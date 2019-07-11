الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة.. و18 مدينة +40

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 26 40شبين الكوم 25 40طنطا 25 39دمنهور 25 36الإسكندرية 26 31بلطيم 25 31مطروح 24 30السلوم 26 32سيوة 23 43بورسعيد 26 33دمياط 25 31الزقازيق 25 40الإسماعيلية 24 41السويس 24 41العريش 23 33رفح 23 33رأس سدر 26 41نخل 19 41نويبع 27 39طابا 25 39كاترين 20