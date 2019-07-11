رياضة

رسميًا.. البرازيلى فارياس مدربًا لطلائع الجيش

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
سيرجيو فارياس
سيرجيو فارياس
أعلن نادي طلائع الجيش، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع البرازيلى سيرجيو فارياس، لتولى الإدارة الفنية فى الموسم الجديد، خلفاً للبلجيكى لوك إيميل الذى رحل عن الفريق، علمًا بأن سيرجيو فارياس، وصل إلى مطار القاهرة، اليوم برفقة ستيفانو إمبكيا جلزون مدرب الأحمال الجديد. وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى الممتاز، محتلا المركز الثامن، برصيد 41 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 41 هدفا، فيما تلقت شباكهم 39، وخرج الطلائع من كأس مصر من دور الـ16 على يد حرس الحدود.
وجاء تشكيل الجهاز الفنى لطلائع الجيش كالتالى: «أحمد المهدى مدير الكرة - سيرجيو فارياس مديرًا فنيًا - ستيفانو إمبكيا جلزون مدرب الأحمال - أحمد عبد العزيز مدربًا - سيد السويركى مدرب حراس مرمى - يسرى عرفان مديرًا إداريًا - محمد مختار مدير شئون اللاعبين - إيهاب هلال إداريًا - هانى درويش رئيس الجهاز
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صلاح محسن يكشف حقيقة عروض الرحيل عن الأهلي

عبر صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاؤله الشديد بقدرة اللاعبين على الفوز ببطولة الدوري، مشيرًا إلى أن معسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا يعتبر خطوة مهمة لتحقيق هذا الهدف الذي يسعى إليه الجميع، وأوضح ان الأهلي استفاد بشكل كبير من تجربة سوكر سمارت الودية التي فاز فيها بتسعة أهداف دون مقابل، مؤكدًا ان الفريق يتعامل مع أية مباراة بمنتهى الجدية، بصرف النظر عن المنافس، وكانت فرصة للجهاز الفني لتجربة العديد من الجوانب الخططية الخاصة بإعداد الفريق للمرحلة القادمة.
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صدمة جديدة للأهلي من اتحاد الكرة بسبب القيد المحلي

أكد وليد العطار، مدير لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه من الصعب تنفيذ طلب الأهلي فتح القيد المحلي للموسم الجديد في الوقت الحالي، وقال العطار في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الخميس، إنه لا توجد لوائح تسمح لاتحاد الكرة بفتح القيد لموسم جديد قبل نهاية الموسم الحالي، وكان قد قرر مسؤولو اتحاد الكرة فتح القيد المحلي للدوري المصري يوم 29 يوليو الجاري، رسميا بعد تعديل مواعيد مؤجلات مباريات الدوري الممتاز، لينتهي الدوري يوم 28 يوليو بمباراة الأهلي والزمالك.
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الأهلي يواجه «نيو بورت كاونتي» الإنجليزي في إسبانيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية، اليوم الخميس، أمام فريق نيو بورت كاونتي الإنجليزي، في ثاني مبارياته الودية بمعسكر الإعداد الخارجي المقام في مدينة إليكانتي الإسبانية، ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت إسبانيا على ملعب بيناتارا بمدينة سان بيدرو، التي تبعد عن مقر إقامة الفريق بنحو نصف ساعة، وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية يوم الإثنين الماضي أمام فريق سوكر سمارت الإسباني، وفاز بنتيجة تسعة أهداف دون مقابل.
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الزمالك يفوز على دكسا القبرصي في ثالث ودياته

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز بهدف نظيف على نظيره دكسا القبرصي في المباراة الودية التي خاضها الفارس الأبيض في إطار استعداداته لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث أحرز محمد عنتر الهدف الوحيد في الدقيفه السادسة من الشوط الثاني في ثالث مباريات الفريق الودية بمعسكر قبرص. وشهدت المباراة سيطرة كاملة من لاعبي الزمالك، وإهدار العديد من الفرص السهلة خلال شوطي اللقاء، حيث كان التفوق للفارس الأبيض على مدار الـ90 دقيقة، وأهدر لاعبو الزمالك العديد من الفرص خلال الشوط الأول من المباراة.
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لجنة التظلمات تنصف الأهلي في أزمة اتحاد الكرة

اعترفت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بصحة موقف النادي الأهلي في موقفه من قرارات اتحاد الكرة، مؤكدة أن طلبات القلعة الحمراء، كانت مشروعة للغاية، ومن جانبه أزاح المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، الستار عن قرار اللجنة بشأن شكوى الأهلي تلك التي تقدم بها في مطلع يونيو الماضي والتي تمسك فيها بضرورة استكمال منافسات الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية بسبب عدم تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.
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الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع رينارد

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك ثقة واقتناع باستمرار الأوروجوياني مارتن لاسارتي، مديرًا فنيًا للفريق، الموسم القادم وأنه لا يوجد أي توجه أو نية لتغييره. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن كافة الأنباء التي تم تدوالها عن بدء مفاوضات مع هيرفي رينارد، المدرب الفرنسي لمنتخب المغرب غير صحيحة. وأوضح المصدر أن لاسارتي انطلق بالفعل في مرحلة التجهيز والإعداد للموسم الجديد، وأيضًا استكمال بطولة الدوري الممتاز، التي يسعي الأهلي لحسمها في مباراتي المقاولون العرب والزمالك، لذلك هناك تركيز تام في دعم المدرب الأوروجوياني وتلبية طلباته.
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مران الزمالك.. دروس خصوصية للمهاجمين ومحاضرة فيديو

ألقى خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة على اللاعبين فى الفندق قبل المران اليوم حيث عرض فيديو لمباراة انورثوسيس فاماغوستا الودية التي أقيمت أمس الإثنين شرح خلالها السلبيات والإيجابيات في المباراة التي انتهت بالتعادل 3- 3، كما قام أنطونيو مدرب الأحمال بالفريق بشرح معدلات جري اللاعبين والحالة البدنية لكل لاعب، حيث قاد أنطونيو مدرب الأحمال تدريبات إحماء للاعبين فى بداية المران اليوم، حيث ينتهج أسلوبا جديدا عن طريق الأساتيك المطاطية من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين.
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