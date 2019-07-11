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الذرة الصفراء.. المحصول الحائر بين الحكومة والتجار

خبراء: نستورد بـ17 مليار جنيه ذرة سنويا ولدينا عجز فى الفجوة الزيتية يصل إلى 97% - الفجوة الزيتية التى تعانى منها مصر سببها انخفاض مساحة القطن والذرة
تحرير:خالد وربي ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ م
الذرة الصفراء
الذرة الصفراء
رغم الحاجة الملحة للاهتمام بمحصول الذرة الصفراء الإستراتيجي، فإن الدولة لا تقدم الدعم للفلاحين لزراعته وترفض في كثير من الأحيان استلامه منهم بمبالغ مجزية، ما يجعل الفلاحين يلجؤون إلى زراعة محاصيل أخرى غير إستراتيجية مثل الكنتالوب واللب والفول السوداني وهي أكثر ربحية من الذرة الصفراء. وتستورد مصر سنويّا من محصول الذرة الصفراء 6 ملايين طن، كما تستورد 97% من زيوت الطعام نحو 2 مليون طن بما قيمته 2 مليار دولار، إذ يقدر طن الزيت بألف دولار رغم توافر الأراضي الزراعية لزراعة هذا المحصول الإستراتيجي.
وكان الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أصدر قرارا وزاريا في سبتمبر الماضي يحمل رقم 1157 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة أعمال التسويق لمحصول الذرة بإجمالى 100 ألف طن لصالح الاتحاد العام لمنتجي الدواجن خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر، وذلك ضمن خطة الدولة لتسويق المحصول
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برامج-الحماية-الاجتماعية

برامج الحماية الاجتماعية على مائدة السيسي

في الاتحادية وعلى مائدة الرئيس وضعت ملفات خطط التضامن الاجتماعي ليفتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. ووفقا للسفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فإن الاجتماع تناول عرض أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وما تتضمنه من مشروعات وخطط في هذا الإطار.
السيسي-يبحث-تطوير-التعليم-العالي

السيسي يبحث تطوير التعليم العالي وإنشاء جامعات جديدة

إدماج المتغيرات الحديثة التي تميز العصر الحالي بالمنظومة التعليمية وفي المناهج الجامعية كان محور اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.? وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول المحاور المختلفة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والموقف التنفيذي للمشروعات القومية في ذلك القطاع وإنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والحكومية، والدولية، والتكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية، وتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، فضلاً عن الاستعدادات للعام الدراسي الجامعي الجديد 2019/2020.
مجلس-النواب (3)

جنسية ومد طوارئ.. البرلمان يوافق نهائيا على 8 قوانين

عقد مجلس النواب اليوم الخميس عددا من الجلسات للتصويت النهائي على مشروعات القوانين التي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وكان المجلس أجّل إنهاء دور الانعقاد العادي الرابع في 30 يونيو الماضي، للتصويت على نحو 8 قوانين، جاء على رأسها الموافقة نهائيًّا على مد إعلان حالة الطوارئ، وكذلك قوانين؛ منح الجنسية، وتنمية الصعيد، والجامعات الخاصة، والمنظمات النقابية العمالية. كما وافق البرلمان نهائيا على تعديل قانون حماية الملكية الفكرية، وعلى قانون ضريبة الدمغة، والتنظيم المؤسسي لجهات الدواء.
الدويقة

فرش شقق الأسمرات سبب تأخر تسكين أهالي الدويقة

تمكنت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية من التخلص نهائيا من العديد من المناطق العشوائية ونقل سكانها أو تعويضهم ثم هدم كل المنازل العشوائية والبدء فى بناء وحدات جديدة، مثلما حدث فى منطقة تل العقارب بالسيدة زينب ومنطقة مثلث ماسبيرو، ولكن تظل منطقة الدويقة المنطقة الأقدم والأكثر عشوائية، وتعمل الحكومة جاهدة على التخلص منها، إلا أن ذلك لم يحدث، وهناك أهالى يصرخون يوميا مطالبين الحكومة بتسليمهم وحدات جديدة بعد أن تم حصرهم منذ فترة طويلة دون أن ينقلهم الحى للوحدات الجديدة، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب عدم القضاء على عشوائيات الدويقة.
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مبيدات-زراعية

كيف تفرض الحكومة الرقابة على سوق المبيدات؟

تحظى قضية الرقابة على سوق المبيدات حاليا باهتمام كبير من جانب المسؤولين بوزارة الزراعة، إذ تُعد مصر سوقا رائجا للمبيدات وهو ما جعل وزارة الزراعة تضع سياسة لضبط هذا السوق من خلال دراسة أجرتها الوزارة مؤخرا لرصد ظاهرة غش وتهريب مبيدات الآفات الزراعية، وقامت الوزارة بعمل استبيان شمل المزارعين والتجار ومهندسي المكافحة والباحثين؛ للتعرف على هذه الظاهرة ونسبتها، ومصادرها، وأساليب وطرق الغش، والآثار الناتجة عنها، فضلا عن الحلول المقترحة. تم تنفيذ الاستبيان في 5 محافظات تمثل القطاعات الزراعية بالجمهورية، وقدرت حجم هذه الظاهرة بنحو 17%.
الريف-المصري

كيف تدعم الحكومة المرأة الريفية لدمجها في الاقتصاد؟

تعاني المراة الريفية أزمات عديدة في الريف المصري خاصة المرأة الريفية المعيلة التي تتحمل أعباء كثيرة في الحقول الزراعية ومشاركتها لزوجها أو تحملها الأعباء المالية لأبنائها وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الجهات المانحة الأجنبية لإقامة مشروعات صغيرة تساعدها على تسويق منتجاتها التي تكون في الغالب منتجات يدوية ناتجة عن صناعة النسيج أو منتجات ألبان من مخرجات الثروة الحيوانية التي تمتلكها ولا يعرف كثير من نساء الريف كيفية تسويق هذه المنتجات.. فمن يعينها على هذا الدور؟
موسم جني القطن-9

تناقصت 100 ألف فدان.. أسباب تراجع مساحة القطن

يعاني المزارع المصري من عدم قدرته على تسويق محصول القطن وهى الأزمة التي تتكرر سنويا وهو ما جعله يحجم عن زراعة "الذهب الأبيض" كما يلقبه المصريون من عشرات السنين لما له من أهمية بالغة في حياتهم. وخلال العشرين عاما الماضية فقد القطن بريقه لأسباب عديدة، أرجعها بعض المعنيين إلى اعتبارات سياسية، بينما رفض آخرون صبغها بصبغة السياسة وأرجعوا الأمر برمته إلى الفشل الحكومي في إدارة هذا الملف المهم والحيوي. ويطالب الخبراء بإعلان سعر القطن قبل زراعته، وأنه على الحكومة أن تراقب الأسعار، مع إعطاء الفلاحين التعليمات الإرشادية من خلال المرشدين الزراعيين.
بحيرة المنزلة-4

البحيرات ملوثة.. من ينقذ الثروة السمكية في مصر؟

تعاني البحيرات المصرية من تدهور شديد نتيجة أسباب عديدة أهمها التلوث وضعف الإنتاج السمكي، وتحتاج كل بحيرة لما يصل إلى 2 مليار جنيه لكل بحيرة لرفع كفاءتها لتحسين أوضاع البحيرات المصرية والتي تعانى من تدهور في الحالة البيئية نتيجة عمليات التوسع في الأنشطة الزراعية والصناعية والمزارع السمكية. وتملك مصر 14 بحيرة وترتيبها من الغرب إلى الشرق "مريوط، إدكو، البرلس، المنزلة، البردويل، سيوة، البحيرات المرة، نبع الحمراء، بحيرة التمساح، بحيرة بورفؤاد، بحيرة قارون، ناصر، بحيرات توشكى، الريان".
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