قرار جمهوري بتعيين سعيد مرعي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

المستشار سعيد مرعي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 332 لسنة 2019، بتعيين المستشار سعيد مرعى محمد جاد عمرو رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، اعتبارا من 14 يوليو 2019، مشيرة إلى أنه جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2019، ونص على: "يُعين المستشار سعيد مرعى محمد جاد عمرو رئيسا للمحكمة الدستورية العليا اعتبارا من 14 يوليو 2019".

وتنص المادة 193 من الدستور الحالي بعد تعديله في أبريل الماضي، على أن "يختار رئيس الجمهورية، رئيس المحكمة الدستورية، من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة". ويعد المستشار سعيد مرعي ثاني أقدم أعضاء المحكمة الدستورية حاليا، ومن المقرر أن يبلغ السن القانونية للتقاعد في أغسطس 2024، وتم تعيينه خلفا للمستشار حنفي