مسجد قايتباي.. معمار إسلامي يحاكي 500 عاما بالفيوم
بنته خوند أصلباي في عهد نجلها الناصر محمد بن قايتباي بأمر من الشيخ عبد القادر الدشطوطي.. واستوردت سن الفيل خصيصًا له من الصومال.. وإعادة تجديده أثارت جدلًا واسعًا بالفيوم
تحرير:أسماء أبو السعود١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
بني مسجد "خوند أصلباي" في العصر المملوكي، وتحديدًا في القرن الخامس عشر 901 -904 هجرية، و1495 – 1498م، حيث أمر الشيخ عبد القادر الدشطوطي السلطانة خوند أصلباي زوجة الملك قايتباي ببناء مسجد وقنطرة في مدينة الفيوم، وبالفعل أنشأتهم على قنطرة بنتها في بحر يوسف، ويؤيد ذلك النص الموجود على عضادتي المدخل.. ويقع المسجد في أقصى الطرف الشمالي للقسم الغربي بمدينة الفيوم على ضفاف بحر يوسف، وأثار المسجد جدلًا واسعًا خلال الآونة الأخيرة بعد إتهام أهالي الفيوم للآثار بتشويهه وطمس معالمه الأثرية من خلال تبييض واجهته بالجير، وهو الأمر الذي نفته الآثار بشدة.
أكثر ما يميز مسجد خوند أصلباي، هو المنبر الذي يعد تحفة فنية إسلامية فهو مطعم بالصدف وسن الفيل، وكتب عليه عبارات بالخط العربي، منها: "أنشأت هذا الجامع والقناطر خوند والدة الملك الناصر أبو السعادات محمد بن قايتباي بإشارة من الشيخ عبد القادر الدشطوطي نفعنا الله ببركاته والمسلمين آمين"، و"عز لمولانا السلطان
أكثر ما يميز مسجد خوند أصلباي، هو المنبر الذي يعد تحفة فنية إسلامية فهو مطعم بالصدف وسن الفيل، وكتب عليه عبارات بالخط العربي، منها: "أنشأت هذا الجامع والقناطر خوند والدة الملك الناصر أبو السعادات محمد بن قايتباي بإشارة من الشيخ عبد القادر الدشطوطي نفعنا الله ببركاته والمسلمين آمين"، و"عز لمولانا السلطان الملك الناصر عز نصره".
ويتكون المسجد من صحن في الوسط ويحيط به 4 أروقة أكبرها رواق القبلة، حيث أنه يتبع نظام مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى شبابيك من الأرابيسك يقفل عليها بابين من الخشب، ومحراب على هيئة نصف قبة بني بمجموعة من الأحجار التي زخرفت بالحفر وبالأرابيسك، من بين المنقوشات عليه "يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون".
ويضم المسجد أيضا "كرسي مصحف" منذ بداية إنشاءه، مزخرف برسومات رائعة، بالإضافة إلى حجرة الخطابة "وهي مخصصة للشيخ الذي يخطب بالمسجد وتقع على يسار المنبر".
أما المأذنة فلم يتبق منها شيئا سوى السلم فقط، وكانت مبنية من الحجارة وتشبه مآذن المساجد التي شُيدت في عصر السلطان قايتباي بالقاهرة.
وعام 1887م حدث تصدع بهذا الجامع، ثم انهار نصفه المقام على القنطرة عام 1982م، نتيجة لإنهيارها هي الأخرى على أثر فيضان قوي، فتم تقليص مساحته وترميمه على يد لجنة حفظ الآثار العربية نهاية القرن 19، وما تبقى من الجامع اليوم هو النصف المبنى، ويسمى هذا الجامع فى الوقت الحالي بالخطأ مسجد قايتباي نسبة إلى السلطان قايتباي زوج السلطانة خوند أصلباي التي بنت المسجد.
تعرض المسجد للسرقة مرتين إحداهما خلال ثورة يناير، حيث تم سرقة حشوات برونزية من الباب الرئيسي، والثانية عام 2018 حيث تم سرقة حشوات نحاسية أثرية بمقبض باب المسجد، كما تمت سرقة أحد الأبواب أيضا.
وعلى مدار السنوات الماضية، عانى "خوند أصلباي" كثيرا من الإهمال حتى تدهورت حالته، وتساقطت أجزاءه، وتصدعت حوائطه، كما تفتت وسقططت الكتابات بالخط العربي الموجودة على حوائط المسجد بسبب زيادة الرطوبة، وأصبح آيلا للسقوط، حتى استجابت الآثار أخيرا وبدأت ترميمه وتم افتتاحه الأيام الماضية بحضور وزيري الأوقاف والآثار، إلا أنه بعد افتتاحه أثار جدلا واسعا وغضبا بين أهالي الفيوم بعد تمحير واجهة المسجد بالأسمنت.
واتهم الأهالي آثار الفيوم بتدمير المبنى وطمس هويته والعبث بتاريخه بعد دهان واجهته بالجير، معتبرين ذلك بسبب إسناد الترميم لمقاول دون وجود إشراف من الآثار، وطالبوا ووزير الآثار بالتحقيق في الواقعة.
"ولم أتوقع من الأهالي هذا الهجوم دون فهم الحقيقة" يقول إبراهيم رجب مدير عام الآثار الإسلامية بمحافظة الفيوم، لـ"التحرير" إن المسجد قد تهدم أكثر من نصفه ولم يكن متبقي منه سوى القبلة فقط، وقامت الآثار في وقت قياسي بترميم المسجد وإبراز معالم جماله مرة أخرى وبمبلغ مالي زهيد.
ويشير إلى أن واجهة المسجد لم تكن مصنوعة من الحجر، ولكنها اكتست بذلك اللون بفعل عوادم السيارات، وأنها مبنية من الطوب الآجر وهو طوب أحمر خفيف الوزن، وكان مكسي بطبقة من الملاط المُشهر آنذلك، وأنهم قاموا بترميمه على وضعه القديم، ولم يكن مسموح ترك الواجهة دون وضع طبقة الملاط الجيرية، نظرا لوجود شروخ كثيرة كانت تشوه واجهته.
ويشدد رجب على أن اللون الحالي سيأخذ نفس لون المسجد القديم بعد فترة قليلة بفعل عوادم السيارات وعوامل التعرية، مستنكرا عدم تقدير الأثريين في إعادة المسجد إلى حالته الأصلية بعدما تم إغلاقه 8 سنوات، وكان آيلا للسقوط.