جريمة

تمثال وخبير.. الطمع ينهي أحلام موظف في صفقة العمر

مدير مبيعات لديه تمثال أثري تعرف على سمسار آثار عرض عليه فحص أثرية التمثال ومساعدته فى بيعه، لكن الأخير نصب للأول كمينا أمنيا مزيفا بالاستعانة بمأجورين فسقطوا جميعًا
تحرير:سماح عوض الله ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
تماثيل أثرية - أرشيفية
تماثيل أثرية - أرشيفية
سيارة ملاكي يستقلها 6 أشخاص، مظهرهم مريب يدل على أن أحدهم مختطف أو أن جريمة ما خلفهم. هذا ما رصدته قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، خلال المرور لتفقد الحالة الأمنية، وهو ما دفع القوة لمطاردة السيارة الملاكي واستيقافها، وتفتيش مستقليها، لتتضح حيازتهم تمثالا أثريا، ومبالغ مالية، وأسلحة بيضاء وأخرى مصطنعة، واتضح أن الواقعة عبارة عن سلسلة جرائم مركبة بين الاتجار فى الآثار وانتحال صفة ضباط شرطة، واختطاف واحتجاز عنوة، بخلاف حيازة السلاح، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
بدأت خيوط الجريمة من مدير مبيعات يبلغ من العمر 35 سنة، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، كان من نصيبه الاتهام الأكبر، لكونه قائد السيارة المضبوطة وبداخلها التمثال الأثري والأموال وباقى المتهمين، الذين تنصلوا من الاتهام ومن معرفتهم بأي شيء، وادعوا صداقتهم لمندوب المبيعات وركوبهم معه مصادفة، مع إبداء
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سجن

المشدد 5 سنوات لـ10 أحرقوا منزل جارهم وقاوموا الشرطة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبدالرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الخميس، بمعاقبة عشرة أشخاص بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات لكلًا منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 66 جنايات بلبيس لسنة 2016، بالشروع في قتل أحد جيرانهم وحرق منزله بدائرة مركز شرطة بلبيس، قبل أن يقاوموا السلطات الأمنية بإطلاق النيران تجاههم بواسطة أسلحة نارية كانت بحوزتهم.
محكمة

سرقوا 600 ألف.. المؤبد لـ«عصابة الدواجن» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وسامي جورج، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الخميس، بمعاقبة أربعة أشخاص بالسجن المؤبد لكل منهم، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 57113 جنايات بلبيس لسنة 2018، بتكوين تشكيل عصابي في ما بينهم والسطو المسلح بواسطة أسلحة نارية على مزرعة دواجن تابعة لشركة «الدقهلية» للدواجن، حيث تمكنوا من الاستيلاء على ستمئة ألف جنيه، وأصابوا مهندسا من العاملين في المزرعة.
طعن-بالسكين

سائق ينهي خلافاته مع نسيبه بـ«طعنة موت» بالشرقية

أقدم سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياة عامل، تربطهما علاقة نسب؛ إثر نشوب خلافات أسرية بينهما، حيث استلَّ «مطواة» كانت بحوزته، وسدد عدة طعنات للمجني عليه حتى فارق الحياة، فيما لاذ المتهم بالفرار فور ارتكاب جريمته بعزبة «شاهين» التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
سجن

حبس المتهمين في قضية رشوة النائب صلاح عيسى

قررت نيابة جنح الرمل بمجمع محاكم الإسكندرية، برئاسة المستشار أسامة حسام الدين حبس كل من "رمضان. إ. م"، و"لطفي. ف. ج"، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا لاتهامهم بالرشوة لإنهاء إجراءات تراخيص أرض جبانات بمنطقة شرق الإسكندرية من خلال تقديم مبالغ مالية للنائب صلاح عيسى على سبيل الرشوة، لاستخدام نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء التراخيص الخاصة بأرض الجبانات، وكان مجلس النواب قد قرر رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب.
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حريق كنيسة الأنبا بولا

ماس وتكييف.. النيابة تكشف سبب حريق كنيسة الحدائق

أمرت النيابة العامة بانتداب خبراء المعمل الجنائي، لفحص آثار الحريق الذى شب، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، فى كنيسة ودير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، وذلك لتحديد سبب الحريق، ومكان بدايته وانتهائه، وحصر التلفيات والخسائر، بينما أنهى فريق من النيابة معاينة آثار الحريق، بينما رجحت المعاينة اندلاع ماس كهربائي بأحد كابلات التكييف تسبب فى اندلاع النيران، وتبين احتراق الطابق الأخير واحتواؤه على بقايا مواد خشبية وأثاث، وطلبت النيابة استدعاء شهود العيان لسماع إفادتهم.
انتحار-قفز-من-النافذة-الشباك

امرأة بالإنعاش... قفزت من الشرفة هربًا من زوجها

«الموت أهون من العيشة معاه»، عبارة سيطرت على عقل ربة منزل، وأخذت تتكرر فى ذهنها جراء خلافاتها المتكررة مع زوجها، إذ إنه دائم التشاجر معها وتعنيفها، وتجمعهما خلافات أسرية متواصلة، الأمر الذى دفع الزوجة إلى الشروع فى الانتحار، فى محاولة منها لإنهاء مشادة كلامية حادة بينها وبين زوجها، إذ ألقت بنفسها من شرفة شقتهما الكائنة بالطابق الثاني، لتسقط على الأرض مصابة بكسور وجروح ونزيف، وبادر الأهالي بطلب سيارة إسعاف نقلتها إلى مستشفى الهرم، باعتبارها أقرب مستشفى إلى مكان الواقعة، وذلك لتقديم الإسعافات اللازمة لإنقاذ حياتها.
جثث

لم يتحمل موتها فانتحر بجانب جثتها.. مأساة بعين شمس

لم يعرف لنفسه مصدرا للمحبة والحنان والرعاية إلا والدته التى كان عائلتها الوحيدة، وهى كذلك كانت عائلته الوحيدة، يذهب إلى المدرسة ويجرى بعدها مهرولا إلى أحضانها، تعمل نهارا حتى إذا أنهى نجلها دراسته استقبلته بالقبلات والأحضان وما يسد جوعه، وما يسلي ويسعد طفولته وأيامه، كبر وشب طوله وهو متأصل على المسؤولية وحب أمه، كلما رأى وَهنَها زاد دافعه للعمل حتى يعولها ويريحها قليلا من الشقاء والكد، وبات هو من يعمل حتى يعود سريعا إلى كنفها، لكنه للأسف رجع ذات مرة فوجدها راقدة جثة هامدة، فلم يستوعب الصدمة وشنق نفسه ليلحق بها.
متهمو مزرعة الدواجن

حكاية عصابة الـ«فيس» استولوا على 338 ألف جنيه برسالة

«أنا جاي من الخليج وعايز أغير عملة.. أعمل إيه؟» رسالة كتبها شاب على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي، ليلقى وقعها صدى فى نفس مندوب تحصيل بإحدى الشركات الخاصة، فكر فى إقناع صاحب الشركة التى يعمل بها فى الاستعانة بصاحب منشور تغيير العملة، وإجراء عملية التبادل فيما بينهما بعيدًا عن سعر التداول الرسمي، وأرسل المندوب رسالة إلى الشخص صاحب المنشور يستفسر منه عن المبلغ الذى يرغب فى استبداله، ولم يتكلف الطرف الثاني سوى رسالة مماثلة، حصل منها وعناصر تشكيل عصابي من شركائه على مبلغ 345 ألف جنيه.
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