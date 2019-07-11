حقيقة فساد الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية

١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

هالة زايد وزيرة الصحة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول فساد الأمصال بالمستشفيات الحكومية خاصة الأمصال المضادة لمرض السعار، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي شددت على سلامة وجودة جميع الأمصال الطبية المتواجدة بكافة المستشفيات وحصولها على موافقة منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن جميع الطعوم والأمصال التي يتم توريدها للوزارة يتم تحليلها بالهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية بمصر والإفراج من الصيدلة.

وذكرت الوزارة أن جميع العاملين في مجال التطعيمات مدربون على أعمال سلسلة التبريد والإجراءات القياسية لحفظ الطعوم، مضيفة أنه يتم المتابعة والإشراف من قبل جميع المستويات (وزارة، مديريات الشئون الصحية) على سلامة حفظ الطعوم والأمصال بأماكن تقديم الخدمة.وأشارت إلى قيامها بعملية فحص ورقابة مستمرة للأمصال بكافة