مدرب مصر السابق يفتح النار على لاعبي المنتخب

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

مصر

شن محسن صالح، المدير الفني الأسبق، للمنتخب الوطني، هجومًا عنيفًا على لاعبي الفراعنة، بعدما ظهروا في إعلان تمت إذاعته خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يعتذرون عن الخروج المهين للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وكتب صالح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إمعانا في عدم احترام مشاعر الرأي العام قاموا بتصوير إعلان».

وتابع، المدير الفني الأسبق للفراعنة: «دول بيمثلوا وبيقبضوا استغلوا التأهل لنهائيات كأس العالم روسيا، ومثلوا وقبضوا، واستغلوا التأهل للبطولة الإفريقية ومثلوا وقبضوا، ودلوقت بيستغلوا الخروج كمان وبيمثلوا وقبضوا، دول ممثلين محترفين.. أول مرة أشوف اعتذار مقبوض الثمن». الإعلان ظهر فيه السداسي

وتابع، المدير الفني الأسبق للفراعنة: «دول بيمثلوا وبيقبضوا استغلوا التأهل لنهائيات كأس العالم روسيا، ومثلوا وقبضوا، واستغلوا التأهل للبطولة الإفريقية ومثلوا وقبضوا، ودلوقت بيستغلوا الخروج كمان وبيمثلوا وقبضوا، دول ممثلين محترفين.. أول مرة أشوف اعتذار مقبوض الثمن».



الإعلان ظهر فيه السداسي (أحمد المحمدي، محمود علاء، محمود تريزيجيه، طارق حامد، أحمد حسن كوكا، نبيل عماد دونجا)، وهم يقدمون اعتذارًا للجماهير بعد الخروج من كان 2019، إذ قال السداسي: «بصوا إحنا ممكن نديكم حجج السنين، وممكن نقول الحكام، وإنتم عارفين، بس أسلم حاجة نعتذر، آسفين».



وعلم «التحرير» أن اعتذار لاعبي الفراعنة «مدفوع الأجر» وتم تصويره ضمن الحملة الإعلانية التي تم تصويرها قبل انطلاق البطولة، في سابقة هي الأولى من نوعها، استفزت مشاعر الجماهير المصرية.

