صحف سعودية: تميم في أمريكا وترامب يطيح بسفير لندن

الصحف أبرزت إعلان ترامب عزمه على تشديد العقوبات بشكل كبير على إيران، قريبا، بعدما أعلنت طهران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد الذي نص عليه اتفاق فيينا
تنوعت عناوين ومانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وأبرزت زيارة رئيس قطر لأمريكا كما تناولت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات.
تحت عنوان "تميم في أمريكا"، ذكرت صحيفة "سبق" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبل أمس الأربعاء، أمير النظام القطري تميم بن حمد في مشاهد معبّرة للغاية عن حجم التقدير العالمي لحاضنة الإرهاب وداعمته، وموالية أكبر شر إرهابي في العالم متمثلا في إيران.
وتناولت صحيفة "الشرق الأوسط" تلك الزيارة تحت عنوان "كيف تعاطى إعلام الدوحة مع زيارة تميم لواشنطن؟"، حيث أشارت إلى أن وسائل إعلام تدعمها الدوحة؛ تنسج صورة ضبابية حول زيارة أمير قطر للولايات المتحدة هذه الأيام، إذ تغيب بعض العناوين العريضة خلال الزيارة وتبدأ في رسم صورة أخرى مختلفة.
فلم يتحدث الإعلام
وتناولت صحيفة "الشرق الأوسط" تلك الزيارة تحت عنوان "كيف تعاطى إعلام الدوحة مع زيارة تميم لواشنطن؟"، حيث أشارت إلى أن وسائل إعلام تدعمها الدوحة؛ تنسج صورة ضبابية حول زيارة أمير قطر للولايات المتحدة هذه الأيام، إذ تغيب بعض العناوين العريضة خلال الزيارة وتبدأ في رسم صورة أخرى مختلفة.
فلم يتحدث الإعلام القطري أو ما تصنفه بعض الأوساط "إعلام الإخوان" عن الزيارة بوصفها كما كان قبلها، خاصة خلال زيارات مماثلة لقادة من دول المقاطعة، تحديدا زيارات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.
وتحت عنوان "شتائم ترامب تنتهي باستقالة السفير البريطاني في واشنطن"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أعربت أمس الأربعاء، عن أسفها لاستقالة السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة كيم داروش من منصبه، مشيرة إلى أنه من المطلوب أن يستطيع المسؤولون إسداء النصح كاملا وبصراحة.
واستقال داروش أمس بعدما وصفه ترامب بأنه "مخبول" و"غبي" عقب تسريب مذكرات سرية من السفير، وصف فيها إدارة الرئيس الأمريكي بأنها تفتقر إلى الكفاءة.
وقالت ماي للبرلمان "تحدثت هذا الصباح إلى السير كيم داروش، وأخبرته أنه لأمر يدعو إلى الأسف الكبير أن يشعر باضطراره إلى ترك منصبه".
ما زلنا في الشأن الدولي، حيث ذكرت "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي أعلن أمس، عزمه تشديد العقوبات بشكل كبير على إيران، قريبا، وذلك بعدما أعلنت طهران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد الذي نص عليه اتفاق فيينا حول برنامجها النووي.
وقد صرح ترامب في تغريدة أن "إيران تخصب (اليورانيوم) سرا منذ وقت طويل، في انتهاك كامل لاتفاق الـ150 مليار دولار الفظيع الذي توصل إليه (وزير الخارجية الأمريكي الأسبق) جون كيري وإدارة (الرئيس السابق باراك أوباما)، في إشارة إلى الاتفاق النووي.
وبالانتقال إلى لبنان، ذكرت صحيفة "الحياة" أن العقوبات الأمريكية الجديدة والتي شملت نائبين من "حزب الله" في البرلمان اللبناني وضعت هذه المرة الحكومة اللبنانية بموقف محرج حيال واشنطن والوضع الداخلي المتأزم، نظرا إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية طالبت الحكومة بأن "تقطع اتصالاتها مع الأعضاء المدرجين على قائمة العقوبات"، في وقت طالب فيه الحزب عبر أحد نوابه أول من أمس الحكومة باتخاذ موقف ضد هذه العقوبات لأنها تمس السيادة اللبنانية.
وتوقع مراقبون أن يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله غدا الجمعة عن الموضوع.
وحول الأوضاع في السودان، ذكرت "الشرق الأوسط" أن مصادر مطلعة أكدت أن الاجتماعات المتواصلة بين وفد "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وقادة الفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء "الجبهة الثورية"، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، تتقدم بخطوات إيجابية، وسط توقعات بإعلان وقف دائم للحرب في ربوع السودان، خلال الساعات المقبلة.
وتبحث هذه الاجتماعات قضايا تحقيق السلام في البلاد، وتطمين هذه الحركات على أولوية السلام ووقف الحرب، وإنهاء الجفوة بينها وبين "قوى إعلان الحرية والتغيير"، إثر توقيع الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي.
وحول الشأن اليمني، أوضحت "الشرق الأوسط" أن المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث، أكد أنه يسعى من أجل التوسط لإنهاء الحرب في اليمن والمساعدة في التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يضع حدا للصراع، وليس الحكم على الأطراف أو إجبارها على تنفيذ أي اتفاق.
وشدد على أن الاجتماعات التي عقدها في الآونة الأخيرة في الرياض وأبوظبي ومسقط، مع الأطراف المعنية ودول التحالف، كانت مثمرة وبنّاءة للغاية.