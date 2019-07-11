سحب تراخيص 30 سيارة بالمنيا لمخالفتها الأجرة

تحرير:محمد الزهراوي ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

موقف ميكروباص -صورة أرشيفية

قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، سحب تراخيص 30 سيارة أجرة؛ لمخالفتهم التعريفة الجديدة المقررة للمواصلات، وإيقاف السيارات لمدة ثلاثين يوماً، وذلك في إطار المتابعة الميدانية والحملات المفاجئة علي المواقف لضبط المخالفين والمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة، وقال المحافظ، في تصريحات اليوم الخميس، إن المخالفات جاءت عقب تلقي شكاوى المواطنين وبلاغات من الخط الساخن وغرفة العمليات والمتابعة الميدانية.

وكان المحافظ، قد وجه رؤساء الوحدات المحلية ومديري المواقف الرسمية وإدارة المرور بتكثيف الحملات بجميع المواقف وعلى الطرق السريعة والداخلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، ومتابعة الموقف على مدار اليوم والتأكد من تنفيذ القرارات الخاصة بتعديل التعريفة وعدم استغلال السائقين. كما أنهت المحافظة