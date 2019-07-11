بعد استهداف ناقلة بريطانية.. إيران مصدر إزعاج الكبار

باتت الأحداث التي يشهدها مضيق هرمز تمثل تهديدات واضحة لأمن واستقرار المنطقة في المستقبل القريب، لا سيما أنها تؤثر بشكل مباشر في حركة التجارة العالمية
لا يزال مضيق هرمز لا يعرف الهدوء والاستقرار في ظل ارتفاع وتيرة الصراعات على مدى الشهرين الماضيين، خاصة في أعقاب استهداف عدد من الناقلات التجارية في الممر الملاحي، ما يهدد بتصعيد محتمل على المستوى الدولي خلال المستقبل القريب.
وخلال الساعات القليلة الماضية، شهد المضيق الملاحي المهم تجاريا توترات جديدة بعد أن أعلنت بريطانيا تحرش بعض وحدات الحرس الثوري الإيراني بناقلة بحرية تابعة للندن، الأمر الذي أشعل التوترات مجددا في تلك المنطقة ذات الأهمية الدولية الكبيرة.
وبحسب ما جاء في البيان البريطاني الذي صدر صباح اليوم الخميس، فإن "ثلاثة قوارب إيرانية حاولت إعاقة ناقلة نفط بريطانية في الخليج".
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ورأت صحيفة الجارديان البريطانية أن هذه الواقعة، التي شهدها مضيق هرمز، قد تؤدي إلى مزيد
وبحسب ما جاء في البيان البريطاني الذي صدر صباح اليوم الخميس، فإن "ثلاثة قوارب إيرانية حاولت إعاقة ناقلة نفط بريطانية في الخليج".
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ورأت صحيفة الجارديان البريطانية أن هذه الواقعة، التي شهدها مضيق هرمز، قد تؤدي إلى مزيد من التوترات في المنطقة، إذ يعد هذا الحادث هو الثالث في سلسلة التوترات الأخيرة في المنطقة بين إيران وقوى دولية، على رأسها الولايات المتحدة.
وربطت الصحيفة البريطانية الحادث بتهديدات إيران بالرد على توقيف بريطانيا ناقلة نفط تابعة لطهران، الأسبوع الماضي، والتي أكدت بعض التقارير الإعلامية أنها كانت تتجه إلى سوريا.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع البريطانية: "على عكس القانون الدولي، حاولت ثلاث سفن إيرانية إعاقة مرور سفينة تجارية عبر مضيق هرمز".
وأضاف البيان أن السفينة الحربية البريطانية "إتش إم إم مونتروز" اضطرت إلى وضع نفسها بين السفن الإيرانية والناقلة النفطية البريطانية وإصدار تحذيرات شفهية للسفن الإيرانية، التي تحولت بعد ذلك عن هدفها الخاص بالاستيلاء على الناقلة.
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وبشكل عام، وضع هذا الحادث تحديات جديدة أمام المجتمع الدولي لتأمين تجارته التي يعد المضيق أهم ممراتها الواصلة بين أجزاء مختلفة من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، وهو الأمر الذي قد يجتذب ردا أمريكيا خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأوضح البيان أن بالفعل هناك حالة قلق بشأن هذا العمل، وحث السلطات الإيرانية على وقف تصعيد الوضع في المنطقة، خاصة أن ذلك قد ينتج عنه صدام عسكري غير محمود العواقب للشرق الأوسط.
ومن جانبها، رفضت إيران هذه المزاعم، حيث قال وزير الخارجية جواد ظريف في تصريحات لوكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية، إن "المزاعم البريطانية تبدو لا قيمة لها".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "يبدو أن الناقلة البريطانية قد مرت بالفعل. ما قاله البريطانيون والادعاءات التي قُدمت هي التي تسببت في حدوث توتر، وهذه المطالبات ليس لها قيمة".
ولم يقف الرد الإيراني عند المسؤول الدبلوماسي الأول في طهران، إذ أصدر الحرس الثوري بيانا نفى فيه تورطه في العملية التي انتهت بتدخل وحدات عسكرية بريطانية خلال الساعات القليلة الماضية.
وكعادتها، واجهت إيران تلك الاتهامات بالنفي، ولكن دون أن تقدم دلائل واضحة على موقفها، وهو ما يجعل تأكيدات بلدان أخرى، على رأسها الولايات المتحدة، لتلك الحوادث بمنزلة اتهامات غير قابلة للنفي أمام العالم.
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وعلى صعيد متصل، أكد مسؤولو الدفاع الأمريكيون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، لـ"رويترز"، أن الحادث وقع عند المدخل الشمالي لمضيق هرمز، وهو الأمر الذي قوبل بالنفي الإيراني.
وعلى مدى الشهرين الماضيين، حاولت إيران أن تنفي كل التهم التي وجهتها إليها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعدي على مجموعة من ناقلات النفط، إضافة إلى إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار.