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ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 3.8 مليار دولار

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
الصادرات المصرية
الصادرات المصرية
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة العجز فى الميـزان التجارى خلال شهر أبريل الماضي ليبلغ 3.87 مليار دولار، في مقابل نحو 3.63 مليار دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة ارتفاع 6.8 %. وأشار جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية والتي أصدرها اليوم، الخميس، إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 0.5% لتبلغ نحو 2.58 مليار دولار خلال شهـر أبريل الماضي، في مقابل نحو 2.57 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018.
وأرجع جهاز الإحصاء أسباب ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول 231.1% ، البترول الخام بنسبة 35.0 % ، ملابس جاهزة بنسبة 4.8 % ، لدائن بأشكالها الأولية بلاستيك بنسبة 8.8 % ) فيما تراجعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أبريل الماضي وأهمها (أسمدة بنسبة 3.1 %
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الذهب (2)

11 جنيها.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، ليرتفع سعر الجرام بنحو 11 جنيها، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1424 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
مركز-جودة-خدمات-المحمول ‎ (2)

أخيرا.. جودة خدمات المحمول تحت المراقبة الدورية

افتتحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلو شركات الاتصالات فى السوق المصرية اليوم مركز قياس جودة خدمات الاتصالات، بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، وذلك بالتعاون مع شركة rohde & schwarz الألمانية المنفذة للمشروع. وقالت الوزارة، إن أول تقرير سيصدره المركز عن أداء خدمات الاتصالات سيكون في سبتمبر المقبل، على أن يستمر إصداره بشكل شهري. وبحسب وزارة الاتصالات يساهم المركز الجديد فى قياس أعمق الخدمات داخل كل المناطق على مستوى الجمهورية، إلى جانب رفع تصنيف مصر فى مجال جودة خدمات المحمول.
فلوس (2)

كيف ارتفعت مخصصات الدعم بالموازنة خلال 5 سنوات؟

ارتفعت مخصصات الدعم بالموازنة العامة للدولة خلال الـ5 سنوات الماضية بنسبة 65% لتصل إلى 327.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2019-2020، في مقابل نحو 198.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2014-2015، حسب بيانات وزارة المالية. وبدأت الحكومة في رحلة ترشيد الدعم منذ عام 2014، وتعتبر إعادة هيكلة منظومة الدعم، أحد أهم الإجراءات التى تم اتخاذها، خاصة أنه يضمن وصوله إلى الفئات المستحقة، إلى جانب استخدام هذا الدعم في تمويل برامج تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تقليص عبء الاقتراض بما يسهم فى سد عجز الموازنة.
البنك-المركزى

البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة اليوم

تبحث لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري اليوم، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت السعر، خاصة عقب قيام الحكومة برفع أسعار الوقود، حسب بنوك استثمار. وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
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البنك-المركزى-المصرى

البنك المركزي: التضخم يتراجع إلى 6.4% في يونيو

كشف البنك المركزي قبل قليل، تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 6.4% بنهاية شهر يونيو، مقابل 7.8% في شهر مايو. وسجل الرقم القياسي الأساسي للمستهلكين، المعد من قِبل البنك المركزي، معدلا شهريا بلغ 0.3% في يونيو 2019، مقابل 1.2% في مايو 2019، وحوالي 1.6% في ذات الشهر من العام السابق. وقال المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، إن التضخم العام السنوي للحضر بلغ 9.4% في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 14.1% في مايو الماضي، وسجل معدلا شهريا سالب 0.8%، مقارنة بنحو 1.1% في مايو، و3.5% في ذات الشهر من العام السابق.
سوق-الخضار-الخضروات

انخفاض معدل التضخم في مصر لأدنى مستوى منذ 3 سنوات

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بيانا، اليوم الأربعاء، أظهر تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في مصر خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأشار البيان إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ خلال الشهر الماضي 9.4% وهو أقل مستوى له منذ مارس 2016، فيما بلغ معدل التضخم الشهري خلال يونيو الماضي 0.8% وهو أقل مستوى له منذ ديسمبر 2018. وأرجع البيان أسباب انخفاض معدل التضخم الشهري إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (10.0%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%).
بنزين

بعد زيادة أسعار البنزين.. هل تتأثر معدلات التضخم؟

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الأربعاء، بيانات التضخم خلال شهر يونيو الماضي، وسط توقعات صعوده بشكل طفيف، نظرا لارتفاع أسعار السلع خلال شهر رمضان الكريم، فيما تشير التوقعات إلى استمرار صعوده بشكل ملحوظ خلال شهري يوليو وأغسطس كنتيجة لزيادة أسعار الوقود والكهرباء. وارتفع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي مسجلا مستوى 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال أبريل 2019، كما ارتفع معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.1 % في مايو من 13% في أبريل الماضي بحسب بيانات البنك المركزي.
صادرات-تركيا للعراق

3 أسباب أدت إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر

شهد عجز الميزان التجاري لمصر ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضي بنسبة بلغت نحو 10.1% ليسجل نحو 4.15 مليار دولار، في مقابل نحو 3.77 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعرف الميزان التجارى لأى دولة بأنه الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة من العام، ففى حالة تجاوز قيمة الواردات حجم الصادرات، فذلك يعنى وجود عجز فى الميزان التجارى، وإذا كان هناك زيادة فى حجم الصادرات وتراجع فى الواردات يحدث فائض تجاري.
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