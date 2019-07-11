هل تعثر مرور سفن عملاقة بقناة السويس؟.. الحكومة ترد

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

قناة السويس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعُم تعثر مرور السفن العملاقة وذات الحمولات الكبيرة بمجرى قناة السويس والتي يزيد غاطسها عن 20 مترا، وتواصل المركز مع هيئة قناة السويس, والتي أوضحت أن عمق القناة يبلغ 24 مترا، ما يسمح لجميع سفن الصب والحاويات أيا كان حجمها أو حمولتها بالمرور من القناة، مشددة على أن القناة استقبلت مُؤخراً أكبر سفينة حاويات في العالم، وعلى متنها 22 ألف حاوية.

وأضافت الهيئة، أنه مع التطورات الهائلة التي تشهدها قناة السويس وتعميق المجرى الملاحي، تزايد عدد السفن المارة من نحو 17.8 ألف سفينة عام 2017 - 2018 إلى نحو 18 ألف سفينة عام 2018 - 2019، والمستهدف أن تصل إلى حوالى 18.2 ألف سفينة في خطة عام 2019 - 2020.وتابعت أن الناتج المحلى الإجمالي لنشاط قناة السويس