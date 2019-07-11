جريمة

زوجة فى دعوى خلع: «النكد لي والحب والغرام لزميلته»

اعتاد العمل موظفا في الصباح وسائق تاكسي لبعد منتصف الليل وفجأة باع التاكسي ورغم هذا لم يكن يعود لأسرته إلا بعد الواحدة صباحًا فأخذت الزوجة تفتش خلفه حتى كشفت المستور
تحرير:سماح عوض الله ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
خلافات زوجية
خلافات زوجية
باتت تكره الرجال جميعهم، فبسبب سوء سلوكه بات العيش معه مستحيلًا، وحجته الوحيدة لعدم تطليقها طفلاهما، فكلاهما صارح الآخر: «أنا مستحمل بس علشان خاطر العيال»، اتفقا وتراضيا على أن يعيشا أغراب تحت سقف واحد، الأب يعمل ويلهو فى وقته كما يشاء، والأم تراعي أولادها وتطهو لهم وتعلمهم وتخرج للعمل إن أرادت، على ألا يحتك أي منهما بالآخر، لكن الزوج خالف الاتفاق وحاول كسره عدة مرات، أحيانًا بالحيلة وأحيانا أخرى بالشجار، وهو ما دفع الزوجة إلى اللجوء لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع.
اتهمت صاحبة الدعوى زوجها بأنه إنسان غير سوي أخلاقيًا، ادعى ف بداية تقدمه لخطبتها غير ذلك، فحين تقدم لخطبتها وافقت أسرتها باعتباره موظفا محترما بإحدى الجهات الحكومية، ويمتلك سيارة تاكسي يعمل عليها، ومن أسرة ميسورة الحال. كان الزوج يعمل بجهد طوال النهار، إذ ينزل من بيتهما فى السابعة صباحًا، ولا يعود إلا
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سجن

المشدد 5 سنوات لـ10 أحرقوا منزل جارهم وقاوموا الشرطة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبدالرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الخميس، بمعاقبة عشرة أشخاص بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات لكلًا منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 66 جنايات بلبيس لسنة 2016، بالشروع في قتل أحد جيرانهم وحرق منزله بدائرة مركز شرطة بلبيس، قبل أن يقاوموا السلطات الأمنية بإطلاق النيران تجاههم بواسطة أسلحة نارية كانت بحوزتهم.
محكمة

سرقوا 600 ألف.. المؤبد لـ«عصابة الدواجن» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وسامي جورج، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الخميس، بمعاقبة أربعة أشخاص بالسجن المؤبد لكل منهم، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 57113 جنايات بلبيس لسنة 2018، بتكوين تشكيل عصابي في ما بينهم والسطو المسلح بواسطة أسلحة نارية على مزرعة دواجن تابعة لشركة «الدقهلية» للدواجن، حيث تمكنوا من الاستيلاء على ستمئة ألف جنيه، وأصابوا مهندسا من العاملين في المزرعة.
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تمثال وخبير.. الطمع ينهي أحلام موظف في صفقة العمر

سيارة ملاكي يستقلها 6 أشخاص، مظهرهم مريب يدل على أن أحدهم مختطف أو أن جريمة ما خلفهم. هذا ما رصدته قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، خلال المرور لتفقد الحالة الأمنية، وهو ما دفع القوة لمطاردة السيارة الملاكي واستيقافها، وتفتيش مستقليها، لتتضح حيازتهم تمثالا أثريا، ومبالغ مالية، وأسلحة بيضاء وأخرى مصطنعة، واتضح أن الواقعة عبارة عن سلسلة جرائم مركبة بين الاتجار فى الآثار وانتحال صفة ضباط شرطة، واختطاف واحتجاز عنوة، بخلاف حيازة السلاح، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
طعن-بالسكين

سائق ينهي خلافاته مع نسيبه بـ«طعنة موت» بالشرقية

أقدم سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياة عامل، تربطهما علاقة نسب؛ إثر نشوب خلافات أسرية بينهما، حيث استلَّ «مطواة» كانت بحوزته، وسدد عدة طعنات للمجني عليه حتى فارق الحياة، فيما لاذ المتهم بالفرار فور ارتكاب جريمته بعزبة «شاهين» التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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ندم

زوجة فى دعوى خلع: «حبيت أوفر المؤخر لأمه»

باتت تراه كببغاء يردد كل ما تمليه عليه والدته دون تفكير أو تدبر، حتى أنه بات يتناسى واقعهم ويردد كلمات أمه التى لا أساس لها من الصحة، بما دفع الزوجة إلى التخلص من زوجها بإقامة دعوى خلع ضده، عقابًا له على آخر كلمات التقطها من والدته، وألقاها على مسامعها ومسامع أسرتها، جراء خلاف أسري بينهما، معتقدًا أنه على صواب وأنه مظلوم، فيما رأت الزوجة من وجهة نظرها أن خطأه يصل حد الإثم الذى لا تستقيم معه الحياة الزوجية، خاصة لما علمت أن زوجها ووالدته يرفضان تطليقها من أجل قيمة مؤخر الصداق، فقررت توفيره لهما بالخلع.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (2)

«كبريائي».. أستاذة تصر على خلع زوجها بسبب «ماسنجر»

أستاذة جامعية، متزوجة من مهندس بترول يعمل فى إحدى الدول العربية، لديهما 3 بنات، كبراهن فى المرحلة الإعدادية، ارتبطت بزوجها عن قصة حب وكفاح وتفاهم، لكن يبدو أن سفره إلى الخارج وبعده عن أسرته أغلب الوقت بسبب ظروف عمله غيَّرا من طباعه قليلًا، وأوقعاه فى شرك ارتكاب حماقات على مواقع التواصل الافتراضية، وهو الزلل الذى ما إن اكتشفته زوجته حتى قررت إلقاء الحب ورابط الزواج وكيان الأسرة وراء ظهرها، بإقامة دعوى طلاق للضرر بمحكمة الأسرة، رافضة كل اعتذارات زوجها وعروضه للتصالح معها وجهوده لمحاولات إرضائها.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (2)

«مش عايزة أبقى أم»: دعوى خلع حيرت المحكمة والمحامين

متزوجة منذ عام واحد فقط، ومتفقة مع زوجها على تأجيل الإنجاب أول ثلاث سنوات فى الزواج، لكنها خلال 12 شهرًا جربت كل وسائل منع الحمل، حتى أصيبت باكتئاب إلى درجة كراهية حياتها الزوجية، وإعلانها الرغبة فى الانفصال عن زوجها جراء الحالة النفسية التى ألمت بها، ولما اعتبر الزوج طلبها ضربًا من الجنون، قررت مقاضاته فى المحكمة، وإقامة دعوى خلع ضده، مؤكدة للقاضى أنها تخشى ألا تقيم حدود الله، وتبغي إنهاء حياتها الزوجية بطلقة بائنة بالخلع، وأبدت استعدادها للتنازل عن كل مستحقاتها، ورد قيمة المهر الذى أهداه لها زوجها عند عقد القران وقيمته 100 جنيه.
ندم-حزن-امرأة

زوجة في دعوى خلع: «كرهني في ضحكتي وجابلي كآبة»

أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها، مطالبة فيها بالتفريق بينهما، وتطليقها طلقة بائنة بالخلع، مبدية استعدادها لرد المهر إليه وقدره جنيه واحد، والتنازل عن مؤخر صداقها وقيمته 20 ألف جنيه، وأكدت استحالة العشرة بينهما، وخشيتها ألا تقيم حدود الله. هذا ما سطرته فى عريضة الدعوى، أما عن الدافع الحقيقي وراء كل هذا، فاتهمت الزوجة مقيمة دعوى الخلع زوجها بالكآبة، وكراهيته للضحك والمزاح، حتى إنه بات يسخر منها ويطفئ فرحتها إذا ضحكت، ويوبخها بنقد لاذع إذا كان ضحكها ومزاحها أمام أحد، حتى إن كانوا أشقاءها.
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