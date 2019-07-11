جريمة

سائق ينهي خلافاته مع نسيبه بـ«طعنة موت» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أقدم سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياة عامل، تربطهما علاقة نسب؛ إثر نشوب خلافات أسرية بينهما، حيث استلَّ «مطواة» كانت بحوزته، وسدد عدة طعنات للمجني عليه حتى فارق الحياة، فيما لاذ المتهم بالفرار فور ارتكاب جريمته بعزبة «شاهين» التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى «الإبراهيمية» المركزي، بوصول المدعو «ياسر.م» وشهرته «الباز»، عامل، في نهاية العقد الثالث من العمر، مُقيم بعزبة «شاهين»
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سجن

المشدد 5 سنوات لـ10 أحرقوا منزل جارهم وقاوموا الشرطة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبدالرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الخميس، بمعاقبة عشرة أشخاص بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات لكلًا منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 66 جنايات بلبيس لسنة 2016، بالشروع في قتل أحد جيرانهم وحرق منزله بدائرة مركز شرطة بلبيس، قبل أن يقاوموا السلطات الأمنية بإطلاق النيران تجاههم بواسطة أسلحة نارية كانت بحوزتهم.
محكمة

سرقوا 600 ألف.. المؤبد لـ«عصابة الدواجن» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وسامي جورج، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الخميس، بمعاقبة أربعة أشخاص بالسجن المؤبد لكل منهم، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 57113 جنايات بلبيس لسنة 2018، بتكوين تشكيل عصابي في ما بينهم والسطو المسلح بواسطة أسلحة نارية على مزرعة دواجن تابعة لشركة «الدقهلية» للدواجن، حيث تمكنوا من الاستيلاء على ستمئة ألف جنيه، وأصابوا مهندسا من العاملين في المزرعة.
ضبط-60-قطعة-أثرية-وعملات-معدنية-في-المنيا (5)

تمثال وخبير.. الطمع ينهي أحلام موظف في صفقة العمر

سيارة ملاكي يستقلها 6 أشخاص، مظهرهم مريب يدل على أن أحدهم مختطف أو أن جريمة ما خلفهم. هذا ما رصدته قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، خلال المرور لتفقد الحالة الأمنية، وهو ما دفع القوة لمطاردة السيارة الملاكي واستيقافها، وتفتيش مستقليها، لتتضح حيازتهم تمثالا أثريا، ومبالغ مالية، وأسلحة بيضاء وأخرى مصطنعة، واتضح أن الواقعة عبارة عن سلسلة جرائم مركبة بين الاتجار فى الآثار وانتحال صفة ضباط شرطة، واختطاف واحتجاز عنوة، بخلاف حيازة السلاح، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
سجن

حبس المتهمين في قضية رشوة النائب صلاح عيسى

قررت نيابة جنح الرمل بمجمع محاكم الإسكندرية، برئاسة المستشار أسامة حسام الدين حبس كل من "رمضان. إ. م"، و"لطفي. ف. ج"، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا لاتهامهم بالرشوة لإنهاء إجراءات تراخيص أرض جبانات بمنطقة شرق الإسكندرية من خلال تقديم مبالغ مالية للنائب صلاح عيسى على سبيل الرشوة، لاستخدام نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء التراخيص الخاصة بأرض الجبانات، وكان مجلس النواب قد قرر رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب.
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جثة-فى-شقة

العثور على جثة مجهولة الهوية بـ«مصرف» في كفر الشيخ

عثر أهالى قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، على جثة طافية مجهولة الهوية بمصرف القرية بالقرب من مكتب البريد. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ إلى العميد حسام نبيه مأمور مركز شرطة الحامول، من شرطة النجدة يفيد بعثور أهالى قرية الزعفران دائرة المركز على جثة لرجل مجهول الهوية طافية بمصرف القرية بالقرب من مكتب البريد.
سجن

حبس تاجر قتل صديقه وقطع عضوه التناسلي في الشرقية

أصدرت نيابة أولاد صقر العامة، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس تاجر قش ونجل شقيقته لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما باستدراج تاجر صديق الأول وقتله وقطع عضوه التناسلي انتقامًا لقيامه بحرق «قش الأرز» والتحرش بزوجته وابنته لأكثر من مرة، قبل أن يُلقيا الجثة في الطريق العام بالقُرب من قرية «حمادة» التابعة لدائرة مركز شرطة اولاد صقر.
جثة-فى-شقة

رجب بعد قطع العضو التناسلي لصديقه: مراتي وبنتي السبب

"أنا عمري ما كنت أتخيل إني أقتل فى يوم من الأيام، بس ساعات الظروف والمواقف بتفرض عليك تصرفات معينة لو ماتعملتش العار هيطولك طول العمر، وهتبقى سبب إن كل أهلك راسهم فى الأرض.. وبالنسبة للموضوع اللى أنا جاي فيه النهارده أيوه فعلا مثلت بجثته عشان يكون عبرة، وعلشان الناس كلها تعرف إن الشرف غالي".. هكذا بدأ المتهم بقتل صديقه اعترافاته في تحقيقات النيابة، بعد أن نسبت إليه تهمة القتل العمد، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، كما قررت النيابة حبس نجل شقيقة المتهم بتهمة معاونة خاله في تنفيذ الجريمة.
العثور علي جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (2)

العثور على جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (صور)

عثر أهالي قرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، منذ قليل، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل القرية المجاور لمنزل القتيل، وتم إبلاغ المباحث الجنائية بمركز كفر الدوار. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل قرية كوم الطرفاية التابعة للمركز.
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