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قرار جمهوري بتعيين سعيد مرعي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
المستشار سعيد مرعي
المستشار سعيد مرعي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 332 لسنة 2019، بتعيين المستشار سعيد مرعى محمد جاد عمرو رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، اعتبارا من 14 يوليو 2019، مشيرة إلى أنه جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2019، ونص على: "يُعين المستشار سعيد مرعى محمد جاد عمرو رئيسا للمحكمة الدستورية العليا اعتبارا من 14 يوليو 2019".
وتنص المادة 193 من الدستور الحالي بعد تعديله في أبريل الماضي، على أن "يختار رئيس الجمهورية، رئيس المحكمة الدستورية، من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة". ويعد المستشار سعيد مرعي ثاني أقدم أعضاء المحكمة الدستورية حاليا، ومن المقرر أن يبلغ السن القانونية للتقاعد في أغسطس 2024، وتم تعيينه خلفا للمستشار حنفي
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مجلس-النواب (3)

البرلمان يوافق على تعديلات قانون الجامعات الخاصة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وينص على إضافة فقرة ثانية إلى المادة "11" من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على أنه "يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء"، "كما ينص القانون على أن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة "18".
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

الحكومة تحسم جدل خفض تنسيق القبول بكليات الطب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول خفض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق القبول بكليات الطب إلى حد غير مسبوق ليصل إلى75%، لمواجهة أزمة عجز الأطباء بالتزامن مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، وتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي أكدت أن إجراءات تنسيق القبول بالجامعات المصرية للعام الجامعي الجديد 2019 - 2020 كما هي ولم يطرأ عليها تغيير حتى الآن سواء بالنسبة لكليات الطب أو غيرها.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

مصادر: انتخابات «الشيوخ» أكتوبر المقبل.. والبرلمان يمد دور الانعقاد

كشفت مصادر برلمانية مطلعة، موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، موضحة أنها ستكون في نهاية شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن مجلس النواب سيمد دور الانعقاد الجاري، والذى كان من مقرر الانتهاء منه اليوم الخميس، إلى الأسبوع المقبل.. وتقدم النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رسميًا، بمشروع قانون مقدم من الأغلبية البرلمانية، بشأن مجلس الشيوخ، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لتتم إحالة المشروع المقترح للجنة التشريعية بجلسة البرلمان المنعقدة اليوم.
سموزي-شمام-بالليمون

هل فاكهة الشمام المتداولة بالأسواق مسرطنة؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بانتشار شمام مسرطن بالأسواق يحتوي على مواد كيمائية شديدة الخطورة، وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي شددت على صحة وسلامة كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق، وإخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة من قبل الجهات المعنية، وأن هناك رقابة مستمرة ودورية على حركتي الصادرات والواردات، لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها.
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السيسي-يوقع

السيسي يصدق على 10 قوانين بشأن ربط الموازنة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 105 لسنة 2019، بربط موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الهيئة بـ611 مليونا و810 آلاف جنيه، والقانون رقم 104 لسنة 2019، بربط موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الجهاز بـ7 مليارات و251 مليون جنيه، والقانون رقم 103 لسنة 2019 بربط موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الهيئة بـ59 مليارا و766 مليونا و500 ألف جنيه.
السيسي-يوقع

السيسي يوافق على اتفاقية الغاز مع قبرص

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الخميس، 3 قرارات جمهورية، إذ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي والموقع في نيقوسيا والموقع بتاريخ 19 سبتمبر 2018، كما أصدر السيسي قرارا رقم 225 لسنة 2019 بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة مشروعات تنموية عليها بمحافظة الإسكندرية.
السيسي-يوقع

قرار جمهوري بتعيين محمد أمين نصر مستشارا للرئيس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 291 لسنة 2019، بتعيين محمد أمين ابراهيم عبد النبي نصر مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون المالية، لمدة عام، اعتبارا من 14 يونيو 2019، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر، اليوم الخميس. ومن ناحية أخرى، صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في وقت سابق اليوم، بأن السيسي وصل إلى مطار كانساي الدولي بمدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها في مدينة أوساكا.
السيسى

مشروعات قومية ومستشار.. قرارات هامة لرئيس الجمهورية

نشر عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، عدد من القرارات الهامة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وأصدر مدبولي 3 قرارات جديدة منها تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات قومية، كما قرر تولي طارق على محمد سعدة، مذيع بقنوات النيل المتخصصة، القيام بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولي مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين «نقيب الإعلاميين». وأصدر السيسي قرار رقم 259 لسنة 2019 بتعيين المهندس أمير سيد أحمد حسن مستشارا لرئيس الجمهورية للتخطيط العمراني لمدة عام اعتباراً من 27 مايو 2019.
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