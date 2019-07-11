رياضة

صدمة جديدة للأهلي من اتحاد الكرة بسبب القيد المحلي

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
الخطيب
الخطيب
أكد وليد العطار، مدير لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه من الصعب تنفيذ طلب الأهلي فتح القيد المحلي للموسم الجديد في الوقت الحالي، وقال العطار في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الخميس، إنه لا توجد لوائح تسمح لاتحاد الكرة بفتح القيد لموسم جديد قبل نهاية الموسم الحالي، وكان قد قرر مسؤولو اتحاد الكرة فتح القيد المحلي للدوري المصري يوم 29 يوليو الجاري، رسميا بعد تعديل مواعيد مؤجلات مباريات الدوري الممتاز، لينتهي الدوري يوم 28 يوليو بمباراة الأهلي والزمالك.
وأرسل الأهلي خطابا رسميا لاتحاد الكرة، طلب خلاله فتح باب القيد المحلي حتى يتسنى لهم استكمال إجراءات قيد القائمة الرئيسية للأهلي، ومن ثم قيدها في القائمة الأساسية في الاتحاد الإفريقي، وفقا للوائح المنظمة للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال 2019- 2020. كما طالب الأهلي بموافاته بخطاب تسجيل اسم النادي
اقرأ المزيد
صلاح-محسن

صلاح محسن يكشف حقيقة عروض الرحيل عن الأهلي

عبر صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاؤله الشديد بقدرة اللاعبين على الفوز ببطولة الدوري، مشيرًا إلى أن معسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا يعتبر خطوة مهمة لتحقيق هذا الهدف الذي يسعى إليه الجميع، وأوضح ان الأهلي استفاد بشكل كبير من تجربة سوكر سمارت الودية التي فاز فيها بتسعة أهداف دون مقابل، مؤكدًا ان الفريق يتعامل مع أية مباراة بمنتهى الجدية، بصرف النظر عن المنافس، وكانت فرصة للجهاز الفني لتجربة العديد من الجوانب الخططية الخاصة بإعداد الفريق للمرحلة القادمة.
سيرجي- فارياس (4)

رسميًا.. البرازيلى فارياس مدربًا لطلائع الجيش

أعلن نادي طلائع الجيش، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع البرازيلى سيرجيو فارياس، لتولى الإدارة الفنية فى الموسم الجديد، خلفاً للبلجيكى لوك إيميل الذى رحل عن الفريق، علمًا بأن سيرجيو فارياس، وصل إلى مطار القاهرة، اليوم برفقة ستيفانو إمبكيا جلزون مدرب الأحمال الجديد. وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى الممتاز، محتلا المركز الثامن، برصيد 41 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 41 هدفا، فيما تلقت شباكهم 39، وخرج الطلائع من كأس مصر من دور الـ16 على يد حرس الحدود.
تدريبات الأهلي (2)

الأهلي يواجه «نيو بورت كاونتي» الإنجليزي في إسبانيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية، اليوم الخميس، أمام فريق نيو بورت كاونتي الإنجليزي، في ثاني مبارياته الودية بمعسكر الإعداد الخارجي المقام في مدينة إليكانتي الإسبانية، ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت إسبانيا على ملعب بيناتارا بمدينة سان بيدرو، التي تبعد عن مقر إقامة الفريق بنحو نصف ساعة، وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية يوم الإثنين الماضي أمام فريق سوكر سمارت الإسباني، وفاز بنتيجة تسعة أهداف دون مقابل.
اقرأ المزيد من الأخبار
الخطيب-والعامرى-فاروق-واعضاء النادى -الاهلى

لجنة التظلمات تنصف الأهلي في أزمة اتحاد الكرة

اعترفت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بصحة موقف النادي الأهلي في موقفه من قرارات اتحاد الكرة، مؤكدة أن طلبات القلعة الحمراء، كانت مشروعة للغاية، ومن جانبه أزاح المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، الستار عن قرار اللجنة بشأن شكوى الأهلي تلك التي تقدم بها في مطلع يونيو الماضي والتي تمسك فيها بضرورة استكمال منافسات الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية بسبب عدم تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

غرامة لقيد اللاعب إفريقيا لأي ناد مصري بعد 20 يوليو

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، سيوقع غرامة مالية على أي نادٍ مصري يقوم بقيد لاعب في قائمته الإفريقية بعد 20 يوليو الجاري، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، إن الكاف سيوقع غرامة على النادي بقيمة 500 دولار، وأوضح المصدر أن الاستثناء الأهم الذي تم الحصول عليه من الاتحاد الإفريقي، هو مشاركة اللاعب الذي يقيد بأي ناد مصري في البطولات الإفريقية في الدور الأول من البطولة بشكل طبيعي.
اتحاد-الكرة

اتحاد الكرة يعلن عن موعد فتح القيد المحلي

قرر اتحاد الكرة فتح باب القيد المحلي يوم 29 يوليو الجاري بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 28 يوليو، جاء ذلك بعد رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الطلب الذي تقدم به هاني أبوريدة رئيس الجبلاية السابق بمد فترة القيد الإفريقي حتى يوم 5 أغسطس المقبل، حيث كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد أنه تلقى خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه برفض مد القيد الإفريقي إلى يوم 5 أغسطس وأخطر الكاف اتحاد الكرة بانتهاء القيد يوم 30 يوليو الجاري.
الاتحاد-الافريقي‎

صدمة للأهلي.. الكاف يرفض مد القيد الإفريقي

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد أن الاتحاد تلقى خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه برفض مد القيد الإفريقي إلى يوم 5 أغسطس وأخطر الكاف اتحاد الكرة بانتهاء القيد يوم 30 يوليو الجاري. كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن فتح باب القيد يوم 1 يوليو على أن يستمر حتى 30 يوليو وبذلك يجب على كل الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم الجديد المطالبة بتقديم قوائمها قبل نهاية يوم 30 يوليو الجاري.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org