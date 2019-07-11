لأول مرة في تاريخها.. رئيس «مصر للطيران» عضو لجنة الرئاسة بالأياتا

تحرير:أميرة إبراهيم ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران

في إنجاز جديد للطيران المدني المصري، فازت مصر بعضوية لجنة الرئاسة التابعة لمجلس المحافظين بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا)، حيث انتخب أعضاء مجلس المحافظين هذا الأسبوع الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عضوًا في الـ IATA Chair Committee لمدة ثلاث سنوات حتى 2022. وهو ما يعد إنجازا دوليا لمصر، نظرا للدور الريادي الذي تقوم به مصر للطيران في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما أنها تعد المرة الأولى في تاريخ مصر للطيران التى يتم انتخاب أحد رؤسائها لهذه العضوية خاصة بعد انضمام لجنة السياسات والاستراتيجيات للجنة الرئاسة بالأياتا.كان الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قد حصل على عضوية مجلس المحافظين بالأياتا في يونيو الماضي في سول كوريا، بعد الموافقة بالإجماع