تكريم حلا شيحة ومحمد رمضان فى مهرجان «بياف»

تحرير:محمد عبد المنعم ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

حلا شيحة ومحمد رمضان

يكرم مهرجان "بياف" بلبنان الفنانة حلا شيحة عن دورها فى مسلسل "زلزال"، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام": "تكريم خاص من مهرجان بياف عن دوري في مسلسل زلزال.. صافية". وحرص الجمهور على تهنئتها بالتكريم. وفاز محمد رمضان فى نفس المهرجان بجائزة أفضل ممثل عن دوره فى مسلسل زلزال، وأفضل كليب عن "مافيا"، وسافر إلى لبنان أمس ليتسلم الجائزة، وكتب عبر حسابه بـ«إنستجرام»: "وصلت بيروت لحضور مهرجان بياف 2019، الحمد لله جائزة أفضل ممثل عن مسلسل زلزال وأفضل فيديو كليب مافيا، ثقة في الله نجاح، ويقام حفل توزيع الجوائز مساء الجمعة المقبلة".

تدور أحداث مسلسل "زلزال" حول رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، إلا أن البائع يماطل في توقيع العقد إلى أن يقع زلزال 1992، حيث يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل، ما يخلق صدامًا بين البائع وابن المتوفى، على الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع. "زلزال" من بطولة محمد رمضان وحلا شيحة