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الاتحاد الأوروبي يهدد تركيا بسبب التنقيب في المتوسط

تحرير:وكالات ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
صرح الاتحاد الأوروبي بأنه سيدرس اتخاذ المزيد من الإجراءات حيال تركيا، إذا استمرت في عمليات التنقيب بشرق البحر المتوسط، جاء ذلك في نبأ عاجل أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل، أو طبيعة الإجراءات المقرر أن يتخذها الاتحاد ضد تركيا. وعبرت وزارة الخارجية المصرية، أول من أمس الثلاثاء، عن قلقها من إعلان تركيا عزمها التنقيب عن النفط في محيط جمهورية قبرص. وذكر بيان صادر عن الخارجية: "أعربت مصر عن قلقها لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص".
وأضاف البيان: "هذا الأمر يعد إصرارا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط"، مؤكدا ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي.وكانت سفينة تركية تعتزم التنقيب عن النفط والغاز رست قرب قبرص قبالة ساحلها، الإثنين، ما دفع عددا من الدول إلى
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ايران

بريطانيا: 3 سفن إيرانية اعترضت ناقلتنا في الخليج

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن 3 سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل ناقلتها (بريتيش هيريتدج) في مضيق هرمز، لكنها انسحبت بعد تحذيرات من فرقاطة بريطانية. ومن جانبه، أصدر ممثل للحكومة البريطانية، بيانا، قال فيه: "الفرقاطة مونتروز اضطرت للتمركز بين السفن الإيرانية وبريتيش هيريتدج، وأصدرت تحذيرات شفهية للسفن الإيرانية التي ابتعدت حينها"، مضيفا: "نحن قلقون إزاء هذا التصرف ونواصل حث السلطات الإيرانية على تهدئة الوضع في المنطقة"، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
زوارق إيرانية - أرشيفية

أول تعليق من بريطانيا على اعتراض إيران لناقلتها

أعربت بريطانيا عن قلقها البالغ إزاء الممارسات الإيرانية ودعت طهران إلى تجنب التصعيد. وأعلنت الحكومة البريطانية أن 3 قوارب إيرانية حاولت اعتراض سفينة بريطانية في مضيق هرمز لكنها فشلت. ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية، قوله إن محاولة طهران اعتراض سفينة بريطانية في مضيق هرمز يخالف القانون الدولي. وكان مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» قد قال إن 5 زوارق يعتقد أنها إيرانية اقتربت من ناقلة نفط بريطانية، الأربعاء، في مضيق هرمز.
زوارق إيرانية - أرشيفية

مصادر: إيران حاولت احتجاز ناقلة نفط بريطانية

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إن 5 زوارق يعتقد أنها إيرانية اقتربت من ناقلة نفط بريطانية، الأربعاء، في مضيق هرمز. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضح المسؤول الأمريكي أن الزوارق الإيرانية طلبت من ناقلة النفط التوقف في المياه الإيرانية، لكنها انسحبت بعد أن تلقت تحذيرا من سفينة حربية بريطانية. وكانت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية قد نقلت عن محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، قوله في وقت سابق إن احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق الأسبوع الماضي «لن يبقى دون رد».
نتنياهو (2)

نتنياهو: لن نسمح بتفكيك مستوطنة بموجب أي خطة سلام

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم تفكيك أي مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك فى رسالة منه لطمأنة المستوطنين قبل الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في سبتمبر. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال نتنياهو أمام حشد من المستوطنين في مستوطنة ريفافا بالضفة الغربية المحتلة: «لن نسمح بتفكيك أي مستوطنة بموجب أي خطة سلام»، مضيفا: «من جهة ثانية، أنا لا أميز بين الكتل الاستيطانية والمواقع الاستيطانية المعزولة، فهذه كلها مواقع إسرائيلية من وجهة نظري».
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حقل-ظهر

صراع في «المتوسط».. مصر تحذر من تنقيب تركيا عن الغاز

عبرت وزارة الخارجية المصرية، أمس الثلاثاء، عن قلقها من إعلان تركيا عزمها التنقيب عن النفط في محيط جمهورية قبرص. وذكر بيان صادر عن الخارجية المصرية: "أعربت مصر عن قلقها لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص، ما يعد إصرارا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط". وأكدت الخارجية المصرية ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي. وكانت سفينة تركية تعتزم التنقيب عن النفط والغاز رست قرب قبرص قبالة ساحلها، الإثنين، ما دفع عددًا من الدول إلى توجيه احتجاجات شديدة.
توت-عنخ-امون (1)

بيان مصري جديد بشأن بيع آثار فرعونية في مزاد بلندن

في بيان جديد بشأن بيع آثار فرعونية في مزاد ببريطانيا، أعلنت وزارتا الخارجية والآثار أن المزاد الذى أقيم اليوم في لندن بصالة مزادات كريستيز، وشهد بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، دون الاستماع للمطالب المصرية على مدار الأسابيع الماضية والخطوات التي اتخذتها الوزارتان ومنظمة اليونسكو مع صالة كريستيز ووزارة الخارجية البريطانية، بالإضافة إلى المساعدة القضائية التي طلبتها السلطات المصرية من جهات الاختصاص البريطانية، أمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إذ إن صالة المزادات لم تقدم للجانب المصرى حتى تاريخه المستندات الخاصة بالقطع الأثرية.
تفجير-تونس-

مصر تدين التفجيرين الانتحاريين في تونس

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن إدانتها بأشد العبارات التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا عددا من الأهداف الأمنية بالعاصمة التونسية، اليوم الخميس، ما أسفر عن وقوع قتيل وعدد من الجرحى بين قوات الأمن التونسية والمواطنين. وقدم البيان خالص التعازي لذوي الضحية، وعبّر عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء لمصابي الحادثين الغاشمين، مجددا تأكيد مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي: عقاب صارم ضد تركيا بسبب أنشطتها بمياه قبرص

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيعد إجراءات عقابية صارمة ضد تركيا لسلوكها في مياه قبرص، حسبما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل عبر حسابها على "تويتر". وكلف مجلس الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، المفوضية الأوروبية ومفوضية السياسة الخارجية والأمن للاتحاد بصياغة إجراءات للرد على الأعمال التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. وجاء في نص القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس الاتحاد الأوروبي أن "المجلس يعبر عن قلقه إزاء نشاط الحفر غير الشرعي لتركيا في شرق المتوسط ويعبر عن أسفه لعدم استجابة تركيا لدعوات الاتحاد الأوروبي لوقف هذا النشاط".
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