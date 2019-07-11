تمثال وخبير.. الطمع ينهي أحلام موظف في صفقة العمر
مدير مبيعات لديه تمثال أثري تعرف على سمسار آثار عرض عليه فحص أثرية التمثال ومساعدته فى بيعه، لكن الأخير نصب للأول كمينا أمنيا مزيفا بالاستعانة بمأجورين فسقطوا جميعًا
تحرير:سماح عوض الله
١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
تماثيل أثرية - أرشيفية
سيارة ملاكي يستقلها 6 أشخاص، مظهرهم مريب يدل على أن أحدهم مختطف أو أن جريمة ما خلفهم. هذا ما رصدته قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، خلال المرور لتفقد الحالة الأمنية، وهو ما دفع القوة لمطاردة السيارة الملاكي واستيقافها، وتفتيش مستقليها، لتتضح حيازتهم تمثالا أثريا، ومبالغ مالية، وأسلحة بيضاء وأخرى مصطنعة، واتضح أن الواقعة عبارة عن سلسلة جرائم مركبة بين الاتجار فى الآثار وانتحال صفة ضباط شرطة، واختطاف واحتجاز عنوة، بخلاف حيازة السلاح، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
بدأت خيوط الجريمة من مدير مبيعات يبلغ من العمر 35 سنة، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، كان من نصيبه الاتهام الأكبر، لكونه قائد السيارة المضبوطة وبداخلها التمثال الأثري والأموال وباقى المتهمين، الذين تنصلوا من الاتهام ومن معرفتهم بأي شيء، وادعوا صداقتهم لمندوب المبيعات وركوبهم معه مصادفة، مع إبداء
بدأت خيوط الجريمة من مدير مبيعات يبلغ من العمر 35 سنة، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، كان من نصيبه الاتهام الأكبر، لكونه قائد السيارة المضبوطة وبداخلها التمثال الأثري والأموال وباقى المتهمين، الذين تنصلوا من الاتهام ومن معرفتهم بأي شيء، وادعوا صداقتهم لمندوب المبيعات وركوبهم معه مصادفة، مع إبداء جهلهم بحيازة قطع أثرية والاتجار فيها، ولما رأى قائد السيارة الملاكي الاتهامات باتت من نصيبه وحده، قرر أن يفضح المستور، ويكشف عن جرائم باقي المتهمين.
مدير المبيعات اتهم رفاقه بالتزوير وانتحال صفة ضباط شرطة، وطالب بتفتيشهم تفتيشا ذاتيا لإثبات حيازتهم أوراقا مزورة ومهمات شرطية، كما اتهمهم باحتجازه قسرًا داخل سيارته، وإكراهه، تحت تهديد السلاح، على قيادتها إلى حيث يوجهونه، كما اتهمهم بالشروع فى قتله بقصد الاستيلاء على التمثال والأموال منه، وذلك بعدما طمعوا فى كليهما، إذ إن باقى المتهمين شركاؤه في الأساس فى جريمة الاتجار في الآثار، وهكذا دخل الجميع فى دائرة الاتهام.
مدير المبيعات الثلاثيني ادعى عدم اعتياده الاتجار فى الآثار، متشككا فى التمثال الذي بحوزته إذا كان مصطنعا أم حقيقيا من الأساس، وأخبر رجال الأمن بأنه اشتراه من رجل بسيط الحال عرض عليه التمثال بثمن بخس، إذ دفع فيه قرابة 5 آلاف جنيه، شجعته على دفعها معالم التمثال التى تدل على أثريته وإتقان صنعه، لكنه لم يكن يدري كيف سيتصرف فيه بعد ذلك، واصفا تصرفه بقوله: «فرصة اعتبرتها لقطة»، وشرح أنه في ما بعد تعرف على أحد المتهمين، زعم تجارته فى الآثار وقدرته على بيعها بملايين الجنيهات.
وشرح مدير المبيعات أن شريكه فى تجارة الآثار وهو أحد المتهمين المضبوطين، طلب منه التواصل مع الشخص الذى ابتاع التمثال منه، واستعداده للتوسط لبيع التمثال وقطع أثرية أخرى إن وُجدت، وطلب منه الكشف على التمثال عن طريق أحد معارفه، وبالفعل أقر لمدير المبيعات بأثرية التمثال، بعد معاينته بمعرفة خبير فى حضور مدير المبيعات، وفى وقت لاحق دفع المتهم الثاني لمدير المبيعات مبلغ 245 ألف جنيه عربونا لبداية التعاون بينهما، ثم اتفقا على التقابل ثانية لجلب مبلغ مساوٍ للمبلغ المدفوع وتسليم التمثال.
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وأقر مدير المبيعات فى اعترافاته بأنه فى مقابلته مع شريكه لإتمام بيعة التمثال، فوجئ بحضور آخرين يستقلون سيارة ميكروباص، وادعائهم صفة ضباط شرطة، والتحفظ عليه، واقتياده إلى وجهة لا يعلمها مستقلين سيارته الملاكي، واتهمهم بالشروع فى قتله والتخلص من جثته للاستيلاء على التمثال وما تبقى بحوزته من مبلغ الـ250 ألف جنيه، لكن صادفتهم الدورية الأمنية التى أنقذته من بين أيديهم.
وتحفظت قوات الأمن من المتهمين على تمثال فرعوني يشتبه في أثريته ومبلغ مالي قدره 16 ألف جنيه، و7 هواتف محمولة، وسيارة ميكروباص قيادة أحد المتهمين، وحررت قوات الأمن محضرا بالواقعة أُثبت فيه إقرار مدير المبيعات بقيام أحد المتهمين بإيهامه بقدرته على شراء القطع الأثرية، ومن بينها التمثال المضبوط وسابقة تحصله منه على مبلغ مالي (245 ألف جنيه) قيمة التمثال والكشف عن أثريته، وأقر له بأثريته، واتفقا على التقابل في محل الضبط لتسليمه التمثال المضبوط، وعقب وصوله وتقابله مع المتهم فوجئ بحضور باقي المتهمين مستقلين السيارة الميكروباص المشار إليها، وادعوا أنهم من رجال الشرطة واصطحبوه داخل السيارة، وأقروا بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الثاني مقابل تحصلهم على مبالغ مالية.