أخيرا.. جودة خدمات المحمول تحت المراقبة الدورية

تحرير:أحمد البرماوي ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

مركز جودة الخدمات

افتتحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلو شركات الاتصالات فى السوق المصرية اليوم مركز قياس جودة خدمات الاتصالات، بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، وذلك بالتعاون مع شركة rohde & schwarz الألمانية المنفذة للمشروع. وقالت الوزارة، إن أول تقرير سيصدره المركز عن أداء خدمات الاتصالات سيكون في سبتمبر المقبل، على أن يستمر إصداره بشكل شهري. وبحسب وزارة الاتصالات يساهم المركز الجديد فى قياس أعمق الخدمات داخل كل المناطق على مستوى الجمهورية، إلى جانب رفع تصنيف مصر فى مجال جودة خدمات المحمول.

وأضافت الوزارة، أن المركز الجديد يستهدف تهيئة السوق لتفعيل الجيل الخامس وإنترنت الأشياء وتحليل أسباب سوء الخدمة بالتعاون مع الاستشاري العالمي. وقالت الوزارة إن المركز يقدم 3 أنواع من التقارير أحدها يتعلق بالتفاصيل الفنية للأعطال وتحليل المشكلات، وآخر يتضمن مقارنة بين أداء المشغلين. ويهدف المركز لتحقيق