سرقوا 600 ألف.. المؤبد لـ«عصابة الدواجن» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وسامي جورج، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الخميس، بمعاقبة أربعة أشخاص بالسجن المؤبد لكل منهم، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 57113 جنايات بلبيس لسنة 2018، بتكوين تشكيل عصابي في ما بينهم والسطو المسلح بواسطة أسلحة نارية على مزرعة دواجن تابعة لشركة «الدقهلية» للدواجن، حيث تمكنوا من الاستيلاء على ستمئة ألف جنيه، وأصابوا مهندسا من العاملين في المزرعة.

تعود تفاصيل القضية إلى مطلع العام المنقضي، بورود بلاغ من المدعو «محمد. ع. ع» 25 عاما، مهندس زراعي من العاملين بشركة «الدقهلية» للدواجن بدائرة مركز شرطة بلبيس، يتهم فيه مجهولين بالسطو على المزرعة وإصابته بطلق ناري، قبل أن يتمكنوا من سرقة 600 ألف جنيه متحصلات بيع الدواجن آنذاك. تحريات