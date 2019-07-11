سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

صحف سعودية: تميم في أمريكا وترامب يطيح بسفير لندن

الصحف أبرزت إعلان ترامب عزمه على تشديد العقوبات بشكل كبير على إيران، قريبا، بعدما أعلنت طهران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد الذي نص عليه اتفاق فيينا
تحرير:وفاء بسيوني ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص
صحف السعودية
صحف السعودية
تنوعت عناوين ومانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وأبرزت زيارة رئيس قطر لأمريكا كما تناولت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات. تحت عنوان "تميم في أمريكا"، ذكرت صحيفة "سبق" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبل أمس الأربعاء، أمير النظام القطري تميم بن حمد في مشاهد معبّرة للغاية عن حجم التقدير العالمي لحاضنة الإرهاب وداعمته، وموالية أكبر شر إرهابي في العالم متمثلا في إيران.
وتناولت صحيفة "الشرق الأوسط" تلك الزيارة تحت عنوان "كيف تعاطى إعلام الدوحة مع زيارة تميم لواشنطن؟"، حيث أشارت إلى أن وسائل إعلام تدعمها الدوحة؛ تنسج صورة ضبابية حول زيارة أمير قطر للولايات المتحدة هذه الأيام، إذ تغيب بعض العناوين العريضة خلال الزيارة وتبدأ في رسم صورة أخرى مختلفة. فلم يتحدث الإعلام
اقرأ المزيد
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: ترامب يتوعد بمضاعفة العقوبات على إيران

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الخميس، تطورات الأزمة بين طهران وواشنطن، وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من اليمن، حيث ذكرت صحيفة "الخليج" أن الحكومة اليمنية طالبت أمس، الأمم المتحدة بالتدخل بجميع الوسائل؛ لمنع الحوثي من إعدام 30 شخصاً من المعتقلين. وقال نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي إن ما تقوم به الميليشيات الحوثية الإرهابية من محاكمات صورية، وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن "اتفاق استوكهولم"؛ يمثل قتلاً خارج نطاق القانون.
سليمان-شنين

في سابقة.. المعارضة الجزائرية تفوز برئاسة البرلمان

صوّت أغلبية نواب البرلمان في الجزائر، اليوم الأربعاء، لاختيار النائب سليمان شنين من حركة البناء المعارضة، رئيسا للبرلمان، بحسب "روسيا اليوم". وذكرت، أن فوز المعارضة الجزائرية بمنصب رئاسة البرلمان يعد سابقة من نوعها، إذ يُعد هذا المنصب مهمًّا، لأن الشخص الذي يتسلمه يًصبح هو "الرجل الثالث" في الدولة بعد الرئيس ورئيس الوزراء. وحصل سليمان شنين على دعم الكتل النيابية عن الموالاة فيما قاطعت حركة "حمس" الجلسة، بالإضافة إلى أحزاب ائتلاف البديل الديمقراطي.
نصر-الله

هل يتأثر اقتصاد لبنان بعقوبات واشنطن على حزب الله؟

"اعتداء على كل لبنان" بهذه الكلمات اتضح الموقف اللبناني من العقوبات الأمريكية غير المسبوقة التي فرضتها على نواب من حزب الله، إذ أدرجت واشنطن، أمس، ثلاث شخصيات بارزة في حزب الله ضمن المشمولين بالعقوبات، في خطوة شملت للمرة الأولى عنصرين من الجناح السياسي للحزب. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، الثلاثاء، فرض عقوبات على نائبين من "حزب الله" في البرلمان اللبناني، إلى جانب مسؤول الأمن في الميليشيات، حيث شملت العقوبات رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني، محمد رعد.
مظاهرات-في-الجزائر

على وقع الاحتجاجات.. الجزائر تدخل في فراغ دستوري

انتهت عهدة الرئيس الانتقالي في الجزائر عبد القادر بن صالح الذي تولى حكم البلاد بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي، دون أن يضع الجزائر على أهم خطوات الفترة الانتقالية المتمثلة في تنظيم الانتخابات الرئاسية، فقد كلف الدستور الرئيس الانتقالي بتنظيم انتخابات رئاسية في غضون ثلاثة أشهر، وحدد بن صالح تاريخ الرابع من يوليو الجاري موعدا لها، لكنه ألغي بقرار من طرف المجلس الدستوري لعدم توفر مرشحين. ولم يتم الإعلان عن تاريخ جديد للانتخابات الرئاسية حتى الآن بعد إلغاء تلك التي كانت مقررة في خلال الشهر الجاري.
اقرأ المزيد من الأخبار
صحف-سعودية

صحف سعودية: أوروبا تعاقب إيران.. ولا شعارات في الحج

لا تزال الأزمة بين واشنطن وطهران تتصدر عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم الأربعاء، كما تناولت رفض المملكة رفع أي شعارات في الحج واستعرضت أيضا العقوبات الأمريكية على حزب الله وغيرها من القضايا والموضوعات الأخرى. تحت عنوان "تفاهم أمريكي ـ روسي في سوريا لإضعاف إيران ومحاربة القاعدة"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن المفاوضات بين واشنطن وموسكو أسفرت عن "تفاهمات" تسمح للجيش الأمريكي بتوجيه "ضربات جراحية" في سوريا، تستهدف متطرفين قريبين من تنظيم القاعدة، يشكلون خطرا على الأمن القومي الأمريكي، بالتزامن مع قيام روسيا بـ"خطوات هادئة" لتحجيم نفوذ إيران.
اف 22

واشنطن تعزز وجودها في الخليج بمقاتلات «إف ـ 22»

دفع تصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى تعزيز واشنطن لوجودها العسكري، خاصة في منطقة الخليج على وقع هذا التوتر بين البلدين استعدادا لكل السيناريوهات المطروحة. وفي هذا الإطار نشرت واشنطن لأول مرة، مقاتلات "شبح" من طراز "إف - 22" في قطر، حيث أفادت القيادة العسكرية المركزية للقوات الجوية الأمريكية، في بيان لها أنه تم نشر مقاتلات شبح "إف - 22 رابتور"، للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية، دون تحديد عدد الطائرات التي تم إرسالها، وأظهرت صورة موزعة 5 مقاتلات طراز "إف - 22"، وهي تحلق فوق قاعدة العديد الجوية في قطر.
عادل الجبير

عادل الجبير يهدد إيران: ستدفعون الثمن

أجرت صحفية "لو موند" الفرنسية، مقابلة مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، بعد لقاء نظيره الفرنسي فيما تسعى القوى الأوروبية لنزع فتيل التوتر في المنطقة بعد أن أسقطت إيران طائرة استطلاع عسكرية أمريكية مسيرة وألقي عليها باللوم في هجمات على 6ناقلات نفط. ونشرت الصحيفة، المقابلة، اليوم الإثنين، والتي قال فيها الجبير: "أحذر إيران من مزيد من العقوبات إذا واصلت سياساتها العدوانية، والرياض تريد تفادي اندلاع حرب، واليوم إيران تقع تحت عقوبات اقتصادية شديدة، هذه العقوبات ستزيد، إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن".
ترامب-وبن سلمان

اتصال هاتفي بين ترامب وبن سلمان بشأن تهديد إيران

صرح البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بأن اتصالا هاتفيا تم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله دور المملكة العربية السعودية الهام في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وسوق النفط العالمي، كما تطرقا إلى التهديد الإيراني في المنطقة، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى دعت أمريكا، في وقت سابق اليوم، مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع مغلق بشأن إيران، يوم الاثنين المقبل، وأرسلت البعثة الأمريكية مذكرة لأعضاء المجلس.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org