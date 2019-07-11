مصر خارج القائمة| الدول الإفريقية الأسرع نموا في السكان

تضم دولة الجابون الواقعة غرب إفريقيا عددا كبيرا من الشباب والاقتصاد النابض بالحياة، واعتبارًا من عام 2018، كان 36% منهم أقل من 15 عامًا، و4% فقط فوق 65 عاما
السكان حول العالم يزدادون كل عام بنسب متفاوتة، لكنها أصبحت مقلقة لعدم قدرة بعض الدول على توفير الاحتياجات اللازمة، كما فاق عددهم السلع الغذائية والبعض يؤثر فى اقتصاد الدولة، وفي عام 1989 أنشأ مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة اليوم العالمي للسكان في 11 يوليو؛ لمناقشة هذه القضية كل عام.
هناك نحو 7.7 مليار شخص على الكرة الأرضية، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 8.5 مليار بحلول عام 2030، ولتحديد البلدان التي لديها أسرع نمو للسكان، استعرضت 24/7 Tempo بيانات سكان العالم لعام 2018، الصادرة عن مكتب المراجع السكانية (PRB) وحتى عام 2030.
1- غينيا
تصل نسبة النمو السكاني بحلول عام 2030 إلى 37%، وهو أعلى رقم بالنسبة للدول التي تم إجراء البحث عليها، فعدد السكان المتوقع 16.3 مليون نسمة، ومن بين العوامل التي تساهم في ذلك ارتفاع معدل المواليد إلى 39 ولادة لكل 1000 شخص مقارنة بـ18.7 في المتوسط العالمي.
في عام 1960، كان متوسط العمر المتوقع
1- غينيا
تصل نسبة النمو السكاني بحلول عام 2030 إلى 37%، وهو أعلى رقم بالنسبة للدول التي تم إجراء البحث عليها، فعدد السكان المتوقع 16.3 مليون نسمة، ومن بين العوامل التي تساهم في ذلك ارتفاع معدل المواليد إلى 39 ولادة لكل 1000 شخص مقارنة بـ18.7 في المتوسط العالمي.
في عام 1960، كان متوسط العمر المتوقع عند الولادة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا أقل من 35 عامًا، لكن بحلول عام 2017، ارتفع هذا الرقم إلى 58 عاما للرجال و61 عاما للنساء.
2- جزر القمر
أدى ارتفاع معدل المواليد ومعدل الوفيات البطيء، بالإضافة إلى هجرة بعض الأشخاص إلى جزر القمر إلى زيادة عدد السكان، حيث وصلت الكثافة السكانية في عام 2017 إلى أكثر من 437 شخصا لكل كيلومتر مربع، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى مليون في عام 2030.
3- جنوب السودان
بعد أن حصل على استقلاله عام 2011، زاد عدد السكان بسبب دخول اللاجئين، حيث بلغ عددهم في عام 2018، 13 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 17.9 مليون نسمة، وذلك وفقا لما ذكره موقع USA TODAY.
4- الجابون
تضم دولة الجابون الواقعة غرب إفريقيا عددا كبيرا من الشباب والاقتصاد النابض بالحياة، واعتبارا من عام 2018، كان 36% منهم أقل من 15 عاما، و4% فقط فوق 65 عاما، وفقا لبيانات مكتب المراجع السكانية.
ونظرا لتزايد معدل المواليد فإن عدد السكان المتوقع في عام 2030 يصل إلى 2.9 مليون، لكنه في عام 2018 وصل إلى 2.1 مليون شخص.
5- موزمبيق
تعد من أفقر البلدان حول العالم، ولكن من عام 2007 إلى عام 2017، ارتفع عدد السكان بنحو الثلث، ومن المتوقع نمو السكان بنسبة 39% بحلول عام 2030، حيث ارتفع معدل الاقتصاد فيها بعد اكتشاف حقول الغاز.
6- أوغندا
استطاعت أوغندا التعامل مع الأزمات الصحية والقضاء على الكثير من الأمراض ولهذا ارتفع متوسط عمر الشخص، ولكن هناك عدم وعي كافٍ بتنظيم الأسرة؛ ولهذا من المتوقع زيادة عدد السكان، ليصل إلى 61.6 مليون نسمة بعد أن كان 44 مليون نسمة.
7- جامبيا
من أقل البلدان اكتظاظا بالسكان في إفريقيا، إذ بلغ عدد سكانها عام 2018، أكثر من 2.2 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 41% تقريبا بحلول عام 2030.
8- الصومال
رغم أنها تحتل المرتبة رقم 190 في متوسط العمر المتوقع (55 سنة للرجال، و58 للنساء)، فإن الصومال تحتل المرتبة الخامسة في معدل المواليد (43 ولادة لكل 1000 شخص)، وقد ارتفع عدد السكان بأكثر من الثلث في العشر سنوات الماضية، ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 21.5 مليون نسمة بحلول عام 2030.
9- تنزانيا
ما يقرب من ثلثي السكان تقل أعمارهم عن 25 عاما، ما يجعل من المحتمل أن يظل معدل المواليد مرتفعا لسنوات مقبلة، وقد يكون السبب في النمو السكاني المتوقع البالغ 42% تقريبا هو استضافتها للمهاجرين واللاجئين، كما أنها أكبر مناطق الجذب السياحي في إفريقيا، وقد يبلغ عدد سكانها في عام 2030، 83.7 مليون نسمة.
10- مالي
في ظل معدل المواليد السنوي البالغ 45 ولادة لكل 1000 من السكان، فإن مالي تتعادل مع أنجولا على ثاني أعلى معدل للمواليد حول العالم، حيث ارتفع عدد سكان الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بأكثر من الثلث خلال السنوات العشر الماضية، وهو معدل من المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 40% بحلول عام 2030.