها وتطهو لهم وتعلمهم وتخرج للعمل إن أرادت، على ألا يحتك أي منهما بالآخر، لكن الزوج خالف الاتفاق وحاول كسره عدة مرات، أحيانًا بالحيلة وأحيانا أخرى بالشجار، وهو ما دفع الزوجة إلى اللجوء لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع.
اتهمت صاحبة الدعوى زوجها بأنه إنسان غير سوي أخلاقيًا، ادعى ف بداية تقدمه لخطبتها غير ذلك، فحين تقدم لخطبتها وافقت أسرتها باعتباره موظفا محترما بإحدى الجهات الحكومية، ويمتلك سيارة تاكسي يعمل عليها، ومن أسرة ميسورة الحال.
كان الزوج يعمل بجهد طوال النهار، إذ ينزل من بيتهما فى السابعة صباحًا، ولا يعود إلا
اتهمت صاحبة الدعوى زوجها بأنه إنسان غير سوي أخلاقيًا، ادعى ف بداية تقدمه لخطبتها غير ذلك، فحين تقدم لخطبتها وافقت أسرتها باعتباره موظفا محترما بإحدى الجهات الحكومية، ويمتلك سيارة تاكسي يعمل عليها، ومن أسرة ميسورة الحال.
كان الزوج يعمل بجهد طوال النهار، إذ ينزل من بيتهما فى السابعة صباحًا، ولا يعود إلا عند الواحدة بعد منتصف الليل، وفى بداية الزواج كانت الزوجة تشعر بالوحدة بعض الشيء لكن بعد ولادة طفلها الأول، باتت تستمتع بوقتها مع الصغير، وتجد يومها كافيًا لرعاية الطفل والمنزل وأخذ قسط من الراحة قبل عودة زوجها، وشاء القدر أن تحمل سريعًا وطفلها الأول مازال عمره 8 أشهر، وكان الطفلان كل حياتها حتى بات عمرهما عامين، وهنا بدأت مشاكل الزوجية.
فوجئت الزوجة بتقليل زوجها مصروف المنزل بشكل غير مبرر، رغم انتظام عمله المعتاد وعلمها بطبيعة دخله، ولم تقف كثيرًا عند هذا الأمر، حتى فوجئت بزوجها باع السيارة التاكسي التى يعمل عليها، وقلل مصروف المنزل للنصف، كما تعجبت الزوجة من اختفاء أموال السيارة، فكلما قدمت لزوجها مقترحات بشأن الأموال وتشغيلها، وجدته يتشاجر معها، وبالرغم من توقف الزوج عن العمل كسائق إلا أنه حافظ على عادته القديمة بالعودة إلى المنزل بعد منتصف الليل.
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دائمًا ما كانت الزوجة تستفسر من زوجها عن سبب تأخره كل كذا الوقت دون مبرر، وفى البداية كان يتحجج لها بحجج متنوعة: «بخرج مع أصحابي اللى مبشوفهمش بقالي سنين.. بدور على شغل.. زهقان وقاعد على القهوة»، ثم بمرور شهر والثاني تحولت إجاباته على سؤالها المترامي كل أسبوعين أو أكثر إلى تشاجر معها قائلا: «أنت مالك.. أنت هتحققي معايا»، وكان الزوج على غير عادته إذا رجع المنزل يظل ساهرًا ليلًا ويتحدث فى التليفون كثيرًا، وكأنه قد نام نهارًا ملء عينه.
ارتابت الزوجة في زوجها، وأخذت تشك فى علاقة تجمعه بأخرى، وقررت تتبعه وترصده، فعلمت بتردده على مسكن زميلة له فى العمل بعد انتهاء عملهما، ووجدت على هاتفه محادثات غرامية بينهما، وعلمت أنه باع التاكسي لينفقه على زواجه من زميلته فى العمل، وقررت مواجهته بما علمته، فأخبرها أنه لم يعد يحبها ويبقى على علاقته بها فقط من أجل طفليه، وطلبت منه الطلاق فرفض وهددها بعدم الإنفاق على طفليه، وحاولا العيش معًا كأغراب، كل منهما يتحمل الآخر من أجل الصغيرين.
تقول الزوجة: اعتبرته مات وتحملت أن أعيش أرملة وزوجي على قيد الحياة حتى لا يحرم طفلينا من النفقة، لكن قررت الاهتمام بنفسي والنزول إلى العمل، لكن بعد نزولى إلى العمل بت أرى الطمع فى عينه، تجاه راتبي تارة، وطمعًا فى شخصي تارة أخرى، إذ صرت أجمل فى عينه بعد اهتمامي بحالي وإنفاقي أموالا على نفسي، بدلًا من التقطير والتدبر الذى اعتدته معه.
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أصرت الزوجة على موقفها بالقطيعة بينها وبين زوجها، والعيش وفق طلبه الأول باعتباره: «موجود وخلاص علشان العيال»، ومع حيل الزوج للتقرب منها أحيانًا وطلب أموال منها أحيانًا أخرى، كانت ترفض بشدة.
واختتمت الزوجة حديثها: «الآن تغير الوضع كله، إذ باستطاعتي تلبية احتياجات طفلي دون الحاجة إليه، ورغم هذا سآخذ منه نفقة للصغيرين رغم أنفه، فهو فى النهاية موظف حكومي وستخصم النفقة من راتبه دون عناء، فليهنأ بحياته من دوني حين طردني منها بقوله أنه لم يتخلص مني فقط من أجل الطفلين، والآن سأعيش كما فرض علي ولكن دون لقب متزوجة».