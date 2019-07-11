صدمة جديدة للأهلي من اتحاد الكرة بسبب القيد المحلي

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

الخطيب

أكد وليد العطار، مدير لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه من الصعب تنفيذ طلب الأهلي فتح القيد المحلي للموسم الجديد في الوقت الحالي، وقال العطار في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الخميس، إنه لا توجد لوائح تسمح لاتحاد الكرة بفتح القيد لموسم جديد قبل نهاية الموسم الحالي، وكان قد قرر مسؤولو اتحاد الكرة فتح القيد المحلي للدوري المصري يوم 29 يوليو الجاري، رسميا بعد تعديل مواعيد مؤجلات مباريات الدوري الممتاز، لينتهي الدوري يوم 28 يوليو بمباراة الأهلي والزمالك.

وأرسل الأهلي خطابا رسميا لاتحاد الكرة، طلب خلاله فتح باب القيد المحلي حتى يتسنى لهم استكمال إجراءات قيد القائمة الرئيسية للأهلي، ومن ثم قيدها في القائمة الأساسية في الاتحاد الإفريقي، وفقا للوائح المنظمة للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال 2019- 2020. كما طالب الأهلي بموافاته بخطاب تسجيل اسم النادي

وأرسل الأهلي خطابا رسميا لاتحاد الكرة، طلب خلاله فتح باب القيد المحلي حتى يتسنى لهم استكمال إجراءات قيد القائمة الرئيسية للأهلي، ومن ثم قيدها في القائمة الأساسية في الاتحاد الإفريقي، وفقا للوائح المنظمة للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال 2019- 2020.



كما طالب الأهلي بموافاته بخطاب تسجيل اسم النادي الأهلي ضمن الأندية المصرية المؤهلة للمشاركة في البطولة الإفريقية المذكورة، واعتبار الأمر مهما وعاجلا للغاية، إذ إن آخر موعد لتسجيل القائمة الأساسية ينتهي بنهاية أمس 10-7-2019.

وتقرر تقديم مباريات الدوري المؤجلة بعد وصول خطاب رفض من (كاف)، إذ تقرر تقديم موعد مباراة الأهلي والزمالك لتقام يوم 28 يوليو بدلا من 30 من نفس الشهر بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد.