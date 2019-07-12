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مسجد قايتباي.. معمار إسلامي يحاكي 500 عاما بالفيوم

بنته خوند أصلباي في عهد نجلها الناصر محمد بن قايتباي بأمر من الشيخ عبد القادر الدشطوطي.. واستوردت سن الفيل خصيصًا له من الصومال.. وإعادة تجديده أثارت جدلًا واسعًا بالفيوم
تحرير:أسماء أبو السعود ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
بني مسجد "خوند أصلباي" في العصر المملوكي، وتحديدًا في القرن الخامس عشر 901 -904 هجرية، و1495 – 1498م، حيث أمر الشيخ عبد القادر الدشطوطي السلطانة خوند أصلباي زوجة الملك قايتباي ببناء مسجد وقنطرة في مدينة الفيوم، وبالفعل أنشأتهم على قنطرة بنتها في بحر يوسف، ويؤيد ذلك النص الموجود على عضادتي المدخل.. ويقع المسجد في أقصى الطرف الشمالي للقسم الغربي بمدينة الفيوم على ضفاف بحر يوسف، وأثار المسجد جدلًا واسعًا خلال الآونة الأخيرة بعد إتهام أهالي الفيوم للآثار بتشويهه وطمس معالمه الأثرية من خلال تبييض واجهته بالجير، وهو الأمر الذي نفته الآثار بشدة.
أكثر ما يميز مسجد خوند أصلباي، هو المنبر الذي يعد تحفة فنية إسلامية فهو مطعم بالصدف وسن الفيل، وكتب عليه عبارات بالخط العربي، منها: "أنشأت هذا الجامع والقناطر خوند والدة الملك الناصر أبو السعادات محمد بن قايتباي بإشارة من الشيخ عبد القادر الدشطوطي نفعنا الله ببركاته والمسلمين آمين"، و"عز لمولانا السلطان
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«مفيش مجاميع فلكية».. أول الثانوية علمي علوم بـ409.5 درجة

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب شعبة علمي علوم يتصدرون أعلى نسب النجاح في الشعب الثلاثة هذا العام، مشيرة إلى أن البنات هذا العام يكتسحن قائمة الأوائل ويتفوقن على البنين، وأن الأول هذا العام من شعبة علمي علوم بمجموع 409.5 درجة، وأكدت ذات المصادر، اختفاء ظاهرة الأرقام الفلكية من نتيجة الثانوية العامة هذا العام، وأن هذا العام لن تتخطى مجاميع الطلاب الأوائل حاجز الـ100% في نسب النجاح، موضحة أن نسبة النجاح العامة هذه السنة مرتفعة عن العام الماضي، إذ تتخطى هذا العام حاجز نسبة 75%.
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وزير الأوقاف: فروض الكفاية مقدمة على تكرار الحج

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن فروض الكفايات من إطعام الجائع، وكساء العاري، ومداواة المريض، والقيام بالمصالح الأساسية للمجتمع التي لا تستقر حياة الناس إلا بها، مقدمة شرعا على تكرار الحج والذي هو من النوافل حيث يحثنا الإسلام والسنة النبوية الشريفة على التراحم والتكافل، موضحا أن تكرار الحج من الرغائب والنوافل، أما قضاء حوائج الناس فهي من فروض الكفايات المقدمة شرعا على النوافل. وذكر جمعة، في بيان له، اليوم الجمعة، إن نفع قضاء الحوائج متسع ومتعدد، وقد يكون صدقة جارية في إصلاح طريق أو بناء جسر أو مشفى أو مدرسة.
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مصادر: 330 طالبا يتنافسون على قائمة أوائل الثانوية

يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اعتماده لنتيجة الثانوية العامة لهذا العام، غدا السبت، على أن تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل النتيجة، بعد غد الأحد. وقالت مصادر داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن الكنترولات بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية تنتهي، مساء اليوم الجمعة، من تحديد نسب النجاح بكل شعبة ونسبة النجاح العامة، موضحة أن الكنترولات والبالغ عددها 11 كنترولا على مستوى الجمهورية، أرسلت قائمة للطلاب المتفوقين بكل شعبة للإدارة العامة للامتحانات بحيث يتم تحديد إجمالي قائمة أوائل الثانوية العامة.
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لسه الأمل موجود.. 4 سيدات انتصرن على سرطان الثدي

من رحم المعاناة يولد الأمل. السرطان ليس نهاية المطاف والرحلة مهما طالت ومهما بدت صعبة فإنها لا تخلو من الأمل الكبير، إلى كل من يفتقد الأمل وينظر إلى السماء مناجيًا الله أن يخفف عنه، إلى كل من يتمسكون بالحياة رغم الألم الشديد، إلى كل المقاتلين على جبهات المرض الخبيث، ننقل هذه الرسائل ممن سبقوهم إلى التجربة ومروا إلى بر الشفاء سالمين. أدركن أن ما يعجز عنه الأطباء يتكفل به الله الذي يقدر على كل شيء، وسلكن الطريق إلى نهايته مؤمنين بالقدرة على العبور إلى بر الأمان، وانتصرن.
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غلق أكشاك بمحيط «قايتباي» رفضت دفع الإيجار 14 عاما

أصدرت المهندسة سحر شعبان، رئيسة حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، قرارا بسحب التراخيص للأكشاك الكائنة بنطاق قلعة قايتباي بمنطقة بحرى وسط الإسكندرية، وتنفيذ قرار الغلق عليها، وذلك لعدم سداد أموال الدولة لمدة بلغت 14 عاما متتالية، إذ وصل حجم المديونية إلى مبالغ كبيرة، بينما أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، ضرورة الالتزام بتطبيق مواد القانون على الجميع وعدم السماح بالتعدي على موارد الدولة وإهدار مستحقاتها المالية، وشن حملات على جميع المخالفين.
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بعد زيادة النزين.. الفيوم تعلن تعريفة الأجرة الجديدة

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اليوم الجمعة، اجتماعًا، بعد إقرار زيادة أسعار الوقود، حضره اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس حسن صفوت موافي السكرتير العام المساعد، ووكيل إدارة المرور، ورئيس مباحث المرور، ومدير إدارة المواقف، ورئيس مباحث التموين، ونائب المستشار العسكري للمحافظة. وكانت وزارة البترول أعلنت زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من اليوم، وبلغ سعر أسطوانة البوتاجاز 65 جنيهًا، والتجاري 130 جنيهًا، والبنزين 9 جنيه للتر الـ95، و8 جنيهًا للتر بنزين 92، و6.75 لبنزين 80، والكيروسين والسولار 6.75 للتر.
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إزالة 32 فدان أرز مخالف بالفيوم بسبب نقص المياه

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إطسا، بالتعاون مع مسؤولي الزراعة والري وبالتنسيق مع قوات الشرطة، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة زراعات الأرز المخالفة بنطاق الجمعية الزراعية بقرية قصر الباسل، بحضور المهندس أيمن نضر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ومدير عام ري غرب الفيوم ومسؤولي الزراعة بإطسا. وتمكنت الحملة من تنفيذ 14 قرار إزالة زراعة أرز مخالف بمساحة 32 فدانًا، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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وزيرا الآثار والأوقاف يفتتحان مسجد قايتباي بعد ترميمه

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، مسجد قايتباي الأثري بمدينة الفيوم بعد إعادة تأهيله وترميمه ورفع كفائته، وأدوا فيه صلاة الجمعة، وذلك في إطار إعادة افتتاح المسجد بعد الانتهاء من أعمال الترميم. وأشار وزير الأوقاف، إلى أنّه جاء اليوم لإعادة افتتاح مسجد قايتباي الأثري بعد إعادة تأهيله وترميمه وفرشه بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والآثار في إطار خطة إعادة ترميم المساجد الأثرية على مستوى الجمهورية.
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