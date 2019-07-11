الذرة الصفراء.. المحصول الحائر بين الحكومة والتجار

خبراء: نستورد بـ17 مليار جنيه ذرة سنويا ولدينا عجز فى الفجوة الزيتية يصل إلى 97% - الفجوة الزيتية التى تعانى منها مصر سببها انخفاض مساحة القطن والذرة

تحرير:خالد وربي ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ م

رغم الحاجة الملحة للاهتمام بمحصول الذرة الصفراء الإستراتيجي، فإن الدولة لا تقدم الدعم للفلاحين لزراعته وترفض في كثير من الأحيان استلامه منهم بمبالغ مجزية، ما يجعل الفلاحين يلجؤون إلى زراعة محاصيل أخرى غير إستراتيجية مثل الكنتالوب واللب والفول السوداني وهي أكثر ربحية من الذرة الصفراء. وتستورد مصر سنويّا من محصول الذرة الصفراء 6 ملايين طن، كما تستورد 97% من زيوت الطعام نحو 2 مليون طن بما قيمته 2 مليار دولار، إذ يقدر طن الزيت بألف دولار رغم توافر الأراضي الزراعية لزراعة هذا المحصول الإستراتيجي.

وكان الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أصدر قرارا وزاريا في سبتمبر الماضي يحمل رقم 1157 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة أعمال التسويق لمحصول الذرة بإجمالى 100 ألف طن لصالح الاتحاد العام لمنتجي الدواجن خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر، وذلك ضمن خطة الدولة لتسويق المحصول

وكان الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أصدر قرارا وزاريا في سبتمبر الماضي يحمل رقم 1157 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة أعمال التسويق لمحصول الذرة بإجمالى 100 ألف طن لصالح الاتحاد العام لمنتجي الدواجن خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر، وذلك ضمن خطة الدولة لتسويق المحصول بأسعار 3800 جنيه للطن، للحد من استيراد الذرة من الخارج.

ووفقا للقرار الوزارى تضم اللجنة، الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والبندارى محمد ثابت رئيس الجمعية التعاونية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب، والمهندس محمود فوزي رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، والمهندس عز العرب أحمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار، والمهندس أحمد عبدالله مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي أو من يفوضه والمهندس خالد عبدالعال حماد نائب المدير العام بالاتحاد التعاوني الزراعي المركزى.

ويرى الدكتور مدحت أحمد على أستاذ الاقتصاد الزراعى بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى بوزارة الزراعة فى تصريحات خاصة لـ التحرير أن هناك اتجاها لدى الفلاحين لزراعة الذرة البيضاء بدلا من الذرة الصفراء؛ لأنها أغلى سعرا ويجد لها سوقا لبيعها وفى النهاية المزارع يهمه تحقيق الأرباح وبالتالى ففى حالة وضع أسعار معقولة ترضى الفلاحين سيتجه الفلاحون إلى زراعة الذرة الصفراء.

وأضاف أنه لابد من ان تقوم الحكومة بوضع حافز سعرى للفلاحين لتشجيعهم على زراعة الذرة الصفراء لافتا إلى أن هناك محاصيل تنافس الذرة الصفراء وهى الأرز وهو محصول شره للمياه ويستهلك ضعف ما تستهلكه الذرة وبالتالى فالاتجاه للذرة الصفراء سيوفر المياه ويقلل الاستيراد.

وأشار إلى أن الفجوة الزيتية التى تعانى منها مصر سببها انخفاض مساحة القطن من مليون فدان إلى 250 ألف فدان مشيرا إلى أن تحرير الزراعة وعدم الالتزام بالدورة الزراعية التى تحدد للفلاح زراعة محاصيل بعينها أحد أسباب اتجاه الفلاحين لزراعة المحاصيل الأكثر ربحية بعيدا عن المحاصيل الإستراتيجية ومنها الذرة، كما لابد من أن يتجه الفلاحون إلى زراعة التقاوى عالية الإنتاجية خاصة أن الأصناف الجديدة تنتج محصولا أوفر بزيادة تزيد على 50% من الأصناف القديمة.



