رسميًا.. البرازيلى فارياس مدربًا لطلائع الجيش

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

سيرجيو فارياس

أعلن نادي طلائع الجيش، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع البرازيلى سيرجيو فارياس، لتولى الإدارة الفنية فى الموسم الجديد، خلفاً للبلجيكى لوك إيميل الذى رحل عن الفريق، علمًا بأن سيرجيو فارياس، وصل إلى مطار القاهرة، اليوم برفقة ستيفانو إمبكيا جلزون مدرب الأحمال الجديد. وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى الممتاز، محتلا المركز الثامن، برصيد 41 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 41 هدفا، فيما تلقت شباكهم 39، وخرج الطلائع من كأس مصر من دور الـ16 على يد حرس الحدود.

وجاء تشكيل الجهاز الفنى لطلائع الجيش كالتالى: «أحمد المهدى مدير الكرة - سيرجيو فارياس مديرًا فنيًا - ستيفانو إمبكيا جلزون مدرب الأحمال - أحمد عبد العزيز مدربًا - سيد السويركى مدرب حراس مرمى - يسرى عرفان مديرًا إداريًا - محمد مختار مدير شئون اللاعبين - إيهاب هلال إداريًا - هانى درويش رئيس الجهاز