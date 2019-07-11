رئيس الأركان يتابع التنسيق العسكري

تحرير:أميرة إبراهيم ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

رئيس الأركان الفريق محمد فريد

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات استعداد مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، لمتابعة سير عملية استقبال الطلبة وتوفير كل الإمكانيات لانتقاء أفضل العناصر المؤهلة علميا للالتحاق بالقوات المسلحة، والعمل كضباط مقاتلين، يحملون راية الدفاع عن الوطن.

وتابع رئيس الأركان مراحل تسجيل البيانات، معربًا عن سعادته بالإقبال الكثيف لشباب مصر وحرصهم على نيل شرف الدفاع عن تراب مصر المقدس، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على وضع شروط دقيقة لانتقاء نخبة من خيرة شباب مصر للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.وناقش الفريق فريد عددًا من الطلبة المتقدمين