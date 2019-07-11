الاتحاد الأوروبي يهدد تركيا بسبب التنقيب في المتوسط

تحرير:وكالات ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

الاتحاد الأوروبي

صرح الاتحاد الأوروبي بأنه سيدرس اتخاذ المزيد من الإجراءات حيال تركيا، إذا استمرت في عمليات التنقيب بشرق البحر المتوسط، جاء ذلك في نبأ عاجل أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل، أو طبيعة الإجراءات المقرر أن يتخذها الاتحاد ضد تركيا. وعبرت وزارة الخارجية المصرية، أول من أمس الثلاثاء، عن قلقها من إعلان تركيا عزمها التنقيب عن النفط في محيط جمهورية قبرص. وذكر بيان صادر عن الخارجية: "أعربت مصر عن قلقها لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص".

وأضاف البيان: "هذا الأمر يعد إصرارا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط"، مؤكدا ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي.وكانت سفينة تركية تعتزم التنقيب عن النفط والغاز رست قرب قبرص قبالة ساحلها، الإثنين، ما دفع عددا من الدول إلى