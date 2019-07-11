ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 3.8 مليار دولار

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

الصادرات المصرية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة العجز فى الميـزان التجارى خلال شهر أبريل الماضي ليبلغ 3.87 مليار دولار، في مقابل نحو 3.63 مليار دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة ارتفاع 6.8 %. وأشار جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية والتي أصدرها اليوم، الخميس، إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 0.5% لتبلغ نحو 2.58 مليار دولار خلال شهـر أبريل الماضي، في مقابل نحو 2.57 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018.

وأرجع جهاز الإحصاء أسباب ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول 231.1% ، البترول الخام بنسبة 35.0 % ، ملابس جاهزة بنسبة 4.8 % ، لدائن بأشكالها الأولية بلاستيك بنسبة 8.8 % ) فيما تراجعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أبريل الماضي وأهمها (أسمدة بنسبة 3.1 %