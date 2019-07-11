تصل لـ75% من الأجر.. شروط الحصول على إعانة البطالة

وافق البرلمان على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بشكل مبدئي، ويتيح التشريع الجديد حصول العاطلين عن العمل على بدل إعانة البطالة، وفقا لشروط محددة

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

أموال

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المواد الخاصة بتأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وحسب القانون الجديد ستقدم الحكومة دعما للعاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة. ووافق مجلس النواب أمس، الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ويهدف التشريع الجديد إلى دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.

المستفيدون من إعانة البطالة حسب القانون الجديد، فسيتم تصريف إعانة البطالة إلى الأشخاص الذين تركوا عملهم نظرا لظروف العمل غير المستقرة. فيما استثنى القانون من صرف إعانة البطالة العاملين الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة خصوصا عمال المقاولات، وعمال التراحيل، والعمال الموسميين، وعمال الشحن والتفريغ،