رياضة

الأهلي يواجه «نيو بورت كاونتي» الإنجليزي في إسبانيا

١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
الأهلي
الأهلي
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية، اليوم الخميس، أمام فريق نيو بورت كاونتي الإنجليزي، في ثاني مبارياته الودية بمعسكر الإعداد الخارجي المقام في مدينة إليكانتي الإسبانية، ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت إسبانيا على ملعب بيناتارا بمدينة سان بيدرو، التي تبعد عن مقر إقامة الفريق بنحو نصف ساعة، وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية يوم الإثنين الماضي أمام فريق سوكر سمارت الإسباني، وفاز بنتيجة تسعة أهداف دون مقابل.
ووضع الجهاز الفني للأهلي برنامجا بدنيا خاصا للأنجولي جيرالدو بعد وصوله، أمس الأربعاء، إلى معسكر الفريق في إسبانيا، ويخضع اللاعب لتدريبات بدنية وأحمال محددة للارتقاء بالنواحي البدنية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية. وكان جيرالدو قد حصل على راحة لعدة أيام عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية،
اقرأ المزيد
صلاح-محسن

صلاح محسن يكشف حقيقة عروض الرحيل عن الأهلي

عبر صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاؤله الشديد بقدرة اللاعبين على الفوز ببطولة الدوري، مشيرًا إلى أن معسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا يعتبر خطوة مهمة لتحقيق هذا الهدف الذي يسعى إليه الجميع، وأوضح ان الأهلي استفاد بشكل كبير من تجربة سوكر سمارت الودية التي فاز فيها بتسعة أهداف دون مقابل، مؤكدًا ان الفريق يتعامل مع أية مباراة بمنتهى الجدية، بصرف النظر عن المنافس، وكانت فرصة للجهاز الفني لتجربة العديد من الجوانب الخططية الخاصة بإعداد الفريق للمرحلة القادمة.
سيرجي- فارياس (4)

رسميًا.. البرازيلى فارياس مدربًا لطلائع الجيش

أعلن نادي طلائع الجيش، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع البرازيلى سيرجيو فارياس، لتولى الإدارة الفنية فى الموسم الجديد، خلفاً للبلجيكى لوك إيميل الذى رحل عن الفريق، علمًا بأن سيرجيو فارياس، وصل إلى مطار القاهرة، اليوم برفقة ستيفانو إمبكيا جلزون مدرب الأحمال الجديد. وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى الممتاز، محتلا المركز الثامن، برصيد 41 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 41 هدفا، فيما تلقت شباكهم 39، وخرج الطلائع من كأس مصر من دور الـ16 على يد حرس الحدود.
محمود-الخطيب-في-مران-المنتخب

صدمة جديدة للأهلي من اتحاد الكرة بسبب القيد المحلي

أكد وليد العطار، مدير لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه من الصعب تنفيذ طلب الأهلي فتح القيد المحلي للموسم الجديد في الوقت الحالي، وقال العطار في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الخميس، إنه لا توجد لوائح تسمح لاتحاد الكرة بفتح القيد لموسم جديد قبل نهاية الموسم الحالي، وكان قد قرر مسؤولو اتحاد الكرة فتح القيد المحلي للدوري المصري يوم 29 يوليو الجاري، رسميا بعد تعديل مواعيد مؤجلات مباريات الدوري الممتاز، لينتهي الدوري يوم 28 يوليو بمباراة الأهلي والزمالك.
اقرأ المزيد من الأخبار
لاسارتي-الأهلى وحرس الحدود (2)

مارتن لاسارتي يعدد مزايا معسكر الأهلي في إسبانيا

قال الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إقامة معسكر الإعداد الخارجي للفريق في إسبانيا خلال هذا التوقيت مهم للغاية؛ لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للارتباطات المقبلة، وأوضح في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أن الجهاز الفني سيعمل على استغلال الإمكانات المتاحة في المعسكر؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة مع خوض 3 مباريات ودية متدرجة المستوى أمام مدارس كروية مميزة لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب قبل استئناف المباريات الرسمية.
صلاح-محسن

الأهلي يعاقب صلاح محسن بعد واقعة مباراة المتحدة

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية على صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد رحيله فور علمه أنه خارج مواجهة فريق المتحدة الودية، التي جمعتهما، أمس الأربعاء، على ستاد مختار التتش بالجزيرة. وعلمت «التحرير» أن سيد عبد الحفيظ أبلغ صلاح مسحن بتغريمه 200 ألف جنيه، بسبب رحيله من النادي عقب استبعاده من تشكيل الفريق في المباراة الودية مع المتحدة، في إطار استعدادات الفريق الحالية لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.
محمد-يوسف-الأهلى وحرس الحدود (1)

مدرب الأهلي يعدد مكاسب ودية «المتحدة»

قال محمد يوسف، المدرب العام بالنادي الأهلي، إن ودية «المتحدة» التي خاضها الفريق أمس الأربعاء، حققت العديد من الأهداف الفنية التي سعى إليها الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي؛ ويأتي في مقدمتها تجربة جميع عناصر الفريق في أول مباراة ودية مع بداية فترة الإعداد للمرحلة المهمة المقبلة، وأضاف يوسف أن الجهاز الفني كان حريصا على إقامة المباراة أمس على أربعة أشواط؛ من أجل منح الفرصة للجهاز الفني لرؤية جميع العناصر داخل الملعب بعد مشاركة الجميع طوال الأيام الماضية في خوض التدريبات بشكل يومي، وعلى فترتين صباحية ومسائية في بعض الأيام.
لاسارتى (1)

لاسارتي يحدد مطالبه للجنة التخطيط بالأهلي

كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي الأهلي عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم مع الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة؛ لمناقشة احتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني للمرحلة القادمة، موضحًا أن الاجتماع مع لاسارتي جاء إيجابيا، خاصة أن اللجنة استمعت لتصوره حول العديد من الأمور المهمة التي تخص اللاعبين ومستقبل الفريق. وأضاف أن الرؤية التي طرحها الأوروجواياني جاءت متوافقة كثيرا مع رؤية لجنة التخطيط، وقال إن الأهلي يمتلك أفضل العناصر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org