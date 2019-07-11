محمد النني يقترب من الرحيل عن أرسنال

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

محمد النني

كشفت تقارير إنجليزية، اليوم الخميس، عن أن محمد النني، لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني، قد يدخل في صفقة تبادلية من أجل ضم المدفعجية، الإيفواري ويلفريد زاها، نجم نادي كريستال بالاس. وقالت صحيفة "ذا صن" إن أرسنال سيعرض على كريستال بالاس ضم ويلفريد زاها صاحب الـ26 عاما، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، علاوة على محمد النني وكالوم تشامبرز وكارل ينكيسون. وأضافت "ذا صن" أن الثلاثي محمد النني وكالوم تشامبرز وكارل ينكيسون لم يلعبوا كثيرا تحت قيادة المدير الفني الفرنسي أوناي إيمري.

محمد النني صاحب الـ27 عاما يمتد عقده مع أرسنال حتى 2022، بعدما انضم للمدفعجية في 2016، آتيًا من نادي بازل السويسري، ولعب النني بشكل عام منذ انضمامه للجانرز، 89 مباراة، بعدد دقائق بلغ 5.588 دقيقة، سجل خلالها هدفين، وصنع 8 أخرى. وفي سياق آخر، رفض الفرنسي لوران كوشيلني السفر إلى معسكر أرسنال في الولايات

محمد النني صاحب الـ27 عاما يمتد عقده مع أرسنال حتى 2022، بعدما انضم للمدفعجية في 2016، آتيًا من نادي بازل السويسري، ولعب النني بشكل عام منذ انضمامه للجانرز، 89 مباراة، بعدد دقائق بلغ 5.588 دقيقة، سجل خلالها هدفين، وصنع 8 أخرى.



وفي سياق آخر، رفض الفرنسي لوران كوشيلني السفر إلى معسكر أرسنال في الولايات المتحدة الأمريكية، ونشر النادي الإنجليزي بيانا بعدما قرر قائد المدفعجية عدم السفر إلى معسكر الفريق التحضيري للموسم المقبل.



وجاء بيان أرسنال كالتالي: "نحن محبطون جدا من موقف لوران، وهو الذي يتعارض مع قواعد النادي، ونأمل في أن يتم حل الموقف ولن نقدم أي تعليقات أخرى في الوقت الحالي".



ولم يتم الكشف عن سبب عدم سفر كوشيلني مع الفريق، علمًا بأن تقارير سابقة أبرزت رغبة صاحب الـ33 عاما في الرحيل بفسخ التعاقد بالتراضي، وهو ما رفضته إدارة أرسنال.

