سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أخيرا.. جودة خدمات المحمول تحت المراقبة الدورية

تحرير:أحمد البرماوي ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م
مركز جودة الخدمات
مركز جودة الخدمات
افتتحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلو شركات الاتصالات فى السوق المصرية اليوم مركز قياس جودة خدمات الاتصالات، بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، وذلك بالتعاون مع شركة rohde & schwarz الألمانية المنفذة للمشروع. وقالت الوزارة، إن أول تقرير سيصدره المركز عن أداء خدمات الاتصالات سيكون في سبتمبر المقبل، على أن يستمر إصداره بشكل شهري. وبحسب وزارة الاتصالات يساهم المركز الجديد فى قياس أعمق الخدمات داخل كل المناطق على مستوى الجمهورية، إلى جانب رفع تصنيف مصر فى مجال جودة خدمات المحمول.
وأضافت الوزارة، أن المركز الجديد يستهدف تهيئة السوق لتفعيل الجيل الخامس وإنترنت الأشياء وتحليل أسباب سوء الخدمة بالتعاون مع الاستشاري العالمي. وقالت الوزارة إن المركز يقدم 3 أنواع من التقارير أحدها يتعلق بالتفاصيل الفنية للأعطال وتحليل المشكلات، وآخر يتضمن مقارنة بين أداء المشغلين. ويهدف المركز لتحقيق
اقرأ المزيد
الذهب (2)

11 جنيها.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، ليرتفع سعر الجرام بنحو 11 جنيها، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1424 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
صادرات-تركيا للعراق

ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 3.8 مليار دولار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة العجز فى الميـزان التجارى خلال شهر أبريل الماضي ليبلغ 3.87 مليار دولار، في مقابل نحو 3.63 مليار دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة ارتفاع 6.8 %. وأشار جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية والتي أصدرها اليوم، الخميس، إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 0.5% لتبلغ نحو 2.58 مليار دولار خلال شهـر أبريل الماضي، في مقابل نحو 2.57 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018.
فلوس (2)

كيف ارتفعت مخصصات الدعم بالموازنة خلال 5 سنوات؟

ارتفعت مخصصات الدعم بالموازنة العامة للدولة خلال الـ5 سنوات الماضية بنسبة 65% لتصل إلى 327.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2019-2020، في مقابل نحو 198.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2014-2015، حسب بيانات وزارة المالية. وبدأت الحكومة في رحلة ترشيد الدعم منذ عام 2014، وتعتبر إعادة هيكلة منظومة الدعم، أحد أهم الإجراءات التى تم اتخاذها، خاصة أنه يضمن وصوله إلى الفئات المستحقة، إلى جانب استخدام هذا الدعم في تمويل برامج تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تقليص عبء الاقتراض بما يسهم فى سد عجز الموازنة.
البنك-المركزى

البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة اليوم

تبحث لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري اليوم، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت السعر، خاصة عقب قيام الحكومة برفع أسعار الوقود، حسب بنوك استثمار. وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
اقرأ المزيد من الأخبار
عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

«الاتصالات» تفتتح مركز قياس جودة خدمات المحمول غدا

يفتتح غدًا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت مركز قياس جودة خدمات المحمول بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، وتتمثل مهام المركز الجديد في قياس جودة خدمات شركات المحمول التي تقدمها للجمهور، وذلك بعد شكاوى متكررة تقدم بها الكثير من العملاء للجهاز على مدار الشهور الماضية، بالإضافة إلى الشكاوى المتكررة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع وزير الاتصالات في أكثر من لقاء صحفي للتأكيد على اعتماد الوزارة خلال الفترة القادمة على وسائل تكنولوجية متطورة لقياس جودة الخدمة المقدمة للجمهور.
مواقع-التواصل-الاجتماعى

خبراء: "حماية البيانات" ضرورة لمواجهة مروجي الشائعات

أصبحت قضية اختراق الصفحات الشخصية والتلاعب بالبيانات الخاصة وتناقل الشائعات بمثابة كارثة تهدد الكثير من المواطنين لاسيما مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، وهو ما دعا الكثير من نواب البرلمان للتقدم بطلبات إحاطة للتنبيه بمخاطر تلك القضية ومواجهة الآثار السلبية الناجمة عن اختراق السوشيال ميديا وتطبيقات الهاتف، والتأكيد على أهمية تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية. "التحرير" استطلعت آراء عدد من المتخصصين في تلك القضية للتعرف على أضرارها والآثار الناجمة عنها ومخاطر استخدامها وكيفية استغلالها من قبل بعض الدول المعادية لمصر.
السيسي-يوقع

بعد تصديق السيسي| تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية 2020

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا رقم 80 لسنة 2019 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2019- 2020، وهو يعد العام الثاني من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019/ 2021- 2022). ووفقا لبيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التركيز على القطاعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة لإتاحة الكثير من فرص العمل الجديدة للشباب، إلى جانب مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات من أجل تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
وزير-عمرو-طلعت الاتصالات-في-الغرفة الكندية ‎ (1)

وزير الاتصالات: هذه القطاعات مسئولة عن التحول الرقمي

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي ليس مسئولية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحدها؛ ولكنه مسئولية تشاركية بين كل قطاعات الدولة المختلفة لإنجاح عمليات التحول إلى المجتمع الرقمي؛ موضحا أنه يتم العمل من أجل تحقيق التحول إلى حكومة رقمية، والتي بدأت بتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المصرية لتحقيق التكامل بين قواعد البيانات وهو الأمر الذي ساهم في تنقية قوائم دعم التموين وضمان وصوله لمستحقيه. جاء ذلك خلال كلمته في ندوة "الاقتصاد الرقمي.. الفرص والتحديات".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org