لأول مرة في تاريخها.. رئيس «مصر للطيران» عضو لجنة الرئاسة بالأياتا
تحرير:أميرة إبراهيم
١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران
في إنجاز جديد للطيران المدني المصري، فازت مصر بعضوية لجنة الرئاسة التابعة لمجلس المحافظين بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا)، حيث انتخب أعضاء مجلس المحافظين هذا الأسبوع الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عضوًا في الـ IATA Chair Committee لمدة ثلاث سنوات حتى 2022. وهو ما يعد إنجازا دوليا لمصر، نظرا للدور الريادي الذي تقوم به مصر للطيران في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما أنها تعد المرة الأولى في تاريخ مصر للطيران التى يتم انتخاب أحد رؤسائها لهذه العضوية خاصة بعد انضمام لجنة السياسات والاستراتيجيات للجنة الرئاسة بالأياتا.كان الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قد حصل على عضوية مجلس المحافظين بالأياتا في يونيو الماضي في سول كوريا، بعد الموافقة بالإجماع
كما أنها تعد المرة الأولى في تاريخ مصر للطيران التى يتم انتخاب أحد رؤسائها لهذه العضوية خاصة بعد انضمام لجنة السياسات والاستراتيجيات للجنة الرئاسة بالأياتا.
كان الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قد حصل على عضوية مجلس المحافظين بالأياتا في يونيو الماضي في سول كوريا، بعد الموافقة بالإجماع على انتخابه لهذه العضوية والتي تستمر لمدة ثلاث سنوات.
وعقب فوزه بهذه العضوية من ضمن العشرة أعضاء القائمين بأعمال هذه اللجنة الهامة بالأياتا، أعرب الطيار، أحمد عادل، عن سعادته لاختياره عضوًا بها، وهو ما يعد إضافة جديدة لرصيد الشركة الوطنية وإنجازًا دوليًا تم تحقيقه لقطاع الطيران المدني المصري.
وأوضح عادل أنه من مهام ومسئوليات لجنة الرئاسة هي القيام بمراقبة أداء الاتحاد الدولي الـIATA وتقديم التوجيهات والتوصيات الإدارية للرئيس التنفيذي للأياتا، وكذلك للمجالس الاستشارية التابعة للاتحاد فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لسياسات صناعة النقل الجوى ومراقبة الأداء المالى للاتحاد بشكل عام، وتقديم كل التوصيات والمقترحات لمجلس المحافظين لاعتمادها ليتم تطبيقها من قبل الأياتا.
ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الأول للجنة فى سبتمبر المقبل فى مدينة ميونيخ بألمانيا.
جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا يضم في عضويته أكثر من 290 عضوًا من شركات الطيران من إجمالي 120 دولة والتي تتحكم في نحو 82% من حركة النقل الجوي على مستوى العالم، متمثلة في كبرى شركات الطيران والشحن الجوي.