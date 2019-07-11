هل ترتفع أسعار تذاكر القطارات بعد زيادة البنزين؟

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

قطار - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد برفع وزارة النقل أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، وتواصل المركز مع وزارة النقل, التي أكدت أن هيئة السكك الحديدية ستتحمل فرق السعر الناتج عن تحريك سعر السولار المستخدم فى تشغيل جرارات القطارات، دون أي أعباء على الركاب، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وتستهدف إثارة غضب مرتادي هذا المرفق الحيوي الهام.

وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند نشر أي أخبار أو معلومات، منعا لإثارة البلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب، خاصة في هيئة السكة الحديد، والتي تقدم خدماتها للجميع دون تفرقة لأنها ملك للشعب المصري.من ناحية أخرى، نفى المركز الإعلامي، ما نُشر في بعض المواقع