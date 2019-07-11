هل يؤثر مرض السكري على خصوبة الرجال؟

يتسبب مرض السكري أيضًا في قذف عكسي؛ يحدث عندما تكون الأعصاب غير قادرة على التحكم في عضلات المثانة، نتيجة لذلك، يدخل السائل المنوي في المثانة

تحرير:مي فؤاد ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

السكري

مرض السكري هو حالة شائعة تؤثر على كل من الرجال والنساء وتعرضهم لخطر أكبر لأمراض القلب والسكتة الدماغية وتلف الكلى وفقدان البصر وبتر إصبع القدم أو الساق أو القدم. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يقدر مرض السكري من النوع الثاني لنحو 90 إلى 95% من جميع حالات مرض السكري التي تم تشخيصها لدى البالغين. ذكرت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن 90% من الناس في جميع أنحاء العالم يعانون من مرض السكري من النوع الثاني. في عام 2013 كان هناك 14 مليون رجل مصاب بداء السكري، وهو رقم يضاعف أعداد النساء المصابة.

هل يمكن أن يؤثر مرض السكري على خصوبة الرجال؟ لدى مرض السكري تأثير ضار على الخصوبة لدى الرجال، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة التكاثر البشري. كما أثبتت العديد من الدراسات حسب موقع boldsky، أن الرجال الذين يعانون من مرض السكري عرضة لخطر تكسر الحمض النووي للحيوانات المنوية، وفقد النطاف، وانخفاض مستويات هرمون