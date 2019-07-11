مصر خارج القائمة| الدول الإفريقية الأسرع نموا في السكان

تضم دولة الجابون الواقعة غرب إفريقيا عددا كبيرا من الشباب والاقتصاد النابض بالحياة، واعتبارًا من عام 2018، كان 36% منهم أقل من 15 عامًا، و4% فقط فوق 65 عاما

تحرير:فيروز ياسر ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

الدول الأسرع نموا

السكان حول العالم يزدادون كل عام بنسب متفاوتة، لكنها أصبحت مقلقة لعدم قدرة بعض الدول على توفير الاحتياجات اللازمة، كما فاق عددهم السلع الغذائية والبعض يؤثر فى اقتصاد الدولة، وفي عام 1989 أنشأ مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة اليوم العالمي للسكان في 11 يوليو؛ لمناقشة هذه القضية كل عام. هناك نحو 7.7 مليار شخص على الكرة الأرضية، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 8.5 مليار بحلول عام 2030، ولتحديد البلدان التي لديها أسرع نمو للسكان، استعرضت 24/7 Tempo بيانات سكان العالم لعام 2018، الصادرة عن مكتب المراجع السكانية (PRB) وحتى عام 2030.

1- غينيا تصل نسبة النمو السكاني بحلول عام 2030 إلى 37%، وهو أعلى رقم بالنسبة للدول التي تم إجراء البحث عليها، فعدد السكان المتوقع 16.3 مليون نسمة، ومن بين العوامل التي تساهم في ذلك ارتفاع معدل المواليد إلى 39 ولادة لكل 1000 شخص مقارنة بـ18.7 في المتوسط العالمي. في عام 1960، كان متوسط العمر المتوقع