تصل لـ75% من الأجر.. شروط الحصول على إعانة البطالة

وافق البرلمان على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بشكل مبدئي، ويتيح التشريع الجديد حصول العاطلين عن العمل على بدل إعانة البطالة، وفقا لشروط محددة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المواد الخاصة بتأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وحسب القانون الجديد ستقدم الحكومة دعما للعاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة.
ووافق مجلس النواب أمس، الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ويهدف التشريع الجديد إلى دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
المستفيدون من إعانة البطالة
حسب القانون الجديد، فسيتم تصريف إعانة البطالة إلى الأشخاص الذين تركوا عملهم نظرا لظروف العمل غير المستقرة.
فيما استثنى القانون من صرف إعانة البطالة العاملين الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة خصوصا عمال المقاولات، وعمال التراحيل، والعمال الموسميين، وعمال الشحن والتفريغ،
المستفيدون من إعانة البطالة
حسب القانون الجديد، فسيتم تصريف إعانة البطالة إلى الأشخاص الذين تركوا عملهم نظرا لظروف العمل غير المستقرة.
فيما استثنى القانون من صرف إعانة البطالة العاملين الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة خصوصا عمال المقاولات، وعمال التراحيل، والعمال الموسميين، وعمال الشحن والتفريغ، وعمال النقل البرى وعمال الزراعة، وعمال الصيد.
شروط صرف إعانة البطالة
- أن يكون المستفيد من تعويض البطالة مشتركا في التأمين الاجتماعى لمدة سنة على الأقل، ويستفيد منه لمدة 28 أسبوعا بحد أقصى على حسب مدة اشتراكه التأميني.
- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
- ألا تكون قد انتهت خدمة العامل نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراقا مزورة.
- أن يكون العامل قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
- يتم تخفيض القيمة المستحقة لبدل البطالة في حالة إذا كان العامل تم إنهاء خدمته لارتكاب خطأ جسيم أو إفشاء أسرار أو وجوده في حال سكر داخل العمل.
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شروط توقف صرف بدل البطالة
- إذا رفض العامل الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له.
- إذا ثبت اشتغال العامل عليه لحسابه الخاص.
- إذا ثبت اشتغال العامل لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.
- إذا استحق العامل معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه.
- إذا هاجر العامل أو غادر البلاد نهائيًا.
- إذا بلغ العامل سن التقاعد.
شروط صرف بدل البطالة في حالة انتهاء الخدمة
يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:
- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
-عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
- إذا قام الموظف بإفشاء الأسرار الخاصة بالعمل.
- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
- اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.
وفي حالة قيام نزاع على سبب انتهاء الخدمة، يصرف تعويض البطالة بنسبة 40% من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع، يبدي خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع، وفقا للإجراءات التي يبينها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة، وفقا للمادة رقم 93.
وفى ضوء النتيجة التي ينتهى إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق يتم إحدى الحالتين، إما صرف التعويض المستحق متى توافرت باقي الشروط المنصوص عليها في هذا الباب، أو استرداد ما سبق صرفه للمؤمن عليه إذا ما ثبت عدم استحقاقه للتعويض.
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قيمة إعانة البطالة
تبلغ قيمة بدل البطالة نحو 75% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقى الأسابيع.
مدة صرف إعانة البطالة
حددت مواد القانون مدة صرف بدل البطالة وفقا لما يلي:
-12 أسبوعا (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأمينى أقل من 36 شهرا.
- 28 أسبوعا (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرا.
-يتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل في حساب شخصى يتضمن عوائد الاستثمار، يتم صرفه له كمكافأة نهاية الخدمة.
كيفية تمويل اعانة البطالة
-الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريا.
-ريع استثمار أموال هذا التأمين.
موعد استحقاق بدل البطالة
يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل حسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعا أيهما أسبق.
وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرا.
كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.
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شروط حصول العاطلين على عمل من مكتب القوى العاملة
- أن يعادل أجر العامل على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة.
- أن يكون العمل متفقًا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
- أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت تعطله.