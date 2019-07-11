للتخلص من «السيلوليت».. مارسي تمارين الكارديو

النظام الغذائي الذي يفتقر إلى وجود أطعمة غنية بمضادات الأكسدة والمياه، يتسبب في فقدان الجسم للكولاجين، لذا يعتبر كل منهما من العوامل التي تؤدي إلى ظهور السيلوليت

تحرير:إسراء سليمان ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

دهون البطن

يرغب الجميع في أن يكون محط الأنظار، ولتحقيق ذلك نهتم بمظهرنا والحفاظ على رشاقة الجسم من خلال ممارسة التمرينات الرياضية، واتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفواكه والمعادن والفيتامينات الهامة، وعلى الجانب الآخر توجد بعض المشكلات التي يصعب التخلص منها وهي دهون البطن، وتسمى أيضًا بـ"السيلوليت"، وهي أكثر شيوعًا بين النساء، لذا كان لا بد أن ننظر في الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، من المحتمل أن تكون نتيجة عوامل وراثية أو الإفراط في تناول الدهون المشبعة، نقلًا عن "healthline".

يعتبر السيلوليت قشورا برتقالية تشبه قشرة الجلد، وغالبًا ما تلاحظ تكونها حول الوركين والفخذين، ويمكن العثور عليها أيضًا في مناطق أخرى، بما في ذلك المعدة، التي تعد أكثر الأماكن عرضة لتكون مثل هذه الدهون، كما أن السيلوليت لا يقتصر على أنواع معينة من الجسم، في الواقع يمكن أن يظهر لأي شخص مهما اختلف الوزن