للتخلص من «السيلوليت».. مارسي تمارين الكارديو

النظام الغذائي الذي يفتقر إلى وجود أطعمة غنية بمضادات الأكسدة والمياه، يتسبب في فقدان الجسم للكولاجين، لذا يعتبر كل منهما من العوامل التي تؤدي إلى ظهور السيلوليت
يرغب الجميع في أن يكون محط الأنظار، ولتحقيق ذلك نهتم بمظهرنا والحفاظ على رشاقة الجسم من خلال ممارسة التمرينات الرياضية، واتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفواكه والمعادن والفيتامينات الهامة، وعلى الجانب الآخر توجد بعض المشكلات التي يصعب التخلص منها وهي دهون البطن، وتسمى أيضًا بـ"السيلوليت"، وهي أكثر شيوعًا بين النساء، لذا كان لا بد أن ننظر في الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، من المحتمل أن تكون نتيجة عوامل وراثية أو الإفراط في تناول الدهون المشبعة، نقلًا عن "healthline".
يعتبر السيلوليت قشورا برتقالية تشبه قشرة الجلد، وغالبًا ما تلاحظ تكونها حول الوركين والفخذين، ويمكن العثور عليها أيضًا في مناطق أخرى، بما في ذلك المعدة، التي تعد أكثر الأماكن عرضة لتكون مثل هذه الدهون، كما أن السيلوليت لا يقتصر على أنواع معينة من الجسم، في الواقع يمكن أن يظهر لأي شخص مهما اختلف الوزن
يعتبر السيلوليت قشورا برتقالية تشبه قشرة الجلد، وغالبًا ما تلاحظ تكونها حول الوركين والفخذين، ويمكن العثور عليها أيضًا في مناطق أخرى، بما في ذلك المعدة، التي تعد أكثر الأماكن عرضة لتكون مثل هذه الدهون، كما أن السيلوليت لا يقتصر على أنواع معينة من الجسم، في الواقع يمكن أن يظهر لأي شخص مهما اختلف الوزن أو الحجم، وبالرغم من أنه لا يشكل خطورة على الإطلاق، فيرغب الكثير في التخلص منه أو على الأقل أن يكون أقل وضوحًا، لكن محاولة القيام بذلك تكون محبطة في الكثير من الأحيان نتيجة لبعض العلاجات المضللة.
وقبل التحدث عن طرق العلاج وكيفية التخلص، لا بد أن نعرف الأسباب التي تؤدي إلى تكون مثل هذه الدهون المزعجة التي تقلل الثقة بالنفس، وتجعلك في حالة صراع دائمًا، راغبًا في الوصول إلى جسم مثالي بشكل سريع.
أسباب ظهور السيلوليت
يحدث نتيجة الأنسجة الدهنية الموجودة في عمق الجلد، التي تتسبب في الضغط على الأنسجة الأخرى، لا يوجد مكان محدد يظهر فيه السيلوليت، فهو يظهر في أي مكان في الجسم، خاصة في الأماكن التي توجد بها أنسجة دهنية، وبالرغم من أن هذه الحالة تصيب الرجال والنساء، فإنها شائعة أكثر في النساء، في الواقع وضحت بعض الأبحاث أنها تؤثر على ما يقرب من 90% من النساء، وتوجد عوامل أخرى متمثلة في العمر، فكلما تقدمت في العمر أصبح جلدك أرق، وبالتالي يكون السيلوليت أكثر وضوحًا، ولكن يبدأ معظم الناس في ملاحظة السيلوليت في عمر الثلاثينيات.
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كما يكون لتاريخ العائلة سبب في حدوث ذلك،، فإذا كان يعاني والداك من الدهون المتراكمة في أماكن محددة في الجسم، فلديك فرصة كبيرة أن تحصل عليه في جسمك، وتوجد أسباب أخرى لحدوث السيلوليت:
1- الحمل: يتطور لدى كثير من النساء السيلوليت في المعدة في أثناء وبعد فترة الحمل، وذلك بسبب زيادة الوزن في وقت قصير، إضافة إلى زيادة معدلات مستويات هرمون الإستروجين.
2- النظام الغذائي: النظام الغذائي الذي يفتقر إلى وجود أطعمة غنية بمضادات الأكسدة والمياه، يتسبب في أن يفقد الجسم الكولاجين، وبعد ذلك تتزايد معدلات قلة الترطيب، لذا يعتبر كل منهما من العوامل المؤثرة بشكل كبير في أن يكون السيلوليت واضحا طوال الوقت.
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3- الالتهابات: من المعتقد أن يكون لدى الالتهابات تأثير على النسيج الضام الذي يؤدي بعد ذلك إلى السيلوليت (هو أحد أنواع الأنسجة الأربعة الرئيسية في جسم الإنسان)، وتؤدي بدورها إلى السيلوليت.
4- تقلبات الوزن: يسبب فقدان الوزن وزيادة الوزن بشكل سريع ظهور علامات تمدد في البشرة، التي تؤدي بعد ذلك إلى تراكم الخلايا الدهنية الكبيرة.
هل تساعد التمرينات الرياضية؟
ولأن السيلوليت يتكون من الدهون، فأفضل طريقة للتعامل معه والتخلص منه هو فقدان الخلايا الدهنية، ومن أكثر الطرق الفعالة للقيام بذلك هو ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام، كما توجد بعض الرياضات الهامة التي يمكن التركيز عليها للحصول على نتيجة رائعة: تمارين الكارديو، وما يلي بعض من التمرينات الهامة التي يمكن أن تضعها في اعتبارك إذا كنت تأمل في حرق الدهون والتقليل من ظهور السيلوليت في المعدة:
1- المشي السريع أو الركض، إما في الهواء الطلق أو على الآلات الرياضية.
2- ركوب الدراجة.
3- السباحة.
4- التجديف.
5- الرقص.
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