وقال الدكتور شعبان سالم، المدير التنفيذى لمركز الزراعات التعاقدية، إن الخطة تستهدف الحد من استيراد الذرة الصفراء من الخارج، التى تتراوح بين 6 و7 ملايين طن سنويا، موضحا أن ذلك يأتى ضمن منظومة التوسع فى زراعة الذرة الشامية الصفراء والبيضاء، حيث تمت زراعة 2.2 مليون فدان بهذه الأصناف من الذرة البيضاء، منها 500 ألف فدان تتم زراعتها بالذرة البيضاء للاستفادة منها فى إنتاج "السيلاج" المستخدم فى إنتاج الأعلاف الحيوانية.

ويقول الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بوزارة الزراعة: وزارة الزراعة وضعت خطة استباقية في فبراير 2018 مع بداية زراعة موسم "الذرة الصفراء" في إطار توجه الدولة للتوسع في زراعة الذرة الصفراء لرفع معدل الاكتفاء الذاتي من المحصول لتقليل معدلات فاتورة الاستيراد بزيادة المساحات الأفقية المزروعة جانب الأراضي الجديدة والقديمة، هذا بالإضافة إلى توفير جميع التقاوي مبكرة النضج وعالية الإنتاجية وقليلة الاستهلاك للمياه بمساحات تبلغ 3 ملايين فدان، منها مليون فدان ذرة صفراء قابلة للزيادة، مشيرًا إلى أن هناك توريدًا تعاونيا بالنسبة لمحصول الذرة الصفراء، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد منتجي الدواجن والاتحاد التعاوني الزراعي بتوريد 250 ألف طن ذرة صفراء كبداية، وبدأ بالفعل التجميع.

وأضاف الشناوي، أن إجمالي ما نقوم باستيراده من الذرة يصل إلى 8 ملايين طن، بينما يصل استهلاكنا إلى ما يقرب من 14 مليون طن، لافتًا إلى أن هناك حملات توعية مبكرة للمزارعين لحثهم على زيادة المساحات المزروعة، في إطار توجه الدولة للتوسع في زراعة الذرة الصفراء للحد من الاستيراد ورفع معدل الاكتفاء الذاتي من المحصول لتقليل معدلات استنزاف العملات الأجنبية في الاستيراد.

من جانبها توضح الدكتورة عفاف أحمد إسماعيل رئيسة قسم بحوث الذرة الشامية بـمركز البحوث الزراعية: لقد بلغت فاتورة استيرادنا من محصول الذرة 17 مليار جنيه، مشيرة إلى وضع الوزارة خطة قصيرة المدى تبدأ 2016 حتى 2018، وخطة أخرى طويلة المدى لتبدأ عام 2020 إلى 2030 نأمل بها أن تكون الظروف مواتية لتحقيق اكتفاء ذاتي من محصول الذرة الصفراء، حيت إن الاتجاه الحالي هو زيادة المساحة المزروعة والإنتاجية للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.

وأشارت إلى أننا قد بدأنا عام 2016 بالخطة الموضوعة قصيرة المدى حيث بلغت المساحة المزروعة من الذرة الصفراء 673 ألف فدان صافٍ بعد استقطاع السيلاج بإنتاجية 3.3 طن للفدان بإجمالي إنتاج يصل لـ"2.8 مليون طن"، موضحة أن إجمالي إنتاجنا من الذرة الصفراء يصل إلى 3 ملايين طن، واستهلاكنا ما بين 10 إلى 14 مليون طن، حيث نقوم باستيراد الباقي لتلبية احتياجاتنا، ولكننا نأمل تحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية عام 2030 والوصول إلى تحقيق 75% من احتياجاتنا بحلول عام 2020.

آليات التوسع

وتوضح رئيسة قسم بحوث الذرة الشامية، أن هناك اتجاهات كثيرة لزيادة مساحات وإنتاجية محصول الذرة الصفراء، منها استنباط المزيد من الهجن ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض، لافتة إلى أن الاتجاه الآخر هو زيادة المساحة واستبدال الذرة البيضاء بالصفراء، وذلك بعد تقليص مساحات الأرز والتوسع في زراعة محصول الذرة الصفراء.

وترى الدكتورة عفاف إسماعيل، ضرورة تطبيق عدة آليات للتوسع في زراعة الذرة الصفراء أهمها: ضرورة إعلان سعر مجزٍ للفلاح يضمن هامش ربح له ويكون إعلان ذلك قبل الزراعة تحديدًا في شهر فبراير حتى يتسنى له الاختيار بين زراعة الذرة الصفراء أو أي محصول آخر، هذا بالإضافة إلى ضرورة تحديد الجهة التي يتم توريد المحصول لها.