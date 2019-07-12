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ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات في تعاملات اليوم

تحرير:التحرير ١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الجمعة، ليرتفع سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1408 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 650 جنيهًا. عيار 24: 743 جنيهًا. عيار 18: 556 جنيهًا. عيار 14: 433 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5200 جنيها. سعر الأوقية: 1408 دولارًا. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل
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سوق-السيارات

جولة سوق السيارات بعد رفع أسعار الوقود| الركود يسيطر

آلاف السيارات المتراصة على جانبي الطريق المؤدي إلى ساحة سوق السيارات المكدسة أيضًا، والمقامة في الحي العاشر بمدينة نصر، يعلن أصحابها عن عرضها للبيع، وذلك عبر فتح نوافذها وأغطية مواتيرها «الكبوت»، إلا أن علامات الأمل التي ارتسمت على وجوههم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، سرعان ما تبدلت إلى شعور بعدم الرضا، بسبب الركود المخيم على البيع والشراء. «التحرير» تجولت في سوق السيارات بمدينة نصر، للوقوف على متوسط أسعار السيارات المستعملة، ورصد غالبيتها.
بيتكوين (2)

منها بيتكوين وليبرا.. ترامب يهاجم العملات الرقمية

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة هجوم على العملات المشفرة بأكملها، مشيرًا إلى أن عملة فيسبوك الجديدة تحتاج إلى ميثاق مصرفي، وكتب ترامب في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، أنه ليس من مؤيدي البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، كما وصف تلك الأصول الافتراضية بأنها ليست أموالا، وقيمتها متقلبة للغاية، كما أنها تعتمد على اللا شيء، وأضاف أن هذه الأصول الرقمية غير المنظمة يمكن أن تجعل السلوك غير المشروع سهلا، بما في ذلك تجارة المخدرات والأنشطة غير القانونية الأخرى.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 يوليو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الجمعة، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب صعودها أمس بشكل طفيف، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1395 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
البنك-المركزى

«المركزي» يقرر تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقديـة التابعة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%. وأوضح البنك المركزي في بيان اليوم، أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي انخفض إلى 9.4% و6.4% في يونيو 2019 من 14.1% و7.8% في مايو 2019، على الترتيب، ليسجل أدنى معدل لهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
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الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا محلوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، لينخفض سعر الجرام بحوالي 6 جنيهات، نتيجة تراجع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1396 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الاثنين، لينخفض سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1388 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الصعود خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك عقب تراجعها أمس، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1416 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
ذهب

أسعار الذهب تقفز 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محوظا في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، ليرتفع سعر الجرام بنحو 10 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1427 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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