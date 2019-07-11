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تكريم حلا شيحة ومحمد رمضان فى مهرجان «بياف»

تحرير:محمد عبد المنعم ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
حلا شيحة ومحمد رمضان
حلا شيحة ومحمد رمضان
يكرم مهرجان "بياف" بلبنان الفنانة حلا شيحة عن دورها فى مسلسل "زلزال"، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام": "تكريم خاص من مهرجان بياف عن دوري في مسلسل زلزال.. صافية". وحرص الجمهور على تهنئتها بالتكريم. وفاز محمد رمضان فى نفس المهرجان بجائزة أفضل ممثل عن دوره فى مسلسل زلزال، وأفضل كليب عن "مافيا"، وسافر إلى لبنان أمس ليتسلم الجائزة، وكتب عبر حسابه بـ«إنستجرام»: "وصلت بيروت لحضور مهرجان بياف 2019، الحمد لله جائزة أفضل ممثل عن مسلسل زلزال وأفضل فيديو كليب مافيا، ثقة في الله نجاح، ويقام حفل توزيع الجوائز مساء الجمعة المقبلة".
تدور أحداث مسلسل "زلزال" حول رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، إلا أن البائع يماطل في توقيع العقد إلى أن يقع زلزال 1992، حيث يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل، ما يخلق صدامًا بين البائع وابن المتوفى، على الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع. "زلزال" من بطولة محمد رمضان وحلا شيحة
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نبيل-الحلفاوى (10)

نبيل الحلفاوي عن إعلان «اعتذار المنتخب»: سذاجة

أعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عن غضبه الشديد من إعلان شركة "بيبسي" الذي تم تداوله بشكل واسع خلال الساعات الماضية، ويظهر فيه عدد من لاعبي المنتخب المصري، وهم يقدموان اعتذارا للجمهور بعد خروجهم من كأس أمم إفريقيا 2019، حيث كتب على حسابه بموقع «تويتر»: «مفهوم تعمل إعلانات لشحذ الهمم وشحن الجماهير والفريق.. لكن الاعتذار عن تقصير أو هزيمة دي مسألة شخصية جدا..لازم تكون نابعة من الشخص نفسه.. ماينفعش فيها تمثيل وإخراج.. وبعدين إيه السذاجة والرداءة دي؟ كأنها مدرسة ابتدائي والميس حفظتهم ورصتهم عشان يسمّعوا الكلمتين. ويعني إيه السنين؟».
نيقولا-معوض (1)

3 نجوم جدد ينضمون إلى أبطال مسلسل «بلا دليل»

تواصل شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، التعاقد مع نجوم مسلسلها الجديد «بلا دليل» من أجل سرعة الانتهاء من التحضيرات الأولية ودخول لوكيشن التصوير، حيث تعاقدت مؤخرًا مع كل من الممثل اللبناني نيكولا معوض، الفنان أحمد كرارة، بالإضافة إلى الممثل الشاب إسلام جمال، لينضموا بذلك إلى أسرة مسلسل «بلا دليل» بطولة التونسية درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوى وعمر الشناوى وإنعام الجريتلى ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، المسلسل من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفى.
أنجلينا جولي

أنجلينا جولي بـ«قميص نوم» في باريس (صور)

النجمة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي دائمًا تخطف أنظار محبيها وعدسات المصورين بإطلالات جذابة وأنيقة، وفعلتها هذه المرة في أثناء وجودها في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ارتدت "جولي" البالغة من العمر 43 عاما، صباح الثلاثاء، فستانا طويلا بدون أكمام باللون الأبيض المخطط بخطوط رفيعة سوداء اللون، وانتعلت حذاءً باللون الأسود، وحملت شالا من الصوف باللون الأبيض على ذراعيها، ووضعت لمسات من المكياج الرقيق الهادئ، بالإضافة إلى أن "أنجلينا" قامت بتصفيف شعرها بشكل مريح لينسدل على كتفيها وظهرها.
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مروان-خورى

وفاة والدة مروان خوري.. وتأجيل حفله بلبنان

توفيت صباح اليوم، نسيما مارون نطانيوس، والدة المطرب والملحن اللبناني مروان خوري، ومن المقرر الصلاة على الجثمان في كنيسة السيدة عشميت، ثم ينقل الجثمان لدفنها بمسقط رأسها بمزرعة التفاح بقضاء زعرتا، ويستقبل "مروان" وأسرته العزاء يومي السبت والأحد في دار رعية كنيسة السيدة عشميت. ونعى مقدّم البرامج والممثل الكوميدي هشام حداد والدة الفنان مروان خوري في تغريدة عبر حسابه الرسميى على "تويتر" وكتب: "الله يرحم إمك يا خيي واللي خلّف حدا متلك ذكراه مخلّد لأبد الآبدين".
ماجد-المصري

أول صور من حفل زفاف نجل ماجد المصري.. ولوسي ترقص

احتفل الفنان ماجد المصري، مساء اليوم الجمعة، بزفاف نجله "أحمد" على مهندسة الإلكترونيات هند هيثم صادق، على شاطئ مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وسط حضور عدد من أصدقائه من داخل الوسط الفني ومن خارجه، وحضر عدد من نجوم الفن الذين حرصوا أن يكونوا أول المهنئين له منهم، الفنان أكرم حسني، الفنانة وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي، الإعلامية بوسي شلبي، والمنتج وليد منصور، والفنانة الاستعراضية لوسي والتي نشرت لها بوسي شلبي عبر حسابها على "إنستجرام" مقطع فيديو وهي ترقص في الزفة، وغيرهم.
حفل-اليسا (2)

إليسا تغضب الجمهور بسبب تدوينة عن اللاجئين السوريين

أثارت تدوينة للمطربة اللبنانية إليسا غضب الكثيرين من الجمهور، إذ دعت إلى مغادرة اللاجئين السوريين لبنان، وعودتهم إلى وطنهم. وكتبت إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا مع عودة اللاجئين لبلدهم لأن بلدهم أحق بهم، ولبنان يعاني أزمة اقتصادية، ولا يقدر أن يتحمل. أنا بحب الشعب السوري وأمي سورية، وأريد أن يكونوا مرتاحين في أرضهم". وانهالت التعليقات الرافضة من الجمهور لـ"دعوة" إليسا، فكتبت إحداهم: "عمري ما شفت حد بيطرد ضيوف"، وقالت أخرى: "يجوا (السوريين) عندنا مصر نشيلهم فوق راسنا والله".
نانسى-عجرم

مطار لبنان لنانسى عجرم: لم تنتظري سوى 12 دقيقة

أصدر مسئولو أمن مطار لبنان، قبل قليل، بيانا يرد فيه، على الاتهامات التي وجهتها نانسي عجرم، بالإهمال واضطرارها للانتظار أكثر من ساعة وهي تحمل ابنتها الرضيعة على يدها، حيث قال البيان: «تم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام تداول انتقادات للزحمة الشديدة التي يشهدها المطار. يهم قيادة جهاز أمن المطار أن توضح أن الزحمة في المطار التي تم الحديث عنها كانت في وقت الذروة وناتجة من هبوط تسع طائرات بأقل من ساعة، بمعدل 1769 راكبا، وهذا ما يستوجب التنويه بعمل الأجهزة الأمنية في المطار، خصوصا جهاز الأمن العام الذي يتعامل مع هذا العدد بكل مهنية».
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