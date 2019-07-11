الأهلي يواجه «نيو بورت كاونتي» الإنجليزي في إسبانيا

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية، اليوم الخميس، أمام فريق نيو بورت كاونتي الإنجليزي، في ثاني مبارياته الودية بمعسكر الإعداد الخارجي المقام في مدينة إليكانتي الإسبانية، ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت إسبانيا على ملعب بيناتارا بمدينة سان بيدرو، التي تبعد عن مقر إقامة الفريق بنحو نصف ساعة، وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية يوم الإثنين الماضي أمام فريق سوكر سمارت الإسباني، وفاز بنتيجة تسعة أهداف دون مقابل.

ووضع الجهاز الفني للأهلي برنامجا بدنيا خاصا للأنجولي جيرالدو بعد وصوله، أمس الأربعاء، إلى معسكر الفريق في إسبانيا، ويخضع اللاعب لتدريبات بدنية وأحمال محددة للارتقاء بالنواحي البدنية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية. وكان جيرالدو قد حصل على راحة لعدة أيام عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية،

ووضع الجهاز الفني للأهلي برنامجا بدنيا خاصا للأنجولي جيرالدو بعد وصوله، أمس الأربعاء، إلى معسكر الفريق في إسبانيا، ويخضع اللاعب لتدريبات بدنية وأحمال محددة للارتقاء بالنواحي البدنية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.



وكان جيرالدو قد حصل على راحة لعدة أيام عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تقام في مصر حاليا قبل الانضمام إلى معسكر الفريق استعدادا للمباريات المقبلة.



من جانبه، عبر محمد يوسف، المدرب العام للفريق، عن سعادته بالأجواء الإيجابية التي يعيشها الفريق داخل معسكره الحالي بمدينة إليكانتي الإسبانية.



وقال إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، كان موفقا للغاية في اختيار مكان المعسكر الذي يعد نموذجيا في كل شيء، نظرا لتوافر كل الإمكانيات التي تساعد على النجاح من حيث المناخ المثالي والإقامة المميزة والتنقلات السريعة.



