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«القسام» تتوعد إسرائيل بعد استشهاد أحد أفرادها

تحرير:وكالات ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م
كتائب عز الدين القسام
كتائب عز الدين القسام
أطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على قائد ميداني مسلح تابع لحركة حماس، بالقرب من حدود شمال غزة مع الأراضي المحتلة صباح يوم الخميس، وفقًا لوسائل الإعلام الفلسطينية. وقال الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، في بيان إن الضابط الذي استشهد كان من قوة حماة الثغور التابعة للتنظيم، والتي يتم نشرها على طول الحدود وتهدف إلى منع الفلسطينيين من اختراق السياج الأمني. ووفقًا للحركة، تم إطلاق النار على الضابط، الذي تم تحديده فيما بعد باسم محمود أحمد صبري الأدهم، 28 عامًا، أثناء قيامه "بأداء مهامه".
وأضافت أنها "تجري فحصا وتقييما لهذه الجريمة ونؤكد أنها لن تمر مرور الكرام وسيتحمّل العدو عواقب هذا العمل الإجرامي". وذكر مسؤول بحركة حماس لم يكشف عن اسمه لصحيفة "هآرتس" العبرية، أنه من الواضح أن الأدهم قد أصيب بالرصاص أثناء محاولته منع شابين من الاقتراب من الحدود. ومن جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي
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صحف-سعودية

صحف سعودية: تميم في أمريكا وترامب يطيح بسفير لندن

تنوعت عناوين ومانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وأبرزت زيارة رئيس قطر لأمريكا كما تناولت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات. تحت عنوان "تميم في أمريكا"، ذكرت صحيفة "سبق" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبل أمس الأربعاء، أمير النظام القطري تميم بن حمد في مشاهد معبّرة للغاية عن حجم التقدير العالمي لحاضنة الإرهاب وداعمته، وموالية أكبر شر إرهابي في العالم متمثلا في إيران.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: ترامب يتوعد بمضاعفة العقوبات على إيران

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الخميس، تطورات الأزمة بين طهران وواشنطن، وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من اليمن، حيث ذكرت صحيفة "الخليج" أن الحكومة اليمنية طالبت أمس، الأمم المتحدة بالتدخل بجميع الوسائل؛ لمنع الحوثي من إعدام 30 شخصاً من المعتقلين. وقال نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي إن ما تقوم به الميليشيات الحوثية الإرهابية من محاكمات صورية، وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن "اتفاق استوكهولم"؛ يمثل قتلاً خارج نطاق القانون.
سليمان-شنين

في سابقة.. المعارضة الجزائرية تفوز برئاسة البرلمان

صوّت أغلبية نواب البرلمان في الجزائر، اليوم الأربعاء، لاختيار النائب سليمان شنين من حركة البناء المعارضة، رئيسا للبرلمان، بحسب "روسيا اليوم". وذكرت، أن فوز المعارضة الجزائرية بمنصب رئاسة البرلمان يعد سابقة من نوعها، إذ يُعد هذا المنصب مهمًّا، لأن الشخص الذي يتسلمه يًصبح هو "الرجل الثالث" في الدولة بعد الرئيس ورئيس الوزراء. وحصل سليمان شنين على دعم الكتل النيابية عن الموالاة فيما قاطعت حركة "حمس" الجلسة، بالإضافة إلى أحزاب ائتلاف البديل الديمقراطي.
نصر-الله

هل يتأثر اقتصاد لبنان بعقوبات واشنطن على حزب الله؟

"اعتداء على كل لبنان" بهذه الكلمات اتضح الموقف اللبناني من العقوبات الأمريكية غير المسبوقة التي فرضتها على نواب من حزب الله، إذ أدرجت واشنطن، أمس، ثلاث شخصيات بارزة في حزب الله ضمن المشمولين بالعقوبات، في خطوة شملت للمرة الأولى عنصرين من الجناح السياسي للحزب. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، الثلاثاء، فرض عقوبات على نائبين من "حزب الله" في البرلمان اللبناني، إلى جانب مسؤول الأمن في الميليشيات، حيث شملت العقوبات رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني، محمد رعد.
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إصابة-مستوطنة إسرائيلية-في-عملية طعن-في-القدس

إصابة ضابط إسرائيلي و3 جنود في عملية دهس بالقدس (فيديو)

أصيب ضابط تابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي وثلاثة جنود آخرين، دهسًا، مساء السبت، على مدخل بلدة حزما شرق القدس المحتلة، بحسب "صحيفة القدس". ووفق وسائل إعلام عبرية فإن ضابطًا (33 عامًا) أصيب بجروح متوسطة، فيما وُصفت حالة الجنود الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين (19-21 عامًا)، بأنها طفيفة. ولم تعرف حتى اللحظة خلفيّة الحادثة، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أنه من الوارد أن تكون عملية دهس على خلفية قومية. وبحسب الإعلام العبري فإن سائق المركبة فرّ من المكان، وتجري ملاحقته في هذه الأثناء.
وزير-شؤون-القدس فادي الهدمى

بعد اعتقاله بساعات.. إسرائيل تفرج عن «وزير القدس»

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي، الذي تم اعتقاله صباح اليوم الأحد، بعد مداهمة منزله في مدينة القدس، إلى جانب 23 فلسطينيا في الضفة الغربية. ونقلت وكالة "وفا" عن المحامي مهند جبارة، الذي ترافع عن الوزير، إن الاعتقال جاء بسبب الضغوطات التي مارسها اليمين الإسرائيلي المتطرف في الأيام الأخيرة ضد حكومة الاحتلال في أعقاب الجولة الأخيرة للوزير الهدمي مع الرئيس التشيلي في المسجد الأقصى، مع قرب الانتخابات الإسرائيلية.
نتنياهو (2)

نتنياهو: قد نضطر لشن عملية عسكرية في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستُمارس ضغوطاً أكبر على حركة حماس، مُلمحاً لإمكانية شن عملية عسكرية ضد قطاع غزة. وأضاف "نتنياهو" عبر حسابه على "تويتر": "قد نضطر إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة وما يرشدني هو شيء واحد فقط وهو أمن دولة إسرائيل". وتابع: أما غزة فنفهم تماما المعاناة التي يعيشها سكان البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة ونعمل على تخفيفها بقدر الإمكان. وفرضنا الأسبوع الماضي عقوبات صارمة على حماس, بما في ذلك وقف تزويد القطاع بالوقود. وإن اضطررنا لذلك, سنتخذ خطوات أشد صرامة بكثير".
قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينيا وتصيب 50 في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال لإسرائيلي، 19 فلسطينيا من القدس، وأصابت 50 آخرين خلال مواجهات عنيفة مع المواطنين في بلدة العيسوية، احتجاجا على استشهاد الأسير محمد سمير عبيد برصاص قوات الاحتلال ومواصلة احتجاز جثمانه. وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية يوسف عبيد في تصريحات اليوم السبت: "إن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء بلدة العيسوية بأعداد كبيرة، وشكلت فرقا واقتحمت كافة أحيائها واعتلت أسطح بناياتها المرتفعة، وخلال ذلك اقتحمت عشرات المنازل وشنت حملة اعتقالات واسعة، وهي مستمرة منذ ساعات الفجر".
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