ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات في تعاملات اليوم
تحرير:التحرير
١٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الجمعة، ليرتفع سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1408 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 650 جنيهًا.
عيار 24: 743 جنيهًا.
عيار 18: 556 جنيهًا.
عيار 14: 433 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5200 جنيها.
سعر الأوقية: 1408 دولارًا.
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 650 جنيهًا.
عيار 24: 743 جنيهًا.
عيار 18: 556 جنيهًا.
عيار 14: 433 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5200 جنيها.
سعر الأوقية: 1408 دولارًا.
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 70 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.
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