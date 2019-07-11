هل يتم تخفيض حصة الفرد من الخبز إلى 3 أرغفة؟

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

خبز - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تخفيض وزارة التموين لحصة المواطن اليومية من الخبز لتكون 3 أرغفة بدلاً من 5 أرغفة، موضحا أنه8 تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أن حصة الفرد من الخبز كما هي دون تغيير، بواقع 5 أرغفة يوميا لكل فرد، مشددة على أن كل ما أثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقا للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف، مضيفة أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات