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هل يؤثر مرض السكري على خصوبة الرجال؟

يتسبب مرض السكري أيضًا في قذف عكسي؛ يحدث عندما تكون الأعصاب غير قادرة على التحكم في عضلات المثانة، نتيجة لذلك، يدخل السائل المنوي في المثانة
تحرير:مي فؤاد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
السكري
السكري
مرض السكري هو حالة شائعة تؤثر على كل من الرجال والنساء وتعرضهم لخطر أكبر لأمراض القلب والسكتة الدماغية وتلف الكلى وفقدان البصر وبتر إصبع القدم أو الساق أو القدم. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يقدر مرض السكري من النوع الثاني لنحو 90 إلى 95% من جميع حالات مرض السكري التي تم تشخيصها لدى البالغين. ذكرت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن 90% من الناس في جميع أنحاء العالم يعانون من مرض السكري من النوع الثاني. في عام 2013 كان هناك 14 مليون رجل مصاب بداء السكري، وهو رقم يضاعف أعداد النساء المصابة.
هل يمكن أن يؤثر مرض السكري على خصوبة الرجال؟ لدى مرض السكري تأثير ضار على الخصوبة لدى الرجال، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة التكاثر البشري. كما أثبتت العديد من الدراسات حسب موقع boldsky، أن الرجال الذين يعانون من مرض السكري عرضة لخطر تكسر الحمض النووي للحيوانات المنوية، وفقد النطاف، وانخفاض مستويات هرمون
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سرطان-البروستاتا

دراسة: علاج سرطان البروستاتا يزيد نسب الإصابة بالخرف

أظهر بحث جديد أن العلاج الهرموني المستخدم في علاج سرطان البروستاتا لدى الرجال قد ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف. وأشار الباحثون، حسب موقع "ديلى ميل" البريطاني، إلى أن العلاج بهرمون الأندروجين (ADT) يقمع الهرمونات الذكرية ويستخدم لعلاج سرطان البروستاتا بدرجات متفاوتة، في شكل حقن وأقراص أو جراحة. وجدت الدراسة الكبيرة التي أجريت في الولايات المتحدة، والتي نظرت إلى نحو 155 ألف رجل في عمر 74 سنة، أن أولئك الذين تلقوا العلاج زاد لديهم خطر الإصابة بأي نوع من الخرف بنسبة 20%.
المرأة الحامل في رمضان

للحامل.. تناول الألياف يحمي من الارتجاع

فترة الحمل حرجة للغاية، حيث تحتاج الحامل إلى اتباع نظام غذائي صحي والتركيز على صحتها وصحة الجنين، وتشير الأبحاث إلى أن النساء الحوامل اللاتي يتناولن نظامًا غذائيا غنيا بالألياف قد يكونون أقل عرضة لخطر الإصابة بمقدمات الارتجاع، أو ما يسمى بتسمم ما قبل الحمل. عندما تتحلل الألياف الغذائية الموجودة في الفاكهة والخضراوات تنتج بكتيريا القناة الهضمية مغذيات تسمى الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFAs). كما وجدت دراسة أن الأمهات الحوامل اللاتي لديهن مستويات منخفضة من تلك الأحماض في مجرى الدم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بشكل خطير.
الرقص-لكبار-السن

دراسة: الرقص يبطئ آثار شيخوخة المخ لدى كبار السن

إذا كنت تجلس في منزلك الآن، فما رأيك أن تفتح الموسيقى وترقص قليلا، لتدع روحك تطير حولك في كل حركة تقوم بها، وتشعر بأنك هائم وحدك في مكان ليس به بشر، فالرقص ليس مفيدا لروحك فقط، ولكن لعقلك وجسمك. منذ سنوات عديدة، وجد الباحثون أن النشاط البدني لديه القدرة على تخفيف الانحلال الذي يحدث في بنية الدماغ، مما يسبب ضعف الإدراك نتيجة التقدم في العمر، كما أنه يعمل على تحسين المرونة العصبية، ولكن ماذا عن تأثير الرقص على صحة العقل؟ دعنا نعرف وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
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