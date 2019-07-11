قرار جمهوري بتعيين سعيد مرعي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 332 لسنة 2019، بتعيين المستشار سعيد مرعى محمد جاد عمرو رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، اعتبارا من 14 يوليو 2019، مشيرة إلى أنه جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2019، ونص على: "يُعين المستشار سعيد مرعى محمد جاد عمرو رئيسا للمحكمة الدستورية العليا اعتبارا من 14 يوليو 2019".
وتنص المادة 193 من الدستور الحالي بعد تعديله في أبريل الماضي، على أن "يختار رئيس الجمهورية، رئيس المحكمة الدستورية، من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة".
ويعد المستشار سعيد مرعي ثاني أقدم أعضاء المحكمة الدستورية حاليا، ومن المقرر أن يبلغ السن القانونية للتقاعد في أغسطس 2024، وتم تعيينه خلفا للمستشار حنفي
وتنص المادة 193 من الدستور الحالي بعد تعديله في أبريل الماضي، على أن "يختار رئيس الجمهورية، رئيس المحكمة الدستورية، من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة".
ويعد المستشار سعيد مرعي ثاني أقدم أعضاء المحكمة الدستورية حاليا، ومن المقرر أن يبلغ السن القانونية للتقاعد في أغسطس 2024، وتم تعيينه خلفا للمستشار حنفي جبالي، الذي يبلغ سن التقاعد في 13 يوليو، والمنتهية ولايته في رئاسة المحكمة الدستورية.
من المستشار سعيد مرعي؟
- مواليد 30 أغسطس 1954 بمحافظة الجيزة.
- حصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة 1976 بتقدير جيد جدا، ودبلومتي القانون العام والعلوم الإدارية 1978 و1979.
- عُين في بداية حياته بمجلس الدولة عام 1977.
- تدرج في السلم الوظيفي حتى وصل إلى درجة مستشار مساعد "أ" بمجلس الدولة.
- انتدب للعمل مستشارا مساعدا بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بين 1984 و1986 ثم بين 1988 و1990.
- نقل للعمل مستشارا بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية سنة 1990.
- عين رئيسا لهيئة مفوضي المحكمة في 1999.
- ترقى إلى منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية عام 2002.
- أعير للعمل مستشارا قانونيا بوزارة التجارة السعودية بين 1991 و1996.
- انتدب لتدريس مادة القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة حلوان في غير أوقات العمل الرسمية في العام الجامعي 1998- 1999.
- أعير فترة للعمل مستشارا لرئيس المحكمة الدستورية البحرينية.