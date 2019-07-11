سائق ينهي خلافاته مع نسيبه بـ«طعنة موت» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

صورة أرشيفية

أقدم سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياة عامل، تربطهما علاقة نسب؛ إثر نشوب خلافات أسرية بينهما، حيث استلَّ «مطواة» كانت بحوزته، وسدد عدة طعنات للمجني عليه حتى فارق الحياة، فيما لاذ المتهم بالفرار فور ارتكاب جريمته بعزبة «شاهين» التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى «الإبراهيمية» المركزي، بوصول المدعو «ياسر.م» وشهرته «الباز»، عامل، في نهاية العقد الثالث من العمر، مُقيم بعزبة «شاهين»