لو صرختي هقتلك.. تفاصيل جديدة في مقتل محفظة قرآن
شاب لم يتعد الـ22 من العمر احترف السرقة في سن صغيرة بعد وفاة والدته وزواج والده من أخرى، تسلل إلى شقة محفظة قرآن لسرقتها مستغلا نومها لكن النهاية جاءت مختلفة عما خطط له
تحرير:محمد الشاملي
١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
جريمة قتل - تعبيرية
أسرة انفرط عقد حباتها بوفاة الأم، تلك السيدة التي كانت همزة الوصل بين الأب والأبناء، تقضي ساعات النهار في إنجاز المهام المنزلية وإعداد الطعام، وتتابع أحوال أطفالها وحياتهم الدراسية وشؤون حياتهم والوقوف على أخلاق وطباع جلسائهم خوفا من "رفيق السوء" الذي قد يدفعهم نحو الهاوية، الأمر الذي تحقق بعد رحيلها عن الدنيا، تفككت الأسرة بشكل كامل، وانشغل الأب بعمله وتوفير طلبات المنزل، وسرعان ما تزوج من سيدة أخرى تعينه على تربية الأبناء وتلبية طلباته الشخصية دون أي محاولة للتقرب من أطفاله.
داخل منزل بسيط بقرية طناش في مركز الوراق شمال محافظة الجيزة، نشأ "فتحي" في أسرة متوسطة الحال، لم يهتم بإتمام تعليمه والحصول على الشهادة الجامعية، اكتفى بالتعليم الأساسي إذ كان دائم الهروب من المدرسة إضافة إلى إثارته المشكلات باستمرار.
سعى والد الشاب إلى إلحاقه بمهنة تعينه على توفير احتياجاته الشخصية
داخل منزل بسيط بقرية طناش في مركز الوراق شمال محافظة الجيزة، نشأ "فتحي" في أسرة متوسطة الحال، لم يهتم بإتمام تعليمه والحصول على الشهادة الجامعية، اكتفى بالتعليم الأساسي إذ كان دائم الهروب من المدرسة إضافة إلى إثارته المشكلات باستمرار.
سعى والد الشاب إلى إلحاقه بمهنة تعينه على توفير احتياجاته الشخصية ليسقط عن كاهله مصروفاته والتفرغ لرعاية إخوته لاسيما ارتفاع الأسعار إلا أن نجله استمر في مسلسل الفشل، دون المكوث في أي مهنة لفترة طويلة فسرعان من يتعرض للطرد.
اتخذ "فتحي" من أرباب السوابق ومتعاطي المواد المخدرة أصدقاء له، وصار يعرف بينهم بـ"حمبوصة" بعد إدمانه الحشيش، بل ووصل الأمر إلى مشاركتهم ارتكاب بعض الأعمال المخالفة للقانون وسقط في قبضة الشرطة 4 مرات على خلفية اتهامه في قضايا سرقة متنوعة، وأضحى مسجل خطر وهو ابن الـ22 ربيعا.
اعتاد "حمبوصة" التسكع في الطرقات بحثا عن فريسة سهلة المنال، لقمة سائغة تمحنه جنيهات يبتاع بها مخدر الحشيش الذي بات أسيرا له لا يقوى على العيش دونه، يعود في المساء إلى منزله، يبيت تحت سقفه تارة وأعلى السطح أخرى.
مساء الجمعة الماضية خرج ابن الـ22 ربيعا يتجول بين شوارع منطقة القومية العربية في إمبابة، شخص ببصره نحو عقار سكني يطبق عليه الهدوء، قرر الصعود بحثا عن شقة يتسلل إليها للاستيلاء على أموال أو مشغولات ذهبية إلا أن شك أحد الجيران في تعبيرات وجهه التي اتسمت بالارتباك اضطرته للنزول سريعا.
لدى خروج "فتحي" من العقار تصادف دخول سيدة خمسينية تحمل أكياسا سوداء لطلبات المنزل، عرض عيها مساعدتها في حمل الحقائب الأمر الذي قابلته السيدة بترحيب وإشادة دون أن تدري بما ينتظرها.
صباح اليوم التالي طرق ابن شقيقة السيدة الخمسينية باب شقتها للاطمئنان عليها إذ إنها تقيم بمفردها بعد زواج ابنتها "هاجر"، لكن دون جدوى، واضطر لكسر الباب ليعثر عليها جثة غارقة في بركة من الدماء بغرفة النوم، فأبلغ شرطة النجدة "إلحقوني.. خالتي اتقتلت".
وصلت قوات الشرطة مسرح الجريمة بقيادة اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة، وكشفت المعاينة الأولية مقتل "أمل عبد القادر" 52 سنة، مُحفظة قرآن كريم بمسجد قريب من منزلها المواجه لمستشفى الوراق المركزي، فضلا عن وجود بعثرة في محتويات الشقة.
4 أيام بحثا قادت المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة إلى حل اللغز، تبين أن عاطلا يدعى "فتحي" 22 سنة، وراء ارتكاب الواقعة، بدافع السرقة، وأنه خدع المجني عليها بعرض مساعدتها في حمل أكياس ثقيلة، وسمعها تخبر أحد الأشخاص عبر الهاتف " أنا وصلت البيت وهنام كمان شوية".
تسلل المتهم إلى شقة الضحية، وجدها نائمة بالصالة وبجوارها حقيبتها، فتح محتويات الحقيبة داخل المطبخ ولم يجد سوى هاتفين محمولين ومبلغ 20 جنيها، فأسرع بالمغادرة خوفا من كشف أمره إلا أن السيدة الخمسينية شعرت به وكادت تطلق صرخات استغاثة عبر شرفة غرفة النوم فخنقها الجاني ومزقها بـ14 طعنة.
عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائدان محمد إدريس ومؤمن فرج والنقيب محمد بهاء معاونو مباحث إمبابة من ضبط المتهم الذي أقر بجريمته وأضاف أنه لم يقصد قتلها وأنه اعتقد أن المجني عليها نائمة ولن تشعر به بسبب إرهاقها لكنها استيقظت وقاومته.
المتهم أضاف في اعترافاته أنه حاول كتم أنفاسها حتى لاتصرخ خاصة بعدما أسرعت ناحية الشباك لطلب النجدة من الجيران وأنه قام بسحبها بعنف حتى اسقطها أرضا وطلب منها عدم الصراخ إلا أنه خشي من افتضاح أمره وانهال عليها بالطعنات.