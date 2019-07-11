سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

سحب تراخيص 30 سيارة بالمنيا لمخالفتها الأجرة

تحرير:محمد الزهراوي ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
موقف ميكروباص -صورة أرشيفية
موقف ميكروباص -صورة أرشيفية
قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، سحب تراخيص 30 سيارة أجرة؛ لمخالفتهم التعريفة الجديدة المقررة للمواصلات، وإيقاف السيارات لمدة ثلاثين يوماً، وذلك في إطار المتابعة الميدانية والحملات المفاجئة علي المواقف لضبط المخالفين والمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة، وقال المحافظ، في تصريحات اليوم الخميس، إن المخالفات جاءت عقب تلقي شكاوى المواطنين وبلاغات من الخط الساخن وغرفة العمليات والمتابعة الميدانية.
وكان المحافظ، قد وجه رؤساء الوحدات المحلية ومديري المواقف الرسمية وإدارة المرور بتكثيف الحملات بجميع المواقف وعلى الطرق السريعة والداخلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، ومتابعة الموقف على مدار اليوم والتأكد من تنفيذ القرارات الخاصة بتعديل التعريفة وعدم استغلال السائقين. كما أنهت المحافظة
اقرأ المزيد
الدويقة

فرش شقق الأسمرات سبب تأخر تسكين أهالي الدويقة

تمكنت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية من التخلص نهائيا من العديد من المناطق العشوائية ونقل سكانها أو تعويضهم ثم هدم كل المنازل العشوائية والبدء فى بناء وحدات جديدة، مثلما حدث فى منطقة تل العقارب بالسيدة زينب ومنطقة مثلث ماسبيرو، ولكن تظل منطقة الدويقة المنطقة الأقدم والأكثر عشوائية، وتعمل الحكومة جاهدة على التخلص منها، إلا أن ذلك لم يحدث، وهناك أهالى يصرخون يوميا مطالبين الحكومة بتسليمهم وحدات جديدة بعد أن تم حصرهم منذ فترة طويلة دون أن ينقلهم الحى للوحدات الجديدة، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب عدم القضاء على عشوائيات الدويقة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تعلن نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجيولوجيا بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول). وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجيولوجيا، البالغ عددها 10 آلاف و470 ورقة، أسفرت عن نجاح 9617 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 91.9%.
عبد الفتاح السيسى (4)

سعيد مرعي يؤدي اليمين أمام السيسي رئيسا للمحكمة الدستورية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أداء حلف اليمين للمستشار سعيد مرعي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مضيفا أن الرئيس السيسي اجتمع مع الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا، إذ أشاد بما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية من خبرة وتقاليد قضائية راسخة. وأكد الرئيس السيسي أهمية دورها في الحفاظ على النظام الدستوري والقانوني، والرقابة على دستورية القوانين، والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة.
تشميع-المحل-بالشمع-الاحمر

من ينفذ الأحكام؟ المحليات تمتنع والمجتمع المدني يصرخ

تكتظ الأحياء بالمقاهى والمبانى المخالفة، وهو ما يؤرق ليس فقط المسئولين بل والسكان أيضا ممن يطالبون بحقهم الدستورى فى سكن آمن وهواء نقى، وهو ما دفع بعض أعضاء المجتمع المدنى من أحياء محافظة القاهرة لإطلاق مبادرة، يطالبون من خلالها جميع المسئولين بالوزارات المعنية ومحافظة القاهرة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أصحاب المقاهى والمبانى المخالفة بالأحياء، وذلك بسب تقاعس العاملين بالمحليات عن تنفيذها، وهو ما أسهم فى تفاقم المخالفات، حيت تنتشر المقاهى بشكل كبير أسفل المبانى السكنية بالمخالفة للقوانين، ويتمادى أصحابها فى المخالفات.
اقرأ المزيد من الأخبار
مواقف-ميكروباصات-وتكسى- (1)

لمخالفة التعريفة.. سحب رخص وإيقاف 36 تاكسي بالزقازيق

أعلنَّ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، ضبط 36 سيارة أجرة «تاكسي» مخالفة بمدينة الزقازيق؛ وذلك لعدم التزام سائقيها بسعر فتح «البُنديرة» وتشغيل العداد والانتظار وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، منوهًا بأن المخالفين استغلوا المواطنين، فيما كشفت الوقائع حملات تفتيشية مفاجئة شنتها الإدارة العامة للمواقف، بالتنسيق مع إدارة مرور الشرقية، على السائقين بعدد من مواقف السيارات، وذلك لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بحزم وقوة على المخالفين.
اتوبيسات

مسئولة تتنكر لكشف «مخالفي الأجرة» في الدقهلية (صور)

أثناء متابعتها التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، استقلت منال الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر، اليوم السبت، كمواطنة عادية، أحد أتوبيسات نقل الركاب على خط "ميت غمر - دماص"، من موقف سيارات ميت غمر، وأثناء جمع الأجرة أعطت "الغندور" - تباع السائق، مبلغ 10 جنيهات، ولكنه حاسبها على أجرة 3.5 جنيه للفرد مخالفا بذلك تسعيرة الركوب الجديدة المقررة ومقدارها 2.25 جنيه، وأثناء طلبها بحقها في باقي الأجرة، رفض التباع الالتزام بالتسعيرة الجديدة ونشبت مشاداة بينهما، لتكشف عن هويتها في النهاية.
عبد-العزيز-قنصوه-محافظ الإسكندرية

تعرف على تعريفة النقل العام والترام في الإسكندرية

اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، التعريفة الجديدة لأتوبيسات النقل العام وفقا للقرارر قم 612 لسنة 2019 والمقدمة من الهيئة العامة لنقل الركاب، ومن المقرر أن يتم تطبيقها اعتبارا من اليوم، وذلك خلال اجتماع مع المهندس محمد زكريا رئيس الهيئة العامه لنقل الركاب بالمحافظة. وجاءت التعريفة الجديدة بزيادة 50 قرشا للأتوبيس العادي لتصبح 2,5 جنيه بدلا من 2 جنيه، و5 جنيهات بدلا من 3 جنيهات لكل الخطوط، والأتوبيس المكيف بجميع خطوط السير من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org