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هل يتم تخفيض حصة الفرد من الخبز إلى 3 أرغفة؟

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
خبز - صورة أرشيفية
خبز - صورة أرشيفية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تخفيض وزارة التموين لحصة المواطن اليومية من الخبز لتكون 3 أرغفة بدلاً من 5 أرغفة، موضحا أنه8 تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أن حصة الفرد من الخبز كما هي دون تغيير، بواقع 5 أرغفة يوميا لكل فرد، مشددة على أن كل ما أثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقا للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف، مضيفة أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات
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خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

الحكومة تحسم جدل خفض تنسيق القبول بكليات الطب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول خفض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق القبول بكليات الطب إلى حد غير مسبوق ليصل إلى75%، لمواجهة أزمة عجز الأطباء بالتزامن مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، وتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي أكدت أن إجراءات تنسيق القبول بالجامعات المصرية للعام الجامعي الجديد 2019 - 2020 كما هي ولم يطرأ عليها تغيير حتى الآن سواء بالنسبة لكليات الطب أو غيرها.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

مصادر: انتخابات «الشيوخ» أكتوبر المقبل.. والبرلمان يمد دور الانعقاد

كشفت مصادر برلمانية مطلعة، موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، موضحة أنها ستكون في نهاية شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن مجلس النواب سيمد دور الانعقاد الجاري، والذى كان من مقرر الانتهاء منه اليوم الخميس، إلى الأسبوع المقبل.. وتقدم النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رسميًا، بمشروع قانون مقدم من الأغلبية البرلمانية، بشأن مجلس الشيوخ، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لتتم إحالة المشروع المقترح للجنة التشريعية بجلسة البرلمان المنعقدة اليوم.
سموزي-شمام-بالليمون

هل فاكهة الشمام المتداولة بالأسواق مسرطنة؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بانتشار شمام مسرطن بالأسواق يحتوي على مواد كيمائية شديدة الخطورة، وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي شددت على صحة وسلامة كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق، وإخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة من قبل الجهات المعنية، وأن هناك رقابة مستمرة ودورية على حركتي الصادرات والواردات، لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها.
حبوب منع الحمل

هل نواجه نقصا في وسائل منع الحمل؟ الصحة تجيب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول عدم توافر وسائل منع الحمل بالصيدليات ومراكز تنظيم الأسرة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي أوضحت أن نسبة حصول المنتفعات على وسائل تنظيم الأسرة، ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 9%، ما يؤكد إقبال المنتفعات على استخدام الوسائل التي توفرها الوزارة في مختلف الوحدات الصحية بأسعار زهيدة للغاية.
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الحج

حقيقة زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، موضحا أنه تواصل مع وزارة السياحة، والتي أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول زيادة أسعار برامج الحج السياحي، مشيرة إلى أن أسعار برامج الحج السياحي كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات، وفي حالة تطبيق أي زيادات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة.
وقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات فى وسط البلد -11

هل يتم إلغاء الزيادة السنوية للمعاشات؟ الحكومة تجيب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إلغاء وزارة التضامن الاجتماعي صرف الزيادة السنوية للمعاشات، موضحا أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن صرف الزيادة السنوية في المعاشات، بعد اعتماد الموازنة العامة الجديدة، وأن قيمة المعاشات لصندوقي التأمين الاجتماعي ارتفعت لـ15.4 مليار جنيه اعتبارا من بداية شهر يوليو 2019 مقارنة بـ13.4 مليار جنيه في 30 يونيو 2019.
ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (3)

الحكومة تحسم جدل تداول لحوم برازيلية فاسدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد تداول لحوم برازيلية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالتزامن مع تفشي جنون البقر بالبرازيل، موضحا أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي أكدت أن مصر لم تستورد أي لحوم من البرازيل في الوقت الحالي، مشددة على صلاحية وسلامة كافة اللحوم بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة وإخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (11)

الحكومة تنفي خصخصة منظومة التأمين الصحي الجديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد باتجاه الحكومة نحو خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة وتطبيقها فقط بالمستشفيات الخاصة، بالتزامن مع بدء المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي للمنظومة ببورسعيد، موضحا أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي أوضحت أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يتم تطبيقه بالتشارك بين مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الخاصة.
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