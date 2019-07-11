سعيد مرعي.. من مجلس الدولة للمحكمة الدستورية العليا

تحرير:باهر القاضى ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

المستشار سعيد مرعى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الساعات الماضية، قرارا جمهوريا رقم 332 لسنة 2019 بتعيين المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير، اعتبارا من 14 يوليو الجاري. وصدر هذا القرار وفقا للمادة 193 من الدستور الحالي بعد تعديلها، والتي تنص على أن "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة". مرعى من مواليد الجيزة 30 أغسطس 1954، وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1976 بتقدير جيد جدا من جامعة القاهرة، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1978 بتقدير جيد - كلية حقوق القاهرة.

وعيِّن فور تخرجه عام 1977 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة وفى 1980 عين نائبا بمجلس الدولة، وترقى حتى بلغ درجة مستشار مساعد "أ" بالمجلس، وانتدب للعمل مستشارًا مساعدًا بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بين 1984 و1986 ثم بين 1988 و1990، وتم نقله رسميا مستشارًا بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية 1990، ثم



وعيِّن فور تخرجه عام 1977 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة وفى 1980 عين نائبا بمجلس الدولة، وترقى حتى بلغ درجة مستشار مساعد "أ" بالمجلس، وانتدب للعمل مستشارًا مساعدًا بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بين 1984 و1986 ثم بين 1988 و1990، وتم نقله رسميا مستشارًا بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية 1990، ثم عين رئيسا لهيئة مفوضي المحكمة 1999، وعين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية 2002.



والمستشار سعيد مرعي هو ثاني أقدم أعضاء المحكمة الدستورية العليا حاليا، وسيبلغ سن التقاعد في أغسطس 2024.



وفى عام 2002 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية، بينما أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشارا قانونيا بوزارة التجارة خلال الفترة من مايو 1991 حتى يناير 1996، أعير إلى دولة البحرين للعمل مستشارا لرئيس المحكمة الدستورية بها لمدة سنتين اعتبارا من يناير 2012.



