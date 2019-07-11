جريمة

المشدد 5 سنوات لـ10 أحرقوا منزل جارهم وقاوموا الشرطة

تحرير:إسلام عبد الخالق ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبدالرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الخميس، بمعاقبة عشرة أشخاص بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات لكلًا منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 66 جنايات بلبيس لسنة 2016، بالشروع في قتل أحد جيرانهم وحرق منزله بدائرة مركز شرطة بلبيس، قبل أن يقاوموا السلطات الأمنية بإطلاق النيران تجاههم بواسطة أسلحة نارية كانت بحوزتهم.
تعود تفاصيل الواقعة لمنتصف عام 2016، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغًا من المدعو «مجدي.أ.ح» 36 عامًا، استورجي، مُقيم بدائرة المركز، يتهم فيه عشرة أشخاص من جيرانه بترويعه بواسطة سلاح ناري «فرد خرطوش» وأسلحة بيضاء وزجاجات «مولوتوف»،
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محكمة

سرقوا 600 ألف.. المؤبد لـ«عصابة الدواجن» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وسامي جورج، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الخميس، بمعاقبة أربعة أشخاص بالسجن المؤبد لكل منهم، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 57113 جنايات بلبيس لسنة 2018، بتكوين تشكيل عصابي في ما بينهم والسطو المسلح بواسطة أسلحة نارية على مزرعة دواجن تابعة لشركة «الدقهلية» للدواجن، حيث تمكنوا من الاستيلاء على ستمئة ألف جنيه، وأصابوا مهندسا من العاملين في المزرعة.
ضبط-60-قطعة-أثرية-وعملات-معدنية-في-المنيا (5)

تمثال وخبير.. الطمع ينهي أحلام موظف في صفقة العمر

سيارة ملاكي يستقلها 6 أشخاص، مظهرهم مريب يدل على أن أحدهم مختطف أو أن جريمة ما خلفهم. هذا ما رصدته قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، خلال المرور لتفقد الحالة الأمنية، وهو ما دفع القوة لمطاردة السيارة الملاكي واستيقافها، وتفتيش مستقليها، لتتضح حيازتهم تمثالا أثريا، ومبالغ مالية، وأسلحة بيضاء وأخرى مصطنعة، واتضح أن الواقعة عبارة عن سلسلة جرائم مركبة بين الاتجار فى الآثار وانتحال صفة ضباط شرطة، واختطاف واحتجاز عنوة، بخلاف حيازة السلاح، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
طعن-بالسكين

سائق ينهي خلافاته مع نسيبه بـ«طعنة موت» بالشرقية

أقدم سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياة عامل، تربطهما علاقة نسب؛ إثر نشوب خلافات أسرية بينهما، حيث استلَّ «مطواة» كانت بحوزته، وسدد عدة طعنات للمجني عليه حتى فارق الحياة، فيما لاذ المتهم بالفرار فور ارتكاب جريمته بعزبة «شاهين» التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
سجن

حبس المتهمين في قضية رشوة النائب صلاح عيسى

قررت نيابة جنح الرمل بمجمع محاكم الإسكندرية، برئاسة المستشار أسامة حسام الدين حبس كل من "رمضان. إ. م"، و"لطفي. ف. ج"، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا لاتهامهم بالرشوة لإنهاء إجراءات تراخيص أرض جبانات بمنطقة شرق الإسكندرية من خلال تقديم مبالغ مالية للنائب صلاح عيسى على سبيل الرشوة، لاستخدام نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء التراخيص الخاصة بأرض الجبانات، وكان مجلس النواب قد قرر رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب.
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محكمة

سرقوا 600 ألف.. المؤبد لـ«عصابة الدواجن» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وسامي جورج، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الخميس، بمعاقبة أربعة أشخاص بالسجن المؤبد لكل منهم، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 57113 جنايات بلبيس لسنة 2018، بتكوين تشكيل عصابي في ما بينهم والسطو المسلح بواسطة أسلحة نارية على مزرعة دواجن تابعة لشركة «الدقهلية» للدواجن، حيث تمكنوا من الاستيلاء على ستمئة ألف جنيه، وأصابوا مهندسا من العاملين في المزرعة.
محكمة

السجن 10 سنوات لـ«مزوّر حكم الإدارية» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شاب، في العقد الرابع من عمره، بالسجن لمدة عشر سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 2446 جنايات ههيا لسنة 2018، بالاشتراك مع آخر في تزوير حُكم تابع للمحكمة الإدارية العليا، بالإضافة إلى استمارة صرف راتب شهري منسوب صدورها للإدارة التعليمية بمركز ومدينة ههيا، وذلك سعيًا منه للتعيين في الإدارة التعليمية.
جثة (3)

بعد إحالتهم للمفتي.. وفاة أحد المتهمين بذبح «بسمة»

توفي أحد السجناء داخل مقر احتجازه بمركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الخميس، وتبين أنه أحد المتهمين الثلاثة بذبح ابنة خالته، وتُدعى «بسمة» الطالبة بالصف الأول الثانوي الفني التجاري، والتي أقدمَ شقيقه على ذبحها وكسر رقبتها داخل مسكنها بقرية «هرية رزنة»، بينما أفادت التحقيقات أن المتهم المتوفى فارق الحياة دون شبهة جنائية، وصرحت النيابة العامة بدفنه، وذلك بعد صدور قرار المحكمة في وقت سابق، بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى مفتي الجمهورية.
سجن

6 سنوات سجن لعامل أحرق طفل جاره حيًا بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الخميس، بمعاقبة لحَام كاوتش معروف باسم «ابن شوقية» بالسجن لمدة 6 سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 1626 جنايات منيا القمح لسنة 2019، باستدراج طفل جاره، والذي بالكاد أتم ربيعه الثالث عشر، وإشعال النيران في جسده لسرقة دراجة بخارية «توكتوك» كان بحوزته بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
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