هل يؤثر مرض السكري على خصوبة الرجال؟

يتسبب مرض السكري أيضًا في قذف عكسي؛ يحدث عندما تكون الأعصاب غير قادرة على التحكم في عضلات المثانة، نتيجة لذلك، يدخل السائل المنوي في المثانة
مرض السكري هو حالة شائعة تؤثر على كل من الرجال والنساء وتعرضهم لخطر أكبر لأمراض القلب والسكتة الدماغية وتلف الكلى وفقدان البصر وبتر إصبع القدم أو الساق أو القدم.
وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يقدر مرض السكري من النوع الثاني لنحو 90 إلى 95% من جميع حالات مرض السكري التي تم تشخيصها لدى البالغين. ذكرت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن 90% من الناس في جميع أنحاء العالم يعانون من مرض السكري من النوع الثاني. في عام 2013 كان هناك 14 مليون رجل مصاب بداء السكري، وهو رقم يضاعف أعداد النساء المصابة.
هل يمكن أن يؤثر مرض السكري على خصوبة الرجال؟
لدى مرض السكري تأثير ضار على الخصوبة لدى الرجال، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة التكاثر البشري.
كما أثبتت العديد من الدراسات حسب موقع boldsky، أن الرجال الذين يعانون من مرض السكري عرضة لخطر تكسر الحمض النووي للحيوانات المنوية، وفقد النطاف، وانخفاض مستويات هرمون
هل يمكن أن يؤثر مرض السكري على خصوبة الرجال؟
لدى مرض السكري تأثير ضار على الخصوبة لدى الرجال، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة التكاثر البشري.
كما أثبتت العديد من الدراسات حسب موقع boldsky، أن الرجال الذين يعانون من مرض السكري عرضة لخطر تكسر الحمض النووي للحيوانات المنوية، وفقد النطاف، وانخفاض مستويات هرمون تستوستيرون.
كيف يؤثر مرض السكري على النشاط الجنسي للذكور؟
يدمر مرض السكر الأوعية الدموية والأعصاب ويزيد من خطر الإصابة بالعقم، إذا لم يتم السيطرة عليه. ينتج عن هذا مجموعة من المشكلات الجنسية لدى الرجال بما في ذلك انخفاض التحفيز الجنسي، والضعف الجنسي لدى الرجال، ومشاكل القذف، والتهاب القلفة (التهاب الحشفة).
كما يسبب مرض السكري العديد من مشاكل الصحة الجنسية التالية عند الرجال:
ضعف الانتصاب
ضعف الانتصاب هو مشكلة شائعة بين الرجال في منتصف العمر وكبار السن من الرجال. وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الرجال المصابين بالسكري هم أكثر عرضة لضعف الانتصاب بثلاث مرات.
كما أن زيادة مستويات السكر في الدم وضغط الدم والكوليسترول تزيد من خطر الإصابة بضعف الانتصاب.
انخفاض في جودة الحيوانات المنوية
وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للخصوبة، يرتبط مرض السكري بقلة جودة الحيوانات المنوية وحجم الحيوانات المنوية وسرعة الحيوانات المنوية.
سرعة القذف
يمكن أن يتسبب مرض السكري في تلف الأعصاب في القضيب، ونتيجة لذلك هناك نقص في الحساسية العصبية مما يؤثر بشكل أكبر على القدرة على القذف.
اقرأ أيضًا: جوع وعطش شديد.. ما الأعراض الجانبية لمرض السكري؟
القذف العكسي
يتسبب مرض السكري أيضًا في قذف عكسي؛ يحدث عندما تكون الأعصاب غير قادرة على التحكم في عضلات المثانة، نتيجة لذلك، يدخل السائل المنوي في المثانة بدلاً من الخروج من القضيب.
يحدث القذف العكسي عند الذكور المصابين بالسكري بسبب اعتلال الأعصاب اللا إرادي السكري (تلف الأعصاب).
انخفاض مستويات التستوستيرون
كشفت الأبحاث الطبية أن مرض السكري من النوع الثاني يلعب دورًا هامًا في انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون في الجسم، وانخفاض مستوى ذلك الهرمون في جسم الرجل له مخاطر كبيرة ومن بينها انخفاض نسبة الخصوبة وضعف الرغبة الجنسية وتعكر المزاج وتساقط الشعر.
اقرأ أيضًا: إذا شعرت بالعطش بعد تناول المياه.. قد يكون «السكري»
على الرغم من إثبات العديد من الدراسات أن مرض السكري يؤدي إلى العقم عند الرجال، فإن استشارة الطبيب المختص بالوقت المناسب وإجراء الفحوصات الضرورية والخضوع إلى العلاجات اللازمة كالعقاقير المنشطة للانتصاب أو الحقن الموضعى بالعضو الذكري أو الأجهزة التعويضية، ستساعد جميعها الزوجين في معالجة المشاكل المحتملة في الخصوبة قبل التخطيط للإنجاب، حتى لا يزداد الأمر تعقيدًا.
كما أن للنظام الغذائي الصحي الخالي من الدهون والسكريات دورًا هامًا في إدارة مستويات السكر بالدم.
اقرأ أيضًا: دراسة: الباستا والبودينج جيدة لمرضى السكري