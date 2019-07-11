تمثال وخبير.. الطمع ينهي أحلام موظف في صفقة العمر

مدير مبيعات لديه تمثال أثري تعرف على سمسار آثار عرض عليه فحص أثرية التمثال ومساعدته فى بيعه، لكن الأخير نصب للأول كمينا أمنيا مزيفا بالاستعانة بمأجورين فسقطوا جميعًا

تحرير:سماح عوض الله ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

تماثيل أثرية - أرشيفية

سيارة ملاكي يستقلها 6 أشخاص، مظهرهم مريب يدل على أن أحدهم مختطف أو أن جريمة ما خلفهم. هذا ما رصدته قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، خلال المرور لتفقد الحالة الأمنية، وهو ما دفع القوة لمطاردة السيارة الملاكي واستيقافها، وتفتيش مستقليها، لتتضح حيازتهم تمثالا أثريا، ومبالغ مالية، وأسلحة بيضاء وأخرى مصطنعة، واتضح أن الواقعة عبارة عن سلسلة جرائم مركبة بين الاتجار فى الآثار وانتحال صفة ضباط شرطة، واختطاف واحتجاز عنوة، بخلاف حيازة السلاح، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

بدأت خيوط الجريمة من مدير مبيعات يبلغ من العمر 35 سنة، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، كان من نصيبه الاتهام الأكبر، لكونه قائد السيارة المضبوطة وبداخلها التمثال الأثري والأموال وباقى المتهمين، الذين تنصلوا من الاتهام ومن معرفتهم بأي شيء، وادعوا صداقتهم لمندوب المبيعات وركوبهم معه مصادفة، مع إبداء