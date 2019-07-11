رياضة

محمد النني يقترب من الرحيل عن أرسنال

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
محمد النني
محمد النني
كشفت تقارير إنجليزية، اليوم الخميس، عن أن محمد النني، لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني، قد يدخل في صفقة تبادلية من أجل ضم المدفعجية، الإيفواري ويلفريد زاها، نجم نادي كريستال بالاس. وقالت صحيفة "ذا صن" إن أرسنال سيعرض على كريستال بالاس ضم ويلفريد زاها صاحب الـ26 عاما، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، علاوة على محمد النني وكالوم تشامبرز وكارل ينكيسون. وأضافت "ذا صن" أن الثلاثي محمد النني وكالوم تشامبرز وكارل ينكيسون لم يلعبوا كثيرا تحت قيادة المدير الفني الفرنسي أوناي إيمري.
محمد النني صاحب الـ27 عاما يمتد عقده مع أرسنال حتى 2022، بعدما انضم للمدفعجية في 2016، آتيًا من نادي بازل السويسري، ولعب النني بشكل عام منذ انضمامه للجانرز، 89 مباراة، بعدد دقائق بلغ 5.588 دقيقة، سجل خلالها هدفين، وصنع 8 أخرى. وفي سياق آخر، رفض الفرنسي لوران كوشيلني السفر إلى معسكر أرسنال في الولايات
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صلاح-محسن

صلاح محسن يكشف حقيقة عروض الرحيل عن الأهلي

عبر صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاؤله الشديد بقدرة اللاعبين على الفوز ببطولة الدوري، مشيرًا إلى أن معسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا يعتبر خطوة مهمة لتحقيق هذا الهدف الذي يسعى إليه الجميع، وأوضح ان الأهلي استفاد بشكل كبير من تجربة سوكر سمارت الودية التي فاز فيها بتسعة أهداف دون مقابل، مؤكدًا ان الفريق يتعامل مع أية مباراة بمنتهى الجدية، بصرف النظر عن المنافس، وكانت فرصة للجهاز الفني لتجربة العديد من الجوانب الخططية الخاصة بإعداد الفريق للمرحلة القادمة.
سيرجي- فارياس (4)

رسميًا.. البرازيلى فارياس مدربًا لطلائع الجيش

أعلن نادي طلائع الجيش، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع البرازيلى سيرجيو فارياس، لتولى الإدارة الفنية فى الموسم الجديد، خلفاً للبلجيكى لوك إيميل الذى رحل عن الفريق، علمًا بأن سيرجيو فارياس، وصل إلى مطار القاهرة، اليوم برفقة ستيفانو إمبكيا جلزون مدرب الأحمال الجديد. وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى الممتاز، محتلا المركز الثامن، برصيد 41 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 41 هدفا، فيما تلقت شباكهم 39، وخرج الطلائع من كأس مصر من دور الـ16 على يد حرس الحدود.
محمود-الخطيب-في-مران-المنتخب

صدمة جديدة للأهلي من اتحاد الكرة بسبب القيد المحلي

أكد وليد العطار، مدير لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه من الصعب تنفيذ طلب الأهلي فتح القيد المحلي للموسم الجديد في الوقت الحالي، وقال العطار في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الخميس، إنه لا توجد لوائح تسمح لاتحاد الكرة بفتح القيد لموسم جديد قبل نهاية الموسم الحالي، وكان قد قرر مسؤولو اتحاد الكرة فتح القيد المحلي للدوري المصري يوم 29 يوليو الجاري، رسميا بعد تعديل مواعيد مؤجلات مباريات الدوري الممتاز، لينتهي الدوري يوم 28 يوليو بمباراة الأهلي والزمالك.
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مصر-وزيمبابوي (9)

اتجاه في المنتخب لاستبعاد هذا الثنائي أمام أوغندا

علم «التحرير» أن هناك اتجاها لدى المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لإراحة محمود علاء ومحمد النني لاعبي الفراعنة، في مباراة أوغندا، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث حصل الثنائي على الإنذار الأول في لقاء الكونغو، مما يدفع الجهاز الفني للتفكير في إراحتهما خوفًا من حصولهما على الإنذار الثاني، وعدم المشاركة في لقاء دور الـ16.
بيير-ايميريك-اوباميانج

من أجل التدعيم.. أرسنال يبحث بيع أوباميانج

انضم المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج إلى صفوف أرسنال في شهر يناير من عام 2018، ومنذ ذلك الحين تألق بصورة لافتة للنظر، وشكل ثنائيا هجوميا مدمرا برفقة المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، وتمكن في أول موسم كامل له من التتويج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا مناصفة مع ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، ومع ذلك يرغب مدرب المدفعجية أوناي إيمري في تدعيم فريقه بالتعاقد مع لاعبين من أمثال ويليام ساليبا وكيران تيرني ومؤخرًا ويلفريد زاها.
منتخب-مصر‎ (2)

ملامح تشكيل منتخب مصر في ودية غينيا

كشف مصدر مسئول داخل جهاز المنتخب الوطني، عن ملامح تشكيل الفراعنة في ودية غينيا، المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الجهاز الفني ينوي تجربة كل العناصر التي لم تشارك بصفة أساسية في ودية تنزانيا، موضحًا أن الاتجاه الأقرب هو منح محمد صلاح ومحمد النني وعبد الله السعيد شوطا واحدا فقط.
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علي غزال: كلنا واحد في المنتخب وجاهزون لكأس الأمم

أكد علي غزال، لاعب خط وسط المنتخب الوطني، جاهزية جميع اللاعبين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وقال غزال في تصريحات تليفزيونية: "نؤدي التدريبات بقوة، من أجل حجز مكان في التشكيل الأساسي للمنتخب، وكلنا واحد في المنتخب، ولا يوجد فرق بين لاعب أساسي واحتياطي، الأهم هو أن نحصد لقب البطولة، وهناك لاعبون كانوا يستحقون التواجد مع المنتخب في البطولة الإفريقية، ولكن هذه وجهة نظر الجهاز الفني ويجب على الجميع احترامها، خاصة أن جميع اللاعبين في القائمة النهائية على مستوى عال من الكفاءة".
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