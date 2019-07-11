الحكومة تحسم جدل استبعاد بعض أصحاب المعاشات من القانون الجديد

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

أصحاب المعاشات - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول استبعاد الحكومة بعض فئات أصحاب المعاشات في مشروع قانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، وتواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أكدت وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، موضحة أن الهدف من القانون هو إصلاح نظام التأمين الاجتماعي دون المساس بحقوق أصحاب المعاشات.

وشددت الوزارة على حرص الحكومة التام واستمرارها في دعم أصحاب المعاشات على مدار السنوات الماضية، لافتة إلى أن قيمة المعاشات خلال العام المالي 2018 - 2019 بلغت 176 مليار جنيه لـ9.7 مليون صاحب معاش ومستفيد، مقارنة بـ54.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2010 - 2011 لـ8.133 مليون مستفيد. وأوضحت أن فلسفة مشروع