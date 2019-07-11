رياضة

مدرب مصر السابق يفتح النار على لاعبي المنتخب

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م
مصر
مصر
شن محسن صالح، المدير الفني الأسبق، للمنتخب الوطني، هجومًا عنيفًا على لاعبي الفراعنة، بعدما ظهروا في إعلان تمت إذاعته خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يعتذرون عن الخروج المهين للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وكتب صالح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إمعانا في عدم احترام مشاعر الرأي العام قاموا بتصوير إعلان».
وتابع، المدير الفني الأسبق للفراعنة: «دول بيمثلوا وبيقبضوا استغلوا التأهل لنهائيات كأس العالم روسيا، ومثلوا وقبضوا، واستغلوا التأهل للبطولة الإفريقية ومثلوا وقبضوا، ودلوقت بيستغلوا الخروج كمان وبيمثلوا وقبضوا، دول ممثلين محترفين.. أول مرة أشوف اعتذار مقبوض الثمن». الإعلان ظهر فيه السداسي
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صلاح-محسن

صلاح محسن يكشف حقيقة عروض الرحيل عن الأهلي

عبر صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاؤله الشديد بقدرة اللاعبين على الفوز ببطولة الدوري، مشيرًا إلى أن معسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا يعتبر خطوة مهمة لتحقيق هذا الهدف الذي يسعى إليه الجميع، وأوضح ان الأهلي استفاد بشكل كبير من تجربة سوكر سمارت الودية التي فاز فيها بتسعة أهداف دون مقابل، مؤكدًا ان الفريق يتعامل مع أية مباراة بمنتهى الجدية، بصرف النظر عن المنافس، وكانت فرصة للجهاز الفني لتجربة العديد من الجوانب الخططية الخاصة بإعداد الفريق للمرحلة القادمة.
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رسميًا.. البرازيلى فارياس مدربًا لطلائع الجيش

أعلن نادي طلائع الجيش، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع البرازيلى سيرجيو فارياس، لتولى الإدارة الفنية فى الموسم الجديد، خلفاً للبلجيكى لوك إيميل الذى رحل عن الفريق، علمًا بأن سيرجيو فارياس، وصل إلى مطار القاهرة، اليوم برفقة ستيفانو إمبكيا جلزون مدرب الأحمال الجديد. وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى الممتاز، محتلا المركز الثامن، برصيد 41 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 41 هدفا، فيما تلقت شباكهم 39، وخرج الطلائع من كأس مصر من دور الـ16 على يد حرس الحدود.
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صدمة جديدة للأهلي من اتحاد الكرة بسبب القيد المحلي

أكد وليد العطار، مدير لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه من الصعب تنفيذ طلب الأهلي فتح القيد المحلي للموسم الجديد في الوقت الحالي، وقال العطار في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الخميس، إنه لا توجد لوائح تسمح لاتحاد الكرة بفتح القيد لموسم جديد قبل نهاية الموسم الحالي، وكان قد قرر مسؤولو اتحاد الكرة فتح القيد المحلي للدوري المصري يوم 29 يوليو الجاري، رسميا بعد تعديل مواعيد مؤجلات مباريات الدوري الممتاز، لينتهي الدوري يوم 28 يوليو بمباراة الأهلي والزمالك.
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أجيري يعلق على نظام المؤتمرات واستاد الكلية الحربية

أبدى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، غضبه من تغيير نظام المؤتمرات الصحفية، بعد مباريات أمم إفريقيا، حيث أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعديلا على نظام المؤتمرات الصحفية حيث عاد للنظام القديم بحضور كل المديرين الفنيين معًا بدلا من حضور كل مدير فني على حدة. وتحدث المدير الفني للفراعنة مع جهازه المعاون عن عدم رضاه عن هذا التعديل؛ لأن المدربين يكونون متوترين بعض الشيء بعد المباريات وهو ما قد يتسبب في أزمات خلال المؤتمر في حالة خروج تصريحات عنيفة.
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رئيس كاف: سنعيد التفاوض مع لاجاردير بشأن قيمة البث

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن الكاف سيعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة الكاميرون، وقال أحمد أحمد: "سنعيد التفاوض مع شركة لاجاردير بشأن قيمة بث أمم إفريقيا بعد زيادة الفرق إلى 24 فريقًا بدلا من 16، والمسألة تحتاج وقت، ومصر نجحت في الاستعداد لاستضافة البطولة خلال 6 شهور فقط، بعض الدول تستعد للبطولات في 5 أو 6 سنوات وبمساعدة دول أخرى".
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رئيس كاف يوجه رسالة إلى جميع الجهات بشأن الجماهير

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن الكاف حصل على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره الثنائي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون والهداف التاريخي لكأس الأمم، وقال أحمد أحمد: "حصلنا على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، لكن السؤال هل يمكن أن تكون هناك مدينة خالية من الأخطار؟.. هذه الرسالة التي أود إيصالها إلى جميع الجهات بشأن الجماهير لأننا جميعا إخوة.. وقارتنا بحاجة شديدة إلى الأمن".
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أحمد أحمد يشكر السيسي ويشيد بتنظيم كأس الأمم 2019

شكر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره الثنائي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون والهداف التاريخي لكأس الأمم، وقال أحمد أحمد: "مصر دولة كبيرة وحضارة عريقة وأشكر السيسي على دعمه لنا ومصر قبلت التحدي بعدما استضافت البطولة وحدث مجهود غير عادي والتزام تام لتجهيز الملاعب والاستعداد للبطولة، ونحن أيضًا قبلنا التحدي بإقامة البطولة بمشاركة 24 فريقا وإقامتها في فصل الصيف".
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