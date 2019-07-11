جريمة

سرقوا 600 ألف.. المؤبد لـ«عصابة الدواجن» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وسامي جورج، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الخميس، بمعاقبة أربعة أشخاص بالسجن المؤبد لكل منهم، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 57113 جنايات بلبيس لسنة 2018، بتكوين تشكيل عصابي في ما بينهم والسطو المسلح بواسطة أسلحة نارية على مزرعة دواجن تابعة لشركة «الدقهلية» للدواجن، حيث تمكنوا من الاستيلاء على ستمئة ألف جنيه، وأصابوا مهندسا من العاملين في المزرعة.
تعود تفاصيل القضية إلى مطلع العام المنقضي، بورود بلاغ من المدعو «محمد. ع. ع» 25 عاما، مهندس زراعي من العاملين بشركة «الدقهلية» للدواجن بدائرة مركز شرطة بلبيس، يتهم فيه مجهولين بالسطو على المزرعة وإصابته بطلق ناري، قبل أن يتمكنوا من سرقة 600 ألف جنيه متحصلات بيع الدواجن آنذاك. تحريات
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المشدد 5 سنوات لـ10 أحرقوا منزل جارهم وقاوموا الشرطة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبدالرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الخميس، بمعاقبة عشرة أشخاص بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات لكلًا منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 66 جنايات بلبيس لسنة 2016، بالشروع في قتل أحد جيرانهم وحرق منزله بدائرة مركز شرطة بلبيس، قبل أن يقاوموا السلطات الأمنية بإطلاق النيران تجاههم بواسطة أسلحة نارية كانت بحوزتهم.
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تمثال وخبير.. الطمع ينهي أحلام موظف في صفقة العمر

سيارة ملاكي يستقلها 6 أشخاص، مظهرهم مريب يدل على أن أحدهم مختطف أو أن جريمة ما خلفهم. هذا ما رصدته قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، خلال المرور لتفقد الحالة الأمنية، وهو ما دفع القوة لمطاردة السيارة الملاكي واستيقافها، وتفتيش مستقليها، لتتضح حيازتهم تمثالا أثريا، ومبالغ مالية، وأسلحة بيضاء وأخرى مصطنعة، واتضح أن الواقعة عبارة عن سلسلة جرائم مركبة بين الاتجار فى الآثار وانتحال صفة ضباط شرطة، واختطاف واحتجاز عنوة، بخلاف حيازة السلاح، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
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سائق ينهي خلافاته مع نسيبه بـ«طعنة موت» بالشرقية

أقدم سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياة عامل، تربطهما علاقة نسب؛ إثر نشوب خلافات أسرية بينهما، حيث استلَّ «مطواة» كانت بحوزته، وسدد عدة طعنات للمجني عليه حتى فارق الحياة، فيما لاذ المتهم بالفرار فور ارتكاب جريمته بعزبة «شاهين» التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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حبس المتهمين في قضية رشوة النائب صلاح عيسى

قررت نيابة جنح الرمل بمجمع محاكم الإسكندرية، برئاسة المستشار أسامة حسام الدين حبس كل من "رمضان. إ. م"، و"لطفي. ف. ج"، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا لاتهامهم بالرشوة لإنهاء إجراءات تراخيص أرض جبانات بمنطقة شرق الإسكندرية من خلال تقديم مبالغ مالية للنائب صلاح عيسى على سبيل الرشوة، لاستخدام نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء التراخيص الخاصة بأرض الجبانات، وكان مجلس النواب قد قرر رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب.
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سجن

المشدد 5 سنوات لـ10 أحرقوا منزل جارهم وقاوموا الشرطة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبدالرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الخميس، بمعاقبة عشرة أشخاص بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات لكلًا منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 66 جنايات بلبيس لسنة 2016، بالشروع في قتل أحد جيرانهم وحرق منزله بدائرة مركز شرطة بلبيس، قبل أن يقاوموا السلطات الأمنية بإطلاق النيران تجاههم بواسطة أسلحة نارية كانت بحوزتهم.
محكمة

السجن 10 سنوات لـ«مزوّر حكم الإدارية» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شاب، في العقد الرابع من عمره، بالسجن لمدة عشر سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 2446 جنايات ههيا لسنة 2018، بالاشتراك مع آخر في تزوير حُكم تابع للمحكمة الإدارية العليا، بالإضافة إلى استمارة صرف راتب شهري منسوب صدورها للإدارة التعليمية بمركز ومدينة ههيا، وذلك سعيًا منه للتعيين في الإدارة التعليمية.
سجن

6 سنوات سجن لعامل أحرق طفل جاره حيًا بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الخميس، بمعاقبة لحَام كاوتش معروف باسم «ابن شوقية» بالسجن لمدة 6 سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 1626 جنايات منيا القمح لسنة 2019، باستدراج طفل جاره، والذي بالكاد أتم ربيعه الثالث عشر، وإشعال النيران في جسده لسرقة دراجة بخارية «توكتوك» كان بحوزته بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
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المشدد 3 سنوات لـ3 تجار «بانجو» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة ثلاثة عاطلين، بالسجن المُشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 6090 جنايات منيا القمح لسنة 2019، بحيازة مجموعة من اللفافات تحتوي على كمية من نبات «البانجو» المُخدر، بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة منيا القمح.
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