صحف سعودية: تميم في أمريكا وترامب يطيح بسفير لندن

الصحف أبرزت إعلان ترامب عزمه على تشديد العقوبات بشكل كبير على إيران، قريبا، بعدما أعلنت طهران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد الذي نص عليه اتفاق فيينا

تحرير:وفاء بسيوني ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص

صحف السعودية

تنوعت عناوين ومانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وأبرزت زيارة رئيس قطر لأمريكا كما تناولت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات. تحت عنوان "تميم في أمريكا"، ذكرت صحيفة "سبق" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبل أمس الأربعاء، أمير النظام القطري تميم بن حمد في مشاهد معبّرة للغاية عن حجم التقدير العالمي لحاضنة الإرهاب وداعمته، وموالية أكبر شر إرهابي في العالم متمثلا في إيران.

وتناولت صحيفة "الشرق الأوسط" تلك الزيارة تحت عنوان "كيف تعاطى إعلام الدوحة مع زيارة تميم لواشنطن؟"، حيث أشارت إلى أن وسائل إعلام تدعمها الدوحة؛ تنسج صورة ضبابية حول زيارة أمير قطر للولايات المتحدة هذه الأيام، إذ تغيب بعض العناوين العريضة خلال الزيارة وتبدأ في رسم صورة أخرى مختلفة. فلم يتحدث الإعلام