سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بعد استهداف ناقلة بريطانية.. إيران مصدر إزعاج الكبار

باتت الأحداث التي يشهدها مضيق هرمز تمثل تهديدات واضحة لأمن واستقرار المنطقة في المستقبل القريب، لا سيما أنها تؤثر بشكل مباشر في حركة التجارة العالمية
تحرير:محمود نبيل ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
الحرس الثوري
الحرس الثوري
لا يزال مضيق هرمز لا يعرف الهدوء والاستقرار في ظل ارتفاع وتيرة الصراعات على مدى الشهرين الماضيين، خاصة في أعقاب استهداف عدد من الناقلات التجارية في الممر الملاحي، ما يهدد بتصعيد محتمل على المستوى الدولي خلال المستقبل القريب. وخلال الساعات القليلة الماضية، شهد المضيق الملاحي المهم تجاريا توترات جديدة بعد أن أعلنت بريطانيا تحرش بعض وحدات الحرس الثوري الإيراني بناقلة بحرية تابعة للندن، الأمر الذي أشعل التوترات مجددا في تلك المنطقة ذات الأهمية الدولية الكبيرة.
وبحسب ما جاء في البيان البريطاني الذي صدر صباح اليوم الخميس، فإن "ثلاثة قوارب إيرانية حاولت إعاقة ناقلة نفط بريطانية في الخليج". إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر ورأت صحيفة الجارديان البريطانية أن هذه الواقعة، التي شهدها مضيق هرمز، قد تؤدي إلى مزيد
اقرأ المزيد
ميركل-تنهي-أزمة-ماسن-على-حساب-شعبية-حكومتها

أزمة سياسية تواجه ميركل بسبب صادرات الأسلحة

على مدى سنوات طويلة، كانت الصناعات العسكرية صداعا في رأس الحكومات الألمانية، خاصة أنها كانت تسعى لإخماد نيران النقد الموجه لبرلين بشكل دائم بسبب صادراتها العسكرية المختلفة، وهو الأمر الذي تعهدت به ألمانيا خلال الفترة الماضية. وعلى الرغم من تعهدات ألمانيا، فإنها حققت مستويات ضخمة من صادرات الأسلحة خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو الأمر الذي جاء في ضوء العديد من الظروف السياسية داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، ما أسهم في تصدير أزمة كبيرة لبرلين.
ميركل-تجلس-خلال السلام-الوطنى

بعد الرعشة الثالثة.. الكرسي ينقذ ميركل من الإحراج

مع تكرار إصابة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، برعشة أثناء وقوفها في فعاليات رسمية، لجأ مساعديها إلى وضع كرسيين جلست عليهما ميركل، ورئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، خلال عزف السلام الوطني للبلدين، في حفل أقيم خارج مبنى المستشارية في برلين.. الاستعانة بالكرسي، جاء بعد يوم الواقعة الثالثة خلال شهر، لإصابة المستشارة الألمانية بالرعشة في وقوف مماثل، في حين لم تبدو عليها أي علامات تشير إلى مرضها، لكنها اعتبرت التأثير النفسي للحادثة الأولى في منتصف يونيو هو المسؤول عن الحوادث اللاحقة.
علم-الاتحاد-الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يهدد تركيا بسبب التنقيب في المتوسط

صرح الاتحاد الأوروبي بأنه سيدرس اتخاذ المزيد من الإجراءات حيال تركيا، إذا استمرت في عمليات التنقيب بشرق البحر المتوسط، جاء ذلك في نبأ عاجل أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل، أو طبيعة الإجراءات المقرر أن يتخذها الاتحاد ضد تركيا. وعبرت وزارة الخارجية المصرية، أول من أمس الثلاثاء، عن قلقها من إعلان تركيا عزمها التنقيب عن النفط في محيط جمهورية قبرص. وذكر بيان صادر عن الخارجية: "أعربت مصر عن قلقها لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص".
ايران

بريطانيا: 3 سفن إيرانية اعترضت ناقلتنا في الخليج

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن 3 سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل ناقلتها (بريتيش هيريتدج) في مضيق هرمز، لكنها انسحبت بعد تحذيرات من فرقاطة بريطانية. ومن جانبه، أصدر ممثل للحكومة البريطانية، بيانا، قال فيه: "الفرقاطة مونتروز اضطرت للتمركز بين السفن الإيرانية وبريتيش هيريتدج، وأصدرت تحذيرات شفهية للسفن الإيرانية التي ابتعدت حينها"، مضيفا: "نحن قلقون إزاء هذا التصرف ونواصل حث السلطات الإيرانية على تهدئة الوضع في المنطقة"، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
اقرأ المزيد من الأخبار
روحانى

رسميا.. إيران تعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أن مخزونها من اليورانيوم المخصب سيتجاوز، خلال ساعات، نسبة 3.6% التي يسمح بها الاتفاق النووي، وفق تأكيد مسئولين إيرانيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، منذ قليل. وبذلك الإعلان، تكون إيران تجاوزت ما نص عليه اتفاقها النووي المتعثر، والمبرم عام 2015 مع القوى العالمية. ومن المقرر زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي، في خطوة تشير إلى تزايد التحدي لضغوط العقوبات الأمريكية.
ماكرون

«قلق وتحذير».. مكالمة الـ60 دقيقة بين ماكرون وروحاني

مكالمة هاتفية استمرت أكثر من ساعة عبر خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الإيراني حسن روحاني عن قلقه الشديد من خطر إضعاف الاتفاق النووي الموقع عام 2015، محذرا من العواقب التي ستلي ذلك - وفق ما أعلن قصر الإليزيه- وأشار ماكرون إلى أنه سيواصل المحادثات مع السلطات الإيرانية والأطراف الأخرى المعنية سعيا إلى وقف التصعيد خاصة مع اعتزام طهران الدخول المرحلة الثانية من تقليص التزاماتها النووية، اليوم الأحد، والإعلان عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى 5% متجاوزة نسبة 3.67 التي حددها الاتفاق.
مارك-اسبر (2)

أمريكا: ضبط النفس مع إيران ليس ضعفًا

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إننا "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة، يجب ألا يظن أحد أن ضبط النفس هو ضعف"، بحسب وكالة "رويترز". وأضاف إسبر، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع للناتو في بروكسل، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز. وأوردت الوكالة عن إسبر، قوله: "نحن على دراية بما يحدث في مضيق هرمز، وما قامت به إيران من أعمال تخريبية في المضيق".
حسن-روحانى

إيران تعلن موعد تخفيض التزامات الاتفاق النووي

أعلن مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن طهران ستبدأ المرحلة الثانية من تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي، يوم 7 يوليو المقبل، فيما صرح السفير الإيراني لدى بريطانيا حميد بايدنجاد، بأن صيادين إيرانيين عثروا على أجزاء من الطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطت الأسبوع الماضي، في خليج عمان، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الثلاثاء. ومن جانبها، قالت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، إنها لا تريد نزاعا مع إيران، وإن المجال لا يزال مفتوحا للدبلوماسية، مؤكدة أن ردها سيكون حاسما في حال استمرت تهديدات إيران.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